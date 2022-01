Helena Ahti-Hallberg, 53, sairastui koronaan – kertoo nyt IS:lle ikävistä oireistaan ja painavan viestin rokotuksista

Tanssituomari kertoo, että hänen pahin oireensa on tällä hetkellä lamauttava väsymys. Portaiden nouseminen ja suihkussa käyminen tuottavat vaikeuksia.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu tanssituomari Helena Ahti-Hallberg kertoi tiistaina Facebookissa julkisessa päivityksessä sairastuneensa koronaan.

Ahti-Hallberg, 53 vuotta, vastaa puhelimeen kotonaan Sipoossa. Siellä hän on viettänyt eristyksissä jo reilusti yli viikon.

– Olo on aika veto veks, sanotaan näin. Yskää, kuumetta on sellaiset 37,5–38,5 astetta, se seilaa edestakaisin. Isoin ongelma on se, että väsyy niin pahasti. Oikein mitään ei jaksa tehdä, hän kertoo.

– Kurkku on kipeä ja yskittää, mutta ei ole mitään yhtä ainutta oiretta. Väsymys on ehkä se pahin tällä hetkellä.

Facebookissa Ahti-Hallberg kirjoitti, että portaiden nouseminen yläkertaan on kuin urheilusuoritus, sydämensyke nousee helposti, hän hengästyy helposti ja suihkussa käyminen vastaa työpäivää.

Ahti-Hallberg sai tiedon altistumisestaan viisi päivää ennen oireiden alkamista. Ensimmäiset oireet alkoivat torstaina eli kuusi päivää sitten.

–Jäin saman tien kotiin, kun kuulin altistumisestani. Olen sen jälkeen pistänyt nenäni ulos talosta vain mennäkseni kunnalliseen koronatestiin. Muuten olen ollut neljän seinän sisällä.

Kotitesti oli negatiivinen, kunnallinen virallinen PCR-testi positiivinen.

– Tein yhden kotitestin, josta tuli negatiivinen tulos. Eilen (maanantaina) tein positiivisen testin kunnallisella. En tehnyt kuin yhden kotitestin, koska en nyt oikein tiedä, kuinka luotettavia ne sitten ovatkaan, Ahti-Hallberg pohtii.

Tiistaina uutisoitiin, että koronaviruksen omikronmuunnos saattaa näkyä pikatesteissä eli kotitesteissä vasta useita päiviä myöhemmin kuin virallisessa PCR-testissä. Tämä ilmeni vertaisarvioimattomasta MedRxiv-sivustolla julkaistusta artikkelista.

Artikkelin mukaan viive oli tyypillisimmin 3 päivää. Kun omikron voi tarttua jo pari päivää ennen oireiden ilmaantumista, ihminen voi liikkua tartuttavana useammankin päivän ennen kuin pikatesti alkaa näyttää positiivista.

THL:n mukaan PCR-testi on luotettavin menetelmä todeta koronavirustartunta. Suomessa käytetään koronaviruksen tunnistamiseen Cormanin kehittämää PCR-testiä, jota myös WHO suosittelee. Testi havaitsee 95 prosenttia tartunnoista.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kommentoi Helsingin Sanomille, että pikatestien tekeminen kotona on kuin arpapeliä. Lehtosen mukaan pikatestit on alun perin suunniteltu omikronia edeltäneille virusmuunnoksille, joten ne eivät ole täysin luotettavia.

– Se on vähän kuin haulikkoammuntaa: joku osuu, vaikka suurin osa hauleista menisi vähän sivuun. Se on tietysti aika työlästä ja kallistakin, jos vaikka nelihenkinen perhe raaputtaa kaikista jäsenistään kotitestin joka päivä, Lehtonen sanoi.

Ahti-Hallbergilla kävi kolmannen koronarokotuksen kanssa sikäli ikävästi, että hänellä olisi ollut keskiviikkona aika rokotukseen. Nyt se on kuitenkin tällä erää myöhäistä.

– Minulla oli kaksi rokotetta pohjalla. Huomenna olisi ollut aika kolmanteen rokotukseen, mutta ei sitä nyt tässä tapauksessa anneta.

Tanssitaituri lähettää lopuksi painavan viestinsä rokotusten tärkeydestä ja yksilön vastuusta:

– Olisi tärkeää, että ihmiset rokottavat itsensä, ettei tule tämän pahempaa tautia. Tiedä mitä tämä sitten olisi ollut, jos ei olisi ollut rokotteita otettuna. Ei voi muuta kuin olla tyytyväinen, että rokotteet on otettu.

– Mähän olen koko ajan pelännyt sitä, että saan tartunnan ja oireettomana tartutan muita ihmisiä. Nyt ainakin on sekin pelko poissa. Vastuu toisille tartuttamattomuudesta on minun mielestäni valtavan iso asia.