Ensimmäinen UMK-kappale on julkaistu – Cyan Kicksin menevä rockbiisi kirvoitti kansainvälisiltä viisufaneilta välittömästi terävän huomion

Vuoden 2022 Uuden Musiikin Kilpailun ensimmäinen kilpailubiisi, Cyan Kicks -yhtyeen Hurricane, on julkaistu torstaina keskiyöllä suoratoistopalveluissa. Cyan Kicks tavoittelee kappaleellaan paikkaa Suomen euroviisuehdokkaana.

Helsinkiläinen Cyan Kicks on yksi tämän vuoden Uuden Musiikin Kilpailun rock-edustajista. Yhtyeen muodostavat Susanna Alexandra, Niila Perkkiö, Leevi Erkkilä ja Pietari Reijonen. Menevän Hurricanen ovat säveltäneet ja sanoittaneet Niila Perkkiö, Susanna Alexandra ja Elize Ryd. Sovituksesta ovat vastanneet Niila Perkkiö ja Susanna Alexandra.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta musiikkivideolta.

Innokkaimmat viisufanit kuuntelivat kappaleen heti sen ilmestyttyä. Kappale keräsi lukuisia ylistäviä kommentteja kansainvälisiltä kuuntelijoilta.

Moni kansainvälinen kuuntelija oli tehnyt myös terävän huomion siitä, että heidän mielestään suomalaisten euroviisuehdokkaiden ja UMK:n taso nousee vuosi vuodelta.

– Vau, UMK näyttää todella lupaavalta, tämähän paranee vuosi vuodelta.

– Eka UMK-biisi, ja se on heti näin mahtava!

– Mielestäni UMK parantaa tasoaan vuosi vuodelta!

– UMK:n taso on kehittynyt valtavasti viime vuosina, tykkään tästäkin tosi paljon!

– Mitä ihmettä. Suomi esittelee meille jälleen korkealaatuisen kisakappaleen. Cyan Kicks tekee monet euroviisufanit iloiseksi! Superaloitus Uuden musiikin kilpailulle! Kiitos Suomi.

– Ihan mahtava biisi! Olen halunnut Cyan Kicksin UMK:hon jo jonkin aikaa, enkä joutunut pettymään.

– Suomi tarjoilee meille taas tosi hyvää musiikkia! Hänen äänensä muistuttaa Avril Lavignea. Kaiken kaikkiaan, UMK alkoi vahvasti tänä vuonna!

Cyan Kicks perustettiin vuonna 2016.

Kisabiisin kirjoittajaremmissä oli mukana ruotsalais-tanskalaisen metalliyhtye Amaranthen laulaja Elize Ryd. Hän tutustui bändin jäseniin kesällä ja halusi tehdä yhteistyötä.

Cyan Kicks ja Ryd pääsivät biisin teemasta saman tien yhteisymmärrykseen, ja se valmistui yhden työpäivän aikana.

– Studiolle päästyämme Elize kysyi, mitä haluaisimme kirjoittaa. Vastasin, että voimakappaleen. Elize oli ajatellut samaa itsekin, laulaja Alexandra sanoo lehdistötiedotteessa.

Elize Ryd oli vahvasti mukana kappaleen kirjoitusprosessissa.

Biisi kertoo omien pelkojen voittamisesta sekä rohkeudesta olla oma itsensä ja tehdä haluamiaan asioita. Tarinan syntyyn ja sen voimallisuuteen vaikutti Rydin sairastama borrelioosi.

– Se, että kokemani jälkeen pystyin jälleen kirjoittamaan musiikkia, oli minulle tärkeää. Siksi tämä kappale tulee aina olemaan minulle merkityksellinen, Ryd kertoo lehdistötiedotteessa.

Oman mausteensa Hurricaneen toi kappaleen tuottajaksi tullut yhdysvaltalainen muusikko-tuottaja Chris Walla, joka tunnetaan yhtyeestä Death Cab for Cutie ja säveltämästään elokuvamusiikista. Miksaamisesta vastasi yhdysvaltalainen Zakk Cervini, joka on tehnyt musiikkia muun muassa Bring Me The Horizonin, Aviciin ja Limp Bizkitin kanssa.

Cyan Kicksin UMK-biisissä ääneen pääsee myös yhtyeen faneja. Kertosäkeen kuorossa kuultavien huutojen “shut up” ja “give up” takana on yhtyeen someseuraajista valittu kymmenhenkinen porukka.

– Rytmissä huutaminen tuonkin kokoisen porukan kanssa ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Homma kuitenkin sujui hienosti, yhtye kommentoi

Cyan Kicks perustettiin vuonna 2016, ja yhtye on tähän mennessä julkaissut kahden albumillisen verran musiikkia, jota on striimattu yli 10 miljoonaa kertaa. Yhtye kuvailee musiikkiaan omaleimaiseksi, eri tyylejä yhdisteleväksi moderniksi rockiksi.

UMK22 huipentuu Turun Logomossa lauantaina 26. helmikuuta. UMK-show nähdään TV1:llä, Yle Areenassa ja Ylen radiokanavilla klo 21.