Tunna Milonoff kokeili suomalaisten suosikkinuuskaa ja siitä alkoi karmea kokemus – raju reaktio puistattaa vielä vuotta myöhemmin

– Kids, don’t do drugs, nuuskan takia rajun reaktion saanut Tunna Milonoff vaikeroi uudessa Madventuresissa.

Toimittajat Riku Rantala ja Tunna Milonoff tutustuvat uuden Madventures Suomi -kauden ensimmäisessä jaksossa elämään Tornionjokilaaksossa.

Alueen kulttuuriin kuuluu vahvasti nuuska ja sen hakeminen Ruotsin puolelta Haaparannasta, joten myös Riku ja Tunna päättävät hypätä autoon ja hurauttaa ostamaan ”mustaa kultaa” rajan takaa. Oppaana kaksikolla on paikallinen räppäri Talonpoika Lalli.

Kolmikko marssii Madventures-jaksossa nuuskatukkuun kaasunaamarit kasvoilla. Mukaan tarttuu muun muassa erityisesti suomalaisille suunnattua ”densiä” eli hyvin vahvaa nuuskaa, jota ruotsalaiset eivät juuri käytä.

Takaisin Suomeen palattuaan Rikun ja Tunnan on aika maistella Ruotsista hankittuja tuotteita. Riku on tottunut nuuskaan, mutta Tunna ei ole heittänyt ”mörköä hyttiin” yli kymmeneen vuoteen.

Riku päättää tarjota Tunnalle yhtä vahvimmista Ruotsissa myytävistä nuuskista, jotta selviää, miten hän kestää sen.

– No niin Tunna, nyt on sun aika vetää denssi, hän sanoo.

– Emmä vedä nuuskaa, Tunna vastustelee.

Rikun ja Talonpoika Lallin painostettua hetken Tunna päättää suostua kokeiluun. Hyvin nopeasti selviää, että se on karmea virhe. Kun Tunna nousee ylös sohvalta, on hänen pakko painella suorinta tietä lepäämään. Ei aikaakaan, kun Tunnalle tulee myös huono olo.

– Ei vittu… Ohhoh. Nyt kyllä pyörii huone päässä, hän vaikertaa.

Seuraavaksi kutsuu vessa, jossa Tunna oksentaa rajusti ja äänekkäästi.

Riku ja Tunna suojautuivat koronavirukselta ruotsalaisessa nuuskatukussa kaasunaamareilla.

Tunna kertoo IS:lle, että hän sai nuuskasta hyvin rajun reaktion, joka aiheutti kovaa pahoinvointia ja hirvittävän olon koko loppuillaksi.

– Huonostihan siinä tietenkin kävi, hän myöntää.

– Olen herkkä ihminen aika monelle asialle, mutta erityisherkkä olen nikotiinille.

Tunnan mukaan on suorastaan käsittämätöntä, että joku pystyy käyttämään niin vahvaa nuuskaa kärsimättä kamalasta olosta.

– Mulla ei kulunut edes kymmentä minuuttia, kun lensi huutolaatat. Sen jälkeistä aikaa ei kuvattu, mutta olin koko illan ihan täysin huonona. En pystynyt syömään, enkä yhtään mitään muutakaan. Olo oli ihan kamala.

Hämmentävää vahvan nuuskan kokeilemisessa oli Tunnan mukaan myös se, että tuote on suunnattu erityisesti suomalaisille käyttäjille, vaikka nuuskaa ei saa Suomessa edes myydä.

– On olemassa useampia tällaisia nuuskia, jotka on tarkoitettu Suomen markkinoille, eikä niitä Ruotsissa kukaan käytä, koska ne ovat niin sietämättömän vahvoja, Riku selittää.

– On ihan järjetön tilanne, että Suomessa on kymmeniä tuhansia nuuskan käyttäjiä ja sitä saa semilaillisesti vetää, mutta sitten ei kuitenkaan saa. Se on älytöntä, Tunna jatkaa.

Tunna toteaa, ettei nuuskalla ole enää mitään asiaa hänen huuleensa. Vielä vuosi kokeilun jälkeen jo pelkkä nuuskan ajatteleminen nostaa hänen karvansa pystyyn.

– Se hirveä olo kesti todella pitkään ja vielä nytkin kun ajattelen kyseistä tapahtumaa, tulee sellainen kuvotuksen tunne.

Madventures Suomi toinen tuotantokausi 19. tammikuuta alkaen Ruutu+ -palvelussa.