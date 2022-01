Ylen toimittaja Renaz Ebrahimi kelaa sosiaalisessa mediassa omia tuntojaan liittyen viime syksyn Sannikka-kohuun.

Ebrahimi on kertonut, että vaikka hän on nähnyt läheltä kohuja ja vihapuheita, ei hän silti hahmottanut, miltä tuntuu olla itse kaiken keskellä.

TOIMITTAJA ja aktivisti Renaz Ebrahimi, 33, joutui myrskyn silmään viime syksynä esiinnyttyään Marja Sannikan luotsaamassa keskusteluohjelmassa Ylen kanavalla.

Marraskuussa esitetystä jaksosta nousi kohu, kun Ebrahimi otti sanallisesti yhteen professori Esko Valtaojan kanssa. Jakson teemana olivat rasismi, woke- ja cancel-kulttuurit ja yhteiskunnan valtarakenteet, joista keskustelijoilla oli eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä.

Nyt kun kohusta on kulunut kaksi kuukautta, toimittaja Ebrahimi avaa tuntojaan asiasta tuoreessa Instagram-julkaisussa. Ebrahimi teki julkaisun elämäntilanteessa, jossa hän oli palannut arkeen parin viikon mittaisen loman jälkeen.

– Ensimmäinen loma yli vuoteen. Nyt on levännyt olo. Oli myös aikaa toipua loppuvuoden tapahtumista, Ebrahimi aloitti kirjoituksensa.

Toimittajan omien sanojen mukaan Marja Sannikka -ohjelmassa vierailu aiheutti hänen syksyynsä ”pienen kaaoksen”, johon hän ei ollut mitenkään osannut varautua.

Kaiken lisäksi hän tuli pian kohun jälkeen kipeäksi, jonka hän arvelee johtuneen vahvasta stressireaktiosta kehossaan. Taudin takia hän joutui perumaan ja siirtämään töitään.

– Jäin kotiin jumiin, enkä päässyt pakenemaan kaaosta töihin. Mikä on yleensä mun lääke moniin kriiseihin.

– Samalla mulle iski päälle todella vahva traumaperäinen reaktio, jossa en osannut ottaa apua vastaan, vaan menin vahvaan selviytymis-modeen. Yksin olen aina ennenkin kaikesta selvinnyt. Tein sen myös nytkin, ainakin osittain, Ebrahimi kirjoittaa.

Samaan hengenvetoon hän toteaa, ettei olisi jaksanut kohun yli ilman saamaansa tukea.

– Moni teistä epäili lähettämänsä viestinsä merkitystä, mutta en yhtään liioittele, kun sanon että jokainen viesti auttoi mua pysymään pinnalla. Te piditte mun pään kirkkaana ja annoitte mulle voimaa. Joka kerta kun oli vaikea hengittää ja rysähdin mun lattialle hysteerisen itkun valtaamana, teidän tuki, tsempit ja kauniit sanat auttoi mut taas ylös, Ebrahimi kirjoittaa Instagramissa.

Kirjoituksensa päätteeksi hän pahoittelee sitä ettei koskaan ehtinyt vastata jokaiseen saamaansa viestiin sellaisella pieteetillä, jolla olisi halunnut.

– Resurssit olivat loppuvuoden aika vähissä, kun piti vielä työtkin saada tehtyä. Toivottavasti ymmärrätte.

– Mut vielä kerran, miljoona kiitosta!

Ebrahimin paljon puhuvasta somejulkaisusta on tykätty lyhyessä ajassa tuhansia kertoja ja moni seuraaja osoittaa toimittajalle tukensa sydänemojin.

– Suuri määrä voimia ja rakkautta tähän vuoteen. Ja kiitos sun rohkeudesta, joka inspiroi muitakin toimimaan, joku toivottaa.

– Olen pahoillani kaikesta ikävästä, mitä olet joutunut kohtaamaan. Kuitenkin ohjelmasta on seurannut paljon hyvää keskustelua, vaikeitakin, toteaa toinen.

– Oot ihan helvetin kova mimmi. Kaikki respect ja positiiviset vibat sinne, tiivistää kolmas.

Renaz Ebrahimin ja Esko Valtaojan keskustelu äityi televisiossa riidaksi sen jälkeen, kun Valtaoja käytti omassa puheenvuorossaan kahdesti n-sanaa. Ebrahimi kiihtyi Valtaojan puheista.

– Tää on ensinnäkin ihan järkyttävää, että mä olen tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tuota N-sanaa niin kuin ihan tahallaan. Tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, epäsensitiivinen ja turvaton tila tällä hetkellä. On tosi ikävää, että mä olen tässä tilassa ja joudun tähän keskusteluun tällä tavalla, Ebrahimi sanoi ohjelmassa.

Valtaoja puolustautui sanomalla, että on ”koko pienen ikänsä” yrittänyt pelastaa maailmaa. Esimerkkeinä hän mainitsee tutkivan työnsä ja erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin osallistumisen.

– Koitan vain korostaa, että tärkeintä ei ole sanat joita käytetään, vaan miten niitä käytetään, ja aktiiviset teot, Valtaoja jatkoi.

Niin kutsuttu Sannikka-kohu sai alkunsa perjantaina 19. marraskuuta 2021 esitetystä Marja Sannikan juontamasta ohjelmasta, jossa Ebrahimi ja professori Esko Valtaoja ottivat sanallisesti yhteen.

MYÖHEMMIN Valtaoja kommentoi asiaa Ilta-Sanomille tarkemmin.

– Koen hyvin selkeästi, että hän ei edes halunnut ymmärtää oikein. Se on tämän woke-kulttuurin selkeä puoli, että jos käytetään jotain sanaa, joka ei ole poliittisesti korrekti, niin automaattisesti painetaan nappulaa ja suututaan, Valtaoja sanoi.

– Minä en ole ikinä käyttänyt tuota sanaa toiselle ihmiselle osoitettuna. Jos olisin tehnyt niin, minulla olisi todellakin anteeksipyynnön paikka. En ole kuitenkaan ikinä tehnyt niin, kuten ei kukaan tolkun ihminen enää vuosikymmeniin, hän jatkoi.

Ohjelman vastaava tuottaja Ville Kolari kertoi Ilta-Sanomille, että ohjelman julkaisusta käytiin pitkää journalistista pohdintaa ja asiaa harkittiin tuntikausia. Lopulta ohjelma päätettiin näyttää sellaisenaan.

