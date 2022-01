Pääministerin suosikkibiisin esittänyt bändi pyrkii euroviisuihin – paljastavat nyt, miltä yllätyshuomio Sanna Marinilta tuntui

Helsinkiläisyhtye Younghearted on yksi Uuden musiikin kilpailun finalisteista. Yhtyeen musiikkia kuuntelee myös pääministeri Sanna Marin.

Suomalaisten viisufanien pitkä odotus päättyi tänään 12. tammikuuta, kun tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun finalistit paljastettiin kansalle. Edustuspaikasta Italiassa toukokuussa järjestettäviin viisuihin kilpailee yhteensä seitsemän artistia tai yhtyettä.

Yksi kilpailun finalisteista on helsinkiläisyhtye Younghearted. Vuonna 2015 perustetun yhtyeen muodostavat Reeta Huotarinen, Atte Ranta ja Emil Korkiakoski. Yhtye tunnetaan muun muassa hiteistään Hetkeksi ja Nukkumaan. Vuoden 2020 Emma-gaalassa he olivat ehdolla vuoden yhtyeeksi.

Moni suomalainen kuitenkin kuuli yhtyeestä ensimmäisen kerran vasta aivan hiljattain, kun Irina versioi heidän Tässä ja nyt -kappaleensa Elämäni biisi -ohjelmassa. Kyseinen kappale oli päätynyt miljoonayleisön keränneeseen jaksoon itse pääministeri Sanna Marinin valitsemana. Marin kertoi kappaleen kuvastavan hänen elämänasennettaan.

– Olihan se siisti juttu. Mun mielestä erityisen siistiä oli kuulla, että Irinan kaltainen artisti versioi meidän kappaletta. Se aina herkistää, kun kuulee jonkun muun laulavan sun tekemiä biisejä. Mutta onhan se siistiä, että Sanna diggaa meidän musasta, yhtyeen kitaristi Emil Korkiakoski toteaa IS:lle.

– Olihan se hieno juttu. Mutta toisaalta musiikki ei katso ikää tai sukupuolta. Sen takia myöskään statuksella ei ole väliä. Ihan sama, kuka meidän keikalle tulee, niin hän on ihan yhtä arvokas. Oli hän sitten pääministeri tai ei. Mutta onhan se mahtavaa, että Sanna on tykännyt meidän kappaleesta, komppaa solisti Reeta Huotarinen.

Younghearted julkaisi ensimmäisen singlensä Tässä ja nyt vuonna 2015.

Yli kaksi ja puoli vuotta on kulunut siitä, kun Younghearted julkaisi viimeisimmän kerran uutta musiikkia. Uuden musiikin kilpailussa esitettävällä kappaleella onkin tämän myötä kolmikolle suuri merkitys, sillä kappale on yhtyeen ensimmäinen julkaisu pitkään aikaan.

– Me ollaan vähän tällaisia taiteilijasieluja. Emme ole koskaan olleet sellaisia ysistä viiteen musiikintekijöitä. Ehkä myös koronatilanne vaikutti siihen, että uuden musiikin tekeminen on ottanut aikansa. Rahat loppui ja piti keksiä uusia tulonlähteitä, Korkiakoski vitsaili.

Youngheartedin musiikkia voisi kuvailla indiemäiseksi suomenkieliseksi popmusiikiksi. Myös UMK:ssa laulukieli pysyy samana, vaikka tähtäin onkin Italian viisulavoilla.

– Olin itse aina ajatellut, että jos viisuihin lähdetään, niin kieli olisi englanti. Mutta me tehdään suomen kielestä yhtä seksikäs kieli kuin Italiasta, Korkiakoski nauraa viitaten hallitsevaan euroviisuvoittajaan Måneskiniin.

Yhtyeen muodostavat Atte Ranta, Reeta Huotarinen ja Emil Korkiakoski.

Uuden musiikin kilpailu on vuosien varrella kerännyt lähes poikkeuksetta miljoonayleisön ruutujen ääreen. Yhtye toivookin, että kilpailun myötä he tavoittaisivat uusia kuulijoita. Samaan aikaan he myöntävät jännittävänsä suoraa televisiolähetystä, sillä kokemusta sellaisesta ei yhtyeellä entuudestaan ole.

– Jos tän jälkeen uusia ihmisiä eksyisi meidän keikoille, se olisi mahtavaa. Me halutaan, että meidän musiikki tavoittaisi mahdollisimman monet. UMK:ssa pääsemme tekemään suoraa lähetystä kovien ammattilaisten kanssa ja hyppäämään vähän myös epämukavuusalueelle, Huotarinen iloitsee.

– Ja jos tämä päätyy siihen, että pääsemme Euroviisuihin, niin mikäs sen parempaa, Korkiakoski lisää.