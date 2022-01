Mr. Lothar tienasi pornolla jopa 100 000 euroa vuodessa – kertoo nyt omalaatuisesta elämästään, jota monet kadehtivat

Anssi Viskari tunnetaan paremmin nimellä Mr. Lothar. Nykyään hän elää mukavaa elämää hirsihuvilassa kotipaikkakunnallaan Mäntyharjulla.

280-neliöisen hirsihuvilan yläkerrassa nahkasohvalla istuu luonnonrauhaa rakastava, seesteisen oloinen mies. Takassa rätisee kotoisasti tuli. Isoista ikkunaruuduista voi ihailla pakkaskeliä.

Anssi Viskari on asunut lähes koko elämänsä lapsuudenmaisemissaan Mäntyharjulla Etelä-Savossa. Pienessä kunnassa on vain noin 5 600 asukasta, mutta hurjat 4 791 kesämökkiä. Niillä myös Viskari elättää itsensä nykyään.

Viskari täytti 5. marraskuuta 50 vuotta. Hänen elämänsä on ollut tähän mennessä hyvin erilainen kuin valtaosalla suomalaisista. Mies tunnetaan paremmin taiteilijanimellään Mr. Lothar, joka on tehnyt yli 250 pornovideota ja esiintynyt klubeilla ympäri Suomea ja Eurooppaa.

Mikä on saanut hänet pysymään Mäntyharjulla?

– Siihen on aika helppoa vastata, kun katsoo vain ikkunasta ulos, hän naurahtaa leppoisasti ja osoittaa huvilan edessä aukeavaa jäätynyttä järvenselkää.

– Tämä on äärimmäisen mukava paikka ja moottoriurheiluystävällinen ympäristö.

Viskari kertoo viihtyvänsä nykyään paljon ihan vain yksinään.

– Välillä menee puoli viikkoa, etten näe yhtään ihmistä. Käyn metsässä pilkkomassa puita ja harrastan paljon hyötyliikuntaa.

Tällaisessa paikassa varmasti kelpaa viettää päiviään. Viskarin hirsihuvila on kerrassaan lumoava paikka sisältä ja ulkoa.

Järvenrannalla on tunnelmallinen savusauna ja talon terassilla ulkoporeallas. Varastossa odottavat moottorikelkka ja vesijetti. Huvilan alakerrassa on uima-allas- ja saunaosasto, yläkerrassa biljardisali ja näyttävät äänentoistolaitteet.

Tyylissä on jollain tavalla suuren maailman tuntua. Kuin Las Vegasissa sijaitseva huvila olisi teleportattu Etelä-Savoon.

– Jos ei ole pakko asua kaupungissa kerrostalossa, niin itse ainakin tykkään siitä, että voin aamulla mennä katsomaan, minkä eläimen jälkiä jäällä lumessa tällä kertaa näkyy, mies itse sanoo vaatimattomasti.

Hypätään hetkeksi Viskarin elämäntarinan alkupäähän. Se ei ollut helpoimmasta päästä. Äiti kuoli, kun Anssi oli 9-vuotias, ja sitten isä, kun hän oli 17-vuotias. Viskari peri vanhempiensa talon ja joutui pärjäämään yksin, vaikka oli alaikäinen.

– Minulle on iso asia, että olen selviytynyt sekä taloudellisesti että muutenkin täysjärkisesti ja viisaasti siitä, että omat vanhempani ovat kuolleet ennen kuin olin edes täysi-ikäinen.

– Se on minusta sellainen asia, että kehtaan mennä peilin eteen ja sanoa, että tuo tyyppi pärjäsi aika hyvin siitä huolimatta, että oli joskus aika koviakin vaiheita, Viskari sanoo.

Isän kuoleman ympärillä oli vaihe, jolloin Anssi oli ”melkoinen huligaani”. Sakkotuomio pahoinpitelystäkin tuli.

