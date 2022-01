Lauri Tähkä tyrmistyi ostosreissulla – heitettiin pikavauhtia ulos urheilukaupasta

Lauri Tähkä joutui poistumaan Levillä sijaitsevasta kaupasta, kun hän ei pystynyt näyttämään henkilöllisyystodistustaan järjestyksenvalvojalle.

Muusikko Lauri Tähkä kertoo Instagram-tilillään, että hänen ostosreissunsa urheilukaupassa päättyi keskiviikkona tylysti. Tähkän mukaan hän oli ajanut Leville aikeissaan ostaa uusi toppatakki. Hän hiihti ensin hiihtolenkin ja asteli sitten paikalliseen Zero Point -urheilukauppaan.

– Pyöröovien jälkeen minulta kysyttiin koronapassia jonka näytin ja sen jälkeen minulta vaadittiin myös henkkareita, joita en näyttänyt, koska minulla ei niitä ollut, kun en kanna henkkareita urheillessani mukanani, Tähkä kertoo Instagramissa.

Tähkä kertoo kävelleensä sisään kauppaan siitä huolimatta, ettei hänellä ollut esittää henkilöllisyystodistustaan.

– Kaupan henkilökunta otti minut erittäin ystävällisesti vastaan, mutta kolmen minuutin kuluttua järjestyksenvalvoja tuli myymälään ja heitti minut myymästä pihalle kuin olisin pahempikin myymälävaras, koska minulla ei ollut näyttää henkkareita, Tähkä ihmettelee.

– Minähän näytin jo koronapassin, jossa näkyy minun henkilöllisyyteni, yritin selittää. Ei käy – minulle ärähdettiin ja lensin talvitakkimyymälästä ulos kuin leppäkeihäs, muusikko jatkaa.

Tähkän mukaan tilanne päättyi siihen, että hän jäi ilman takkia ja kauppias ilman rahoja.

Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari vahvistaa IS:lle, että Levillä sattui keskiviikkona Tähkän kuvaama tilanne, jossa laulaja poistettiin urheilumyymälän tiloista.

– Meillä Zero Pointin liikerakennus on sellainen, missä on ravintolatiloja, lipunmyyntiä ja vuokraamoa ja meillä on ovella vahdit, jotka tarkistavat koronapassit ja henkilöllisyystodistuksen ja jaamme kaikille maskit, Palosaari kertoo.

Palosaaren mukaan keskiviikkona koronapasseja tarkastanut henkilö ei ollut tunnistanut Lauri Tähkää. Kun Tähkä meni sisälle kaupan tiloihin näyttämättä henkilöllisyystodistustaan, oli koronapassin tarkastaja pyytänyt paikalle järjestyksenvalvojan.

– Sitten kävi tällainen ikävä episodi, että järjestyksenvalvojakaan ei ollut tunnistanut Tähkää, koska koronatodistuksessa nimi oli toinen, Palosaari kertoo.

Laurin Tähkän oikea nimi on Jarkko Suo. Julkisuudessa hän on kuitenkin esiintynyt aina taiteilijanimellään.

– Tämä oli todella ikävää ja olen siitä hyvin pahoillani. Tilanne on käyty läpi sekä henkilökunnan että Lauri Tähkän kanssa. Asia on kunnossa, mutta harmillistahan tämä oli, Palosaari pahoittelee tilannetta.

Palosaaren mukaan Levillä kyseisessä liikekeskuksessa tarkastetaan kaikilta aina koronapassi ja henkilöllisyystodistuksella varmistetaan, että passi on oikean henkilön. Käytännön avulla matkailukeskuksessa pyritään varmistamaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden terveysturvallisuus. Palosaari korostaa, että Levillä noudatetaan aina tarkasti voimassa olevia koronarajoituksia.

– Hyvää olemme tarkoittaneet, mutta kun paljon tekee, niin joskus ajetaan karille, Palosaari sanoo.