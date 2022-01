Jason Momoa erosi näyttelijävaimostaan Lisa Bonetista – julkaisi haikean päivityksen

Pari ehti olla yhdessä noin 16 vuotta.

Näyttelijäpariskunta Jason Momoa ja Lisa Bonet ovat eronneet. CNN:n mukaan Momoa, 42, ja Bonet, 54, avioituivat vuonna 2017, ja heillä on kaksi lasta.

Game of Thrones -tähti julkaisi virallisella Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän avaa avioeron taustoja.

– Olemme kaikki olleet muutosten puristuksessa. Vallankumous on kehittymässä, eikä perheemme ole poikkeus, Momoa kirjoitti julkaisussaan.

– Ja niin jaamme uutisen, että olemme päättämässä avioliittomme. Emme paljasta tätä uutisarvon takia, vaan jotta voisimme tehdä tämän arvokkaasti ja rehellisesti. Rakkaus välillämme jatkuu ja kehittyy siten kuin sen kuulukin. Vapautamme toisemme, jotta voimme kehittyä paremmiksi.

Kirjoituksen päättää molempien nimikirjaimet.

Lukuisat fanit ovat kommentoineet olevansa pahoillaan kaksikon päätöksestä.

Pariskunta tapasi tiettävästi jo vuonna 2005 jazzklubilla, kauan ennen kuin Momoa tuli kuuluisaksi näyteltyään Khal Drogoa Game of Thronesissa.

Momoa oli kuulemma jo lapsena ihastunut Bonetiin, joka tuli tunnetuksi Denise Huxtablena 1980-luvun hittisarjassa The Cosby Show.

– Olin 8-vuotias, kun näin hänet televisiossa ja sanoin äidilleni, että tuon minä haluan, Momoa kertoi James Cordenille The Late Late Show -ohjelmassa vuonna 2017.

– Päätin, että aion jahdata häntä loppuelämäni ja saada hänet, hän muisteli.

Momoa ja Bonet edustivat usein yhdessä.

Bonetin suunnitelma toimi, sillä jo ensitapaamisessa kaksikon välillä kipinöi.

– Siinä hetkessä rakkautemme syttyi, ja se kasvoi suureksi. Hän ei juossut pakoon, kuten monet miehet, Bonet kuvaili Porter-lehdelle vuonna 2018.

– Hän käytännössä nosti minut ja heitti olkapäänänsä yli kuin luolamies!

Parin ensimmäinen lapsi, Lola Iolani, syntyi kesäkuussa 2007. Joulukuussa 2008 perhe kasvoi pienellä pojalla, joka sai nimekseen Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. Pojan nimi juontaa juurensa osittain Momoan nimeen, sillä hänen oikea nimensä on Joseph Jason Namakaeha. Momoa on kotoisin Havaijilta, Honolulusta.

Bonetilla on myös tytär Zoë Kravitz ensimmäisestä liitostaan muusikko Lenny Kravitzin kanssa.

Momoa on näytellyt Game of Thronesin lisäksi muun muassa elokuvissa Aquaman ja Conan the Barbarian sekä sarjoissa Baywatch ja Stargate Atlantis.