– Omat vanhempani eivät olleet sanomassa, että mitä pitää tehdä. Nyrkkini olivat pystyssä aika herkästi. Jossain vaiheessa tuli järkeä päähän, rauhoituin ja viisastuin.

Hirsihuvilassa on oma biljardisali.

Viskari rakasti esiintymistä nuoresta pitäen. Hän aloitti uransa striptease-tanssijana jo 90-luvun puolivälissä. Pornoelokuvia hän alkoi tehdä 2000-luvun alussa.

– Kun aloin tekemään aikuisviihdettä ja nimeni tuli tunnetuksi, paskaa tuli niskaan. Osalla on ennakkoluuloja. Siinä pitää olla teflonpinnoite. Ihan pienet asiat ei kuitenkaan heilauta mua mihinkään, Viskari tokaisee.

Aluksi vastanäyttelijöitä oli vaikeaa löytää, mutta työteliäs nuori mies matkusti sinnikkäästi joka viikko useita satoja tai jopa tuhansia kilometrejä työkeikkojen perässä, esiintyi tv-ohjelmissa ja kasvatti mainettaan.

Aikuisviihdeuransa loppuvaiheessa hän oli jo niin tunnettu, että vastanäyttelijät lähestyivät häntä itse. Kilometrikorvauksista, päivärahoista, esiintymispalkkioista ja videoiden korvauksista muodostui mukava tulovirta.

– Kun laski kaikki nämä asiat yhteen ennen verojen ja muiden vähennysten tekemistä, niin sanoisin, että tienasin aikuisviihteellä parhaimmillaan noin 100 000 euroa vuodessa, Viskari paljastaa.

Niillä rahoilla on maksettu muun muassa tämä huvila, jonka Viskari osti 15 vuotta sitten.

Vaikka aikuisviihdetyö oli hänestä hauskaa, hän tajusi, että se ei välttämättä ole ammatti, jota jaksaa harjoittaa eläkeikään asti. Niinpä hän kehitteli varasuunnitelmaa jo pitkään ennen varsinaista alanvaihtoa. Aikuisviihteestä kun ei saa eläkettä kansaneläkelaitokselta.

– Aloitin vuokrausbisneksen muiden töiden ohessa jo silloin kun ostin tämän huvilan. Se alkoi siitä, kun kaverini kysyi, voisiko hän vuokrata taloni firman pikkujouluihin.

– Sen jälkeen olen oikeastaan koko ajan laittanut kaiken ylimääräisen rahani kiinteistöihin. Olen ostanut sellaisia kiinteistöjä, joissa on remontoimisen tarvetta. Olen yrittänyt ostovaiheessa nähdä sen, että parannuksilla kiinteistöstä voi tehdä arvokkaamman. Ammattilaiset ovat tehneet osan työstä, mutta osaan itsekin remontoida jonkin verran.

Vuonna 2012 Viskari alkoi leipiintyä aikuisviihdetyöhön. Hän oli tuona vuonna yli 150 yötä vuodesta eri puolilla Suomea esiintymässä.

– Se tarkoittaa kolmea yötä viikosta jossain esiintymässä yöaikaan ja seuraavana päivänä autossa ajamassa. Kyllähän siitä tulee nopeasti ihan täysi tivoli.

– Ehkä siinä oli sekin, että en enää itse ollut siitä touhusta niin innostunut. Olin siinä vaiheessa esiintynyt jo yli 10 vuotta ja kiertänyt Suomea.

Sitä paitsi aikuisviihdebisnes on mullistunut täysin viime vuosina. Nettipornossa on haasteena, löytääkö raha tiensä tekijälle asti.

– Itse olen myynyt kaikki videoni kertakorvauksella eteenpäin. Mulle ei tule niistä videoista enää euron euroa tilille, Viskari sanoo.

OnlyFansin tulo on muuttanut aikuisviihdebisnestä paljon. Viskari hämmästelee sitä, miten monet naiset ovat nyt halukkaita alalle. Menneinä vuosina naisia alalla oli huomattavasti vähemmän.

