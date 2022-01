Piritta Hagman puhuu harvinaisesta asumisjärjestelystä ex-puolisonsa kanssa – myöntää suoraan karun seikan, jota ihmiset eivät tule ajatelleeksi

Piritta Hagman on ollut julkisuudessa pitkään. Iholla-sarjan myötä hän näyttää itsestään aivan uuden puolen.

Piritta Hagman on yksi Iholla-sarjan kasvoista.

Piritta Hagman, 42, on ollut suomalaisille tuttu nimi jo vuosien ajan. Hagman nousi kansan tietoisuuteen Miss Suomen ensimmäisenä perintöprinsessana vuonna 2003 sekä Miss Skandinaviana vuonna 2004. Hagman on juontanut Toisenlaiset äidit -tv-ohjelmaa, ja lisäksi hänet tunnetaan entisen aviomiehensä, ex-jääkiekkoilija Niklas Hagmanin kautta. Nyt hän on myös yksi tiistaina käynnistyneen Iholla-sarjan tähdistä.

Vaikka Hagman on ollut julkisuudessa pitkään, ei häntä ole aikaisemmin juurikaan televisiossa nähty. Hagmanilla oli kuitenkin selkeä syy sille, että hän päätti nyt raottaa elämäänsä ihmisille ruudun välityksellä.

– Saan säännöllisesti kuulla ihmisiltä kommentteja siitä, että olen aivan erilainen kuin mitä he olivat kuvitelleet. Ihmiset ovat yllättyneitä huomatessaan, että olen hyvin eläväinen ja puhun paljon. Se syntynyt mielikuva on alkanut vähän ärsyttämään, Hagman avaa IS:lle puhelimitse.

– Yritän aina viestittää kaikille, että uskalletaan tehdä omia ratkaisuja. Pitäisi uskaltaa olla oma itsensä eikä yrittää miellyttää ketään. Tämä on loistava mahdollisuus siihen, että voin rikkoa vähän sitä kiiltokuvaa, joka minusta on syntynyt, hän jatkaa.

Piritta Hagman haluaa Iholla-sarjassa näyttää ihmisille uuden puolen itsestään.

Hagman paljastaa, että häntä on kysytty prosessiin mukaan jo aikaisemmilla kausilla. Tuolloin hän ei kuitenkaan kokenut olevansa vielä valmis. Vasta nyt aika tuntui oikealta.

– Avioero käynnisti minussa sellaisen prosessin, että olen itsekin joutunut pohtimaan, kuka olen ja mitä haluan. Samaan aikaan lapset kasvavat ja roolini heidän elämässään muuttuu. Tämä tuntui hyvältä hetkeltä katsoa omaa elämäänsä vähän kauempaa, Hagman selittää.

Jo ensimmäisten jaksojen aikana huomaa, että Hagman on kuvannut arkeaan juuri sellaisena kuin se on. Toisessa hetkessä hän on äiti, joka unohti ostaa tuoremehua kaupasta ja imuroi lasinsiruja lattialta, toisena hän taas valmistautuu kuvauksiin. Tämä oli Hagmanin tavoite koko ajan. Hän ei halunnut silotella mitään.

– Jälkikäteen kun opin kuvaamaan paremmin, olisin saattanut valita vähän eri kuvakulmia tai jättää kuvaamatta niitä kohtia kodista, missä on koiran oksennusta matolla tai imuroimatta jäänyt nurkka. Mutta kierolla tavalla nautin siitä, että se materiaali on todella realistista. Hiuksia ei ole harjattu eikä kotia siivottu, Hagman nauraa.

Kameran ulkopuolelle Hagman ei jättänyt juuri mitään. Hagmanin lähipiiri, lapset ja entinen puoliso saivat itse päättää, haluaisivatko he näkyä sarjassa. Hagman kuitenkin painottaa, ettei olisi lähtenyt mukaan ohjelmaan, mikäli hänen lapsensa olisivat vastustaneet ajatusta. Hagmanilla ja hänen entisellä puolisollaan on kolme lasta, 2007 syntynyt Lukas, 2009 syntynyt Lila ja 2012 syntynyt Eliana.

– Lapset ja perhe ovat minulle tärkeintä maailmassa. Keskustelin myös lasten kanssa ja annoin heille mahdollisuuden näkyä sarjassa juuri niin paljon kuin he haluavat. Mitään sellaista materiaalia en ole kuvannut, mitä he eivät ole halunneet kuvattavan, Hagman kertoo.

– Tietenkin minun piti puhua asiasta myös Niklaksen kanssa. Hän sanoi heti, että kuvaat mitä haluat ja hän luottaa minun arviointikykyyni. Niklas näkyy sarjassa osittain, johtuen myös meidän elämäntilanteestamme, mutta oman päätöksensä mukaan, hän jatkaa.

Hagmanilla ja hänen ex-puolisollaan on lämpimät välit. Piritta kannusti Niklasta myös Tanssii tähtien kanssa -studiossa syksyllä 2020.

Elämäntilanteella Hagman tarkoittaa hänen ja entisen puolisonsa nykyistä järjestelyä, jossa he jakavat lastensa huoltajuuden ja asuvat perheen Lauttasaaren kodissa lasten kanssa vuoroviikoin. Vaikka ex-pariskunta on hyvissä väleissä, muistuttaa Hagman, että erot ovat aina pitkiä prosesseja. Tästä hän tulee puhumaan myös Iholla-sarjan tulevissa jaksoissa.

– Olen ollut vähän huolissani siitä, että ihmiset saavat käsityksen, että kaikki on ollut hemmetin helppoa ja ruusuilla tanssimista. Olemme kamppailleet sen kanssa, että saamme tämän toimimaan. Joustaneet puolin ja toisin. Meidän fokuksemme on aina ollut lapsissa. Mutta eihän se ole ero, jos elämä jatkuu täysin samanlaisena, Hagman selittää.

Hagmaneiden asumisjärjestely, missä vanhemmat vaihtavat kotia vuoroviikoin lasten sijaan, tuntui heistä alusta asti ainoalta oikealta ratkaisulta. Hagman kuitenkin tