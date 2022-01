Karoliina, 29, kertoo uskomattoman rankoista kokemuksistaan uudessa tv-sarjassa: ”Ei yhdelle perheelle voi sattua näin hirveitä juttuja”

Oululainen Karoliina pääsee toteuttamaan unelmiaan uudessa tv-ohjelmassa.

Nyt jos koskaan -uutuusohjelmassa Sami Kuronen toteuttaa tavallisten ihmisten unelmia. Ensimmäisessä jaksossa haaveitaan elää todeksi Oulusta Helsinkiin työunelmien perässä muuttanut 29-vuotias Karoliina.

Karoliinan elämässä viimeiset 10 vuotta on ollut rankkaa aikaa.

– On tapahtunut hirveitä juttuja, mihin ei ole voinut itse vaikuttaa. Mulla on ollut ihana lapsuus, mutta teini-iässä tuntui, että kaikki muuttui. Sattui hirveä tragedia, mun isoveli kuoli 27-vuotiaana sydänkohtaukseen. Siitä alkoi ahdistus ja paniikki, joka on siitä asti kulkenut elämässä mukana, Karoliina kertoo Kuroselle.

Veljen menetyksen jälkeen edessä oli uusi shokki.

– Me vietetään joka vuosi piparkakkutalkoita meidän ystäväporukalla. Siellä, kuin salama kirkkaalta taivaalta, äiti lyyhistyi mun päälle, ihan kesken lauseen. Hän sai massiivisen sydäninfarktin. Aikalailla siihen perään mun isällä repesi aortta, mikä on sellainen, mistä hyvin harva selviää.

– Siinä vaiheessa tuntui, että ei yhdelle perheelle voi sattua näin hirveitä juttuja. Tuntui, että häpesin sitä, että jouduin koko ajan olemaan mun kavereille, että nyt mulla on tämmöinen rankka tai hankala aika elämässä, että tarvitsen tukea, Karoliina kertoo.

Oulussa asuessaan Karoliina auttoi paljon sekä vanhempiaan että isovanhempiaan.

– Jossain vaiheessa hoksasin, että en nauti mun elämästä yhtään, että olen täällä toisia varten ja olen tosi väsynyt. Että mulla on ollut tavoitteita, mitä olen halunnut saavuttaa ennen kolmeakymppiä, ja se on ihan kohta, ensi vuonna, niin nyt mun on pakko alkaa elää jo itselle.

Karoliina on päässyt Samin ja jakson julkkisauttaja Jarkko Tammisen opastukselle kokeilemaan asioita, joista on unelmoinut. Ääninäyttelemisen ja oman keskusteluohjelman jälkeen jäljellä on vielä yksi unelma.

– Nuo kaksi unelmaa on ollut sisäisesti ravistuttavia, mutta tää seuraava unelma ravisuttaa sua toisella tapaa. Sä tykkäät extremestä? Sami kysyy.

– Kyl mä vähän tykkään. Jännitys kiehtoo. Siinä on sama kuin tuossa esiintymisessä, varsinkin se tunne jälkeenpäin, että oot tehnyt jotain mahtavaa, Karoliina vastaa.

– Jos sä oot valmis, me voitas lähteä tsekkaan, mitä tuolla ulkona odottaa, Sami virnistää.

Nyt jos koskaan Nelosella tiistaisin alkaen kello 20.