– Varmaan miehetkin haluaisivat tehdä videoita OnlyFansiin, mutta heille ei sitten ole tilaajia. Naiset eivät ole valmiita maksamaan sisällöstä, ainakaan miesten tekemästä.

– Mun mielestä on hassua, että naiset taluttavat miehiä tässä asiassa aika vahvasti. Naiset voivat hallita monia miehiä ”ihan kuusi nolla”. Mua ei ihan heittämällä pysty tuollaisilla jutuilla koskettamaan. Sen verran paljon olen aikanaan vähäpukeisia naisia nähnyt.

Hirsihuvilan terassilla on palju ja iso ruokailutila.

Vuonna 2019 Viskari siirtyi elättämään itsensä kokonaan kiinteistöbisneksillä. Nykyään hän omistaa neljä rantatontilla sijaitsevaa taloa, joita hän vuokraa ympäri vuoden.

– Omalla kohdallani kävi niin, että tuloni moninkertaistuivat kun siirryin tekemään lähinnä kiinteistöbisnestä. Ei se välttämättä ollut huono juttu!

– Mulla oli koulussa aina matikka kymppi. Uskoisin, että sillä on tekemistä sen kanssa, että nämä kiinteistöjututkin ovat onnistuneet.

Itse työ on varsin arkista puurtamista. Talojen kunnosta ja siisteydestä on pidettävä tarkasti huolta. Mitä useammin vuokralaiset vaihtuvat, sitä enemmän on töitä.

– Nimitän itseäni aina mökkitalkkariksi ja siivoojaksi. Samaan tapaan sanoin esiintymisaikoinani, että oikeastaan olen enemmän autokuski kuin esiintyjä.

” Mulla oli koulussa aina matikka kymppi. Uskoisin, että sillä on tekemistä sen kanssa, että nämä kiinteistöjututkin ovat onnistuneet.

Viskari lisää takkaan puita ja järjestelee niitä hiilihangolla. Mittarissa on 50 vuotta, ja hänen elämänsä näyttää pitkälti siltä kuin hän toivoo. Hän saa ajella moottorikelkalla ja tehdä halutessaan aikuisviihdevideoita. Aika ajoin hän huomaa, että häntä kadehditaan.

– Jotkut luulevat, että kotonani pyörii jatkuvasti alastomia naisia ja mä en tee mitään muuta kuin harrastan vain seksiä. Se on mun mielestä koomista, hän nauraa.

” Jotkut luulevat, että kotonani pyörii jatkuvasti alastomia naisia ja mä en tee mitään muuta kuin harrastan vain seksiä.

Yksi asia toki herättää uteliaisuuden. Miksi Viskarilla ei ole elämänkumppania? Huvilalle varmasti löytyisi halukkaita tulijoita.

Viskari vaikenee hetkeksi ja kertoo sitten, että hänen pisin parisuhteensa on kestänyt vain noin vuoden ajan.

– Kyllä sinkkuus on varmaan eniten itse valittu ratkaisu. Mitä kauemmin on sinkkuna, sitä vaikeampaa on luopua niistä sinkkuuden eduista, hän pohtii.

– Tavallinen arkipäiväni on sellainen, että herään silloin kun siltä tuntuu. Normaalisti herään seitsemän ja yhdeksän välillä. Katselen uutisia, syön aamupalaa ja lähden sitten touhuamaan kiinteistöhommia tai moottorikelkkailemaan.

Viskari on tehnyt elämästään omannäköistään. Vapaus on hänelle tärkeää.

– Viimeksi eilen kaupassa juttelin kaverin kanssa. Hän kysyi, että mitäs olet touhuillut. Vastasin, että päivä meni siten, että ensin tein lumityöt ja sitten vedin puoli päivää innostuttuani omaa kelkkarataa moottorikelkallani.

– Joskus saatan huomata, että olen kahdentoista aikaan yöllä tekemässä lumitöitä, jos se sattuu silloin kiinnostamaan.