Salatut elämät -tähti Tuuli Mattila ja Lauri Nurkse saavat lapsen – herkkä kuva julki

Juuri kihlautunut näyttelijäpari odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan.

Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Tuuli Mattila odottaa lasta ohjaaja ja näyttelijä Lauri Nurksen kanssa.

Mattila kertoi raskaudestaan omalla Instagram-tilillään ja julkaisi hellyttävän yhteiskuvan parista. Aurinkoisessa otoksessa Mattila ja Nurkse poseeraavat toisissaan kiinni lomatunnelmissa.

– Lomalla oli aikaa pohtia tulevaisuutta ja sitä että ME SAADAAN VAUVA!!! Mattila hehkuttaa kuvatekstissä.

– Kovasti odotettu tyyppi saapuu iloksemme alkukesän taitteessa. Vaikka toisaalta mieli jo malttamattomasti hyppii tulevassa lapsiarjessa, on mukavaa että kevään ajan ehtii vielä nauttia parisuhdeajasta, tehdä töitä ja valmistautua tulevaan.

Paljastuksen alle on kertynyt runsaasti onnitteluita julkisuudesta tutuilta henkilöiltä. Kommentoijien joukossa ovat muun muassa Ilkka ”Ile” Uusivuori, Helmi-Leena Nummela ja Susanna Laine.

– Paljon onnea! näyttelijä Krista Kosonen kommentoi.

– Ihanaa! Valtavasti onnea, ystävät! juontaja Marja Hintikka kirjoitti sydänemojien kera.

Näyttelijä ja ohjaaja Lauri Nurkse puolestaan julkaisi herkän kuvan, joka paljastaa Mattilan pyöristyneen raskausvatsan.

– Tuntuu jännältä ja mahtavalta, että pääsee tutustumaan aikanaan tähän uuteen tyyppiin. Mutta ensin koetetaan nauttia odotuksesta. Ja miettiä hoitopöytiä. Ja turvaistuimia. Ja StarWars leluja. Ja ekoja sanoja. Ajattelin aloittaa toivottamalla hänelle ”tervetuloa, welcome”. Sekä pussaamalla häntä ja hänen äitiään mahdottoman paljon, Nurkse kirjoittaa päivityksessään.

Lapsen odotetaan syntyvän toukokuussa.

Parikunnalla on riittänyt aihetta onneen, nimittäin joulukuussa he menivät kihloihin. Pari kertoi kihlauksesta Instagramissa.

Tuuli Mattila on näytellyt Salatut elämät -sarjassa Susa Honkosta vuodesta 2020. Hän on myös tuttu sarjoista Sorjonen ja Presidentti. Lauri Nurksen tunnetuimmat ohjaukset ovat elokuvat Sooloilua ja Veijarit. Hän on myös näytellyt muun muassa Pahat pojat -elokuvassa.