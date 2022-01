Maailmankuulu näyttelijä lopetti suosikkisarjassa tehdäkseen töitä OnlyFansissa – selittää nyt päätöstään paljon puhuvalla kuvaparilla

Saippuatähti julkaisi Instagramissa kuvaparin, jolla hän ottaa kantaa naisten päätäntävaltaan.

Sarah Jayne Dunn on englantilainen näyttelijä, joka tunnetaan Mandy Richardsonin roolin esittämisestä Channel 4 -saippuaoopperassa Hollyoaksissa vuodesta 1996

Brittiläisen suosikkisarjan Hollyoaksin pitkäaikainen näyttelijä Sarah Jayne Dunn, 40, on joutui loppuvuodesta erikoisen kohun keskelle. Dunn otti sarjasta lopputilin, kun ohjelman johtajat eivät hyväksyneet hänen uutta työtään OnlyFans-palvelussa. Dunn on näytellyt sarjassa roolihahmoaan Mandya vuodesta 1996 lähtien.

Tilanne eskaloitui työsuhteen päättymiseen, kun Dunn kieltäytyi poistamasta kuviaan OnlyFansista johdon pyynnöistä huolimatta. Näyttelijä kertoi radikaalista päätöksestään omalla Instagram-sivullaan.

– Tämä on päätös, jota mietin pitkään ja hartaasti, enkä tehnyt sitä hetken mielijohteesta. Tämä liittyy siihen, että haluan ottaa vallan omiin käsiini, Dunn perusteli päätöstään BBC:n mukaan.

Sarah Jayne Dunn tahtoo itse päättää, millaisia kuvia hänestä leviää internetissä.

NYT kohun keskellä ollut näyttelijä jakoi Instagramissa vähäpukeisen kuvaparin, jolla hän ottaa vielä kerran kantaa kaksinaismoralismiin ja omaan päätäntävaltaansa.

Dunn painottaa somessa, että kaiken takana on hänen periaatteensa itsemääräämisoikeudesta. Parasta OnlyFansissa on se, että hän saa itse päättää, millaista sisältöä sinne tuottaa. Aiemmin hänestä otetuista kuvista on pitkälti päättänyt joku muu.

Kuvaparin ensimmäinen kuva on otettu lehden kuvauksissa, toinen on hänen itsensä ottama OnlyFansia varten. Dunnin julkaisemilla kuvilla on eroa neljän vuoden verran, mutta muuten ne ovat melkein identtiset.

– Ensimmäinen kuva: Jonkun muun järjestämä kuvaus kansallista julkaisua varten, vaatteet on päättänyt joku muu, editointi on tehty ilman minun hyväksyntääni, kuvan tekijänoikeus kuuluu jollekin muulle, kuvauksen ehto on ollut yksinoikeudellinen haastattelu, ei mitään taloudellista hyötyä minulle. Sekä kontrolli, valta että päätökset ovat jonkun muun käsissä.

– Toinen kuva: Minun ottamani OnlyFans-alustalle, itse valitsemani kuva, ei yhtään editointia, tekijänoikeus pysyy minulla, tämä kuva ei vaatinut haastattelua, vaan voin antaa niitä silloin kuin itse haluan, taloudelliset hyödyt ovat omissa käsissäni ja tulevat suoraan minulle. Kontrolli, valta ja päätökset ovat omissa käsissäni.

Saippuasarjan johto perusteli omaa päätöstään antamassaan mediatiedotteessa marraskuussa. Sarjan tekijöiden mukaan he eivät voineet hyväksyä Dunnin toista työtä siitä syystä, että ohjelma on suunnattu pääosin nuorille.

– Hollyoaks on nuorten sarja, jonka katsojat seuraavat näyttelijöitä hyvin tiiviisti sekä ohjelmassa että sen ulkopuolella, ohjelman edustaja kommentoi BBC:lle.

– Olemme vastuussa nuoresta yleisöstämme ja otamme sen vastuun erittäin vakavasti. Siitä syystä ohjelma ei salli Hollyoaks-näyttelijöiden olevan aktiivisia tietyillä yli 18-vuotiaille tarkoitetuilla sivustoilla, tiedottaja jatkoi.

Tiedottajan mukaan Dunnin kanssa yritettiin löytää kompromissia tilanteeseen, mutta Dunn halusi kuitenkin jatkaa OnlyFans-tilinsä päivittämistä ja valitsi itse lopputilin.

Dunn puolestaan kertoi somessa haluavansa tehdä OnlyFans-työtä sen voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi.

– Tunnen itseni seksikkääksi, vahvaksi ja itsevarmaksi kuvatessani tällaisia ​​kuvia. Toivon, että tällä tavoin annan myös muille naisille itseluottamusta ja motivaatiota itsensä kunnioittamiseen, Dunn sanoi syksyllä.