Jenni Vartiaisen lapsi syntyi – herkkä kuva julki

Laulaja Jenni Vartiainen on saanut toisen lapsensa.

Laulaja Jenni Vartiainen kertoo Instagramissa, että hänen toinen lapsensa on syntynyt. Vartiainen julkaisi tilillään kuvan vastasyntyneen pienokaisen kädestä.

– Vihdoin hän on täällä, Vartianen kertoo onnellisena kuvatekstissä.

Vartiainen on merkinnyt herkän kuvan sijaintitiedoiksi kotikaupunkinsa New Yorkin.

Vartiaisen esikoislapsi syntyi lokakuussa 2019 ja laulaja kertoi odottavansa toista lastaan viime kesänä. Tuolloin hän julkaisi Instagramissa kesäisen kuvan pyöristyneestä vatsastaan. Otoksessa hellemekkoon pukeutunut Vartiainen piteli vatsaansa hellästi.

– Onnellinen odotus, Vartiainen kirjoitti sydänemojin kera.

Vartiaisen tuore perheenlisäys kirvoitti Instagramissa runsaasti onnitteluja julkisuudesta tutuilta tähdiltä. Muun muassa juontajat HP Parviainen, Ellen Jokikunnas ja Ile Uusivuori onnittelivat koko perhettä sydänemojien kera.

– Maailman eniten onnea!!! Miten ihanaa!! laulaja Antti Tuisku puolestaan kirjoitti.

– Voi rakkaus, Chisu puolestaan iloitsi.

Vartiainen on asunut viime vuodet New Yorkissa. Hän on pysytellyt hyvin vaitonaisena yksityiselämästään ja julkaissut perhearjestaan vain vähän kuvia.

Vartiainen kertoi Ilta-Sanomille viime vuonna, että arki pienen lapsen kanssa suurkaupungissa oli lähtenyt rauhallisesti käyntiin ja äitiys tuntui hänestä luonnolliselta.

– En sano, että se on helppoa, mutta on ollut yllättävää, miten luontevalta se on tuntunut. Hän on maailman ihanin, laulaja kuvaili esikoistaan.

New York oli Vartiaiselle tuttu kaupunki jo entuudestaan ja hän kertoi kotiutuneensa sinne hyvin. Yhdysvalloissa asuessaan Vartiainen on kaivannut Suomesta perhettään ja läheisiään sekä luontoa.

– New Yorkissa on paljon puistoja, mutta metsään ei juuri pääse kävelemään, hän sanoi viime vuonna.