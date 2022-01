Robinista tuli megatähti yhdessä yössä 10 vuotta sitten – julkaisi harvinaisen kirjoituksen seurauksista, jotka käänsivät koko elämän päälaelleen

Robinin ensihitti täyttää torstaina 10 vuotta. Merkkipäivä sai Robinin muistelemaan suosiota, joka muutti teinipojan elämän.

Poptähti Robin eli Robin Packalen on tällä hetkellä 23-vuotias laulaja. Nuoresta iästään huolimatta Robinin ura syöksyi nousukiitoon jo peräti 10 vuotta sitten, kun hänen ensimmäinen hittinsä Frontside Ollie julkaistiin. Kappaleesta tuli välittömästi hitti, ja se teki tavallisesta 13-vuotiaasta koululaisesta koko kansan tähden.

Robin muistelee nyt Instagramissa ensihittinsä julkaisua ja yllättäen tullutta suosiota pitkässä ja harvinaisen avoimessa kirjoituksessaan. Robin sanoo suoraan, että hänen elämänsä kääntyi täysin päälaelleen kappaleen singahdettua täysin odottamatta suureksi ilmiöksi.

– Olin silloin vain lapsi, joka oli innostunut musiikista ja artistiudesta isojen radiossa soivien kappaleiden taustalla. Halusin tehdä myös omaa musiikkia ja ihmisten kuuntelevan sitä. Minulla ei ollut mitään hajua, miten saavuttaa se. Esiinnyin peilin edessä huoneessani ja kuvittelin olevani tuhansien ja tuhansien ihmisten edessä, Robin muistelee.

Robin kertoo, ettei halunnut tehdä rakkauslaulua, koska oli 13-vuotias, eikä tiennyt aiheesta sen enempää kuin sen ikäinen voi tietää. Hän päätti tehdä laulun skeittaamisesta, vaikka ei ollut omien sanojensa mukaan hyvä siinäkään.

Kun kappaleesta tuli hitti, se todella muutti koko koululaisen elämän.

– Jostain syystä kappale räjähti. Kukaan ei olisi voinut ikinä uskoa, miten iso juttu siitä tuli. Itkin päiviä huoneessani, koska olin niin peloissani, mutta myös innostuksesta, koska tämä oli tarkoitettu näin. Siitä asti olen saanut kokea monia elämää muuttaneita asioita, joista voisin kirjoittaa kirjan. Se oli ensimmäinen elämääni muuttanut asia, jota en koskaan unohda, Robin kirjoittaa.

Tältä Robin näytti, kun hän tuli julkisuuteen 13-vuotiaana.

Kappaleen suosio pakotti Robinin aikuistumaan nopeasti.

– Tajuan nyt, että minun piti kasvaa aikuiseksi todella nopeasti ystäviini verrattuna. Jouduin ottamaan oikeaa vastuuta teoistani jo varhain. Minun piti miettiä, mitä teen seuraavaksi ja miten pidän yleisön koukussa ja kaikkea sellaista. Minusta tuntuu edelleen, että minusta tuli aikuinen 13-vuotiaana, Robin myöntää.

Robin esiintymässä vuonna 2012.

Robin kirjoittaa olevansa kaikesta huolimatta onnellinen siitä, että hänestä tuli tähti jo varhain, koska se on muovannut hänestä sen, joka hän tänä päivänä on.

– Nyt, vuosikymmen myöhemmin, olen edelleen täällä tekemässä sitä, mitä rakastan eniten. Ja olen aivan yhtä innoissani, ellen enemmän innoissani musiikista. Olen saanut elää unelmaani. Jos olisin jänistänyt silloin, kuka tietää, missä olisin nyt. Ihmisillä on paljon mielipiteitä kappaleesta, mutta kerron yhden asian: te olitte niitä, jotka kuuntelitte sitä, joten voin ainoastaan kiittää teitä tuesta! Tämä on ollut mahtavaa!

Robin tekee edelleen musiikkia, mutta kieli on vaihtunut englantiin.

Robin on sittemmin vakiinnuttanut paikkansa musiikin tähtitaivaalla. Hän on julkaissut seitsemän studioalbumia: Koodi (2012), Chillaa (2012), Boom Kah (2013), Boombox (2014), 16 (2014), Yhdessä (2015) ja Me tehtiin tää 2012–2017 (2017).

Nykyään Robin luo uraansa myös kansainvälisille markkinoille englanniksi. Häneltä on ilmestynyt vuoden 2019 jälkeen kuusi englanninkielistä singleä.

Yksityiselämästään Robin on ollut vaitonainen, mutta paljasti äskettäin Gogin kantabaari -ohjelmassa seurustelevansa.

Hänet tunnetaan myös persoonallisesta tyylistään, jota hän esitteli joulukuussa MTV European Music Awards -gaalaassa Budapestissa.