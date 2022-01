Maria ja Reino Nordin saavat neljännen lapsen

Pariskunta kertoi perheenlisäyksestä Instagramissa.

Laulaja Reino Nordin ja hänen puolisonsa Maria Nordin odottavat lasta. Parilla on entuudestaan kolme lasta.

Maria Nordin paljasti uutisen Instagram-tilillään herkällä raskauskuvalla.

– Sanoin ”tervetuloa elämä”. Ja syksyllä joku laskeutui minuun. Edellinen raskaus ja synnytys oli käänteentekevä elämässäni. Kaikki muuttui. Silti tämä neljäs raskaus on ollut taas uudenlainen kokemus. Olen tehnyt monta astiaa eri tavalla, Nordin kirjoitti keskiviikkona julkaisemassaan kuvapäivityksessä.

– Viime raskaudessa haalin työkalut raskauden haasteisiin ja synnytykseen. Nyt ne on jo valmiina käyttöön. Niin ihanaa ja ihmeellistä saada kokea raskaus vielä kerran. Kiitos elämä.

Reino Nordin tunnetaan muusikkona ja näyttelijänä. Arkkitehdiksi valmistunut Maria Nordin on nykyään yrittäjä.

Reino ja Maria Nordin ovat olleet naimisissa yli 15 vuotta. Heillä on entuudestaan kolme lasta: Fidel, 12, Luna, 10 ja Reina, 3. Reinolla on lisäksi yksi lapsi edellisestä suhteestaan.

Maria Nordin kertoi vanhemmuudestaan Reinon kanssa IS:lle kesällä 2020. Maria totesi Reinon antavan perinteisen miehen mallia lapsille hyvässä mielessä. Hänen mukaansa Reino osaa laittaa jämäkästi lapsille rajat, joita niitäkin tarvitaan. Maria on mielestään miestään huonompi kurinpalautuksessa.

– Reino puhuu myös syvällisiä asioita lasten kanssa. Hän kertoo elämän tarkoituksesta, luonnosta, maailmankaikkeudesta, tähdistä ja fysiikasta, Maria kuvaili.

– Mutta ihan loputonta meillä on myös pieruhuumori, joka on Reinon ja lasten yhteinen juttu, hän kertoi naurahdellen.

Maria mainitsi kuitenkin yhden asian, jonka hän haluaisi muuttaa perheenisässä.

– Aamuheräämisissä Reino voisi vähän tsempata. Jos on golfkisa, hän herää ihan vaivattomasti, mutta tavallisena arkiaamuna häntä on vaikea motivoida heräämään ajoissa, Maria muotoili.

Lapset kutsuvat isäänsä papaksi tai iskäksi. Heille isän kuuluisuus ei ole mitenkään suuri asia.

– He ottavat sen tosi coolisti. Joskus pyytävät nimmaria kavereilleen. Kaksivuotiaan mielestä on kyllä tosi mahtavaa nähdä isä keikalla. Ja autossa he haluavat aina kuunnella Reiskan musiikkia, Maria kertoi tuolloin.

