Simon Cowell ja Lauren Silverman: kihlat! Musiikkimoguli kosi Barbadoksella 2,6 miljoonan euron sormuksella

Simon Cowellin tuleva vaimo on 44-vuotias seurapiireistä tuttu Lauren Silverman.

MUSIIKKIMOGULI Simon Cowell, 62, on mennyt kihloihin tyttöystävänsä Lauren Silvermanin, 44, kanssa.

Ilouutinen vahvistui, kun lehdistö lähestyi Cowellia ja Silvermania Malibussa. Pari oli kotiutunut aiemmin Barbadoksen-lomaltaan kihlahuhujen saattelemina. Kun pariskunnalta kysyttiin, ovatko huhut totta, Cowell vastasi, että ”mitä luulette?”.

Onnitteluihin musiikkimoguli sanoi hymyillen arvostavansa niitä kovasti.

Daily Mailin mukaan Silverman bongattiinkin pian sormessaan muhkea on 3,4 miljoonan dollarin eli noin 2,6 miljoonan euron arvoinen kihlasormus.

Lauren Silverman ja Simon Cowell ovat olleet yhdessä vuodesta 2013 saakka.

Kosinta tapahtui jouluna Barbadoksella. Cowell esitti tiettävästi romanttisen kysymyksen parin yhteisen 7-vuotiaan pojan Ericin ja Silvermanin pojan Adamin edessä perheen yhteisellä lomamatkalla.

Adam on syntynyt Silvermanin entisessä liitossaan kiinteistöalalla työskennelleen Andrew Silvermanin kanssa. Ex-mies on tiettävästi hyvä ystävä Cowellin kanssa, ja Cowell on toiminut Adamin isäpuolena jo vuosia.

Cowell ei ole ollut aiemmin naimisissa, joten liitto on hänen ensimmäisensä. Hääpäivää ei ole kerrottu vielä julkisuuteen. Cowell ja Silverman pitäneet yhtä vuodesta 2013 saakka.

Lauren Silverman on 44-vuotias newyorkilainen seurapiirihenkilö, joka nousi raketin lailla lehtien palstoille, kun huhut hänen ja Cowellin suhteesta leimahtivat yhdeksän vuotta sitten.

Simon Cowellin kerrotaan olevan onnellisempi kuin koskaan Lauren Silvermanin kanssa.

Sisäpiiritietojen mukaan suhde Silvermanin kanssa on kääntänyt musiikkimogulin elämän päälaelleen hyvällä tavalla ja auttanut häntä ymmärtämään, mikä elämässä on tärkeää. Ystävät kuvailevat lehtitietojen mukaan kaksikkoa jopa ”sielunkumppaneiksi”.

Cowellin tiedetään aiemmin jopa kutsuneen avioliittoa tylsäksi ajatukseksi, mutta koronavuosien aikana hänen mielensä on lehtitietojen mukaan muuttunut. Silvermanin kuvaillaan osoittaneen Cowellille perhe-elämän tärkeys ja pistäneen hänen arvonsa uusiksi.

– Simon ei koskaan ajatellut olevansa naimisiin menevää tyyppiä, mutta hän on nyt tajunnut tavanneensa unelmiensa naisen, eikä voisi olla onnellisempi. Oli siis aika kihlata hänet, Cowellin lähipiiristä iloitaan lehdistölle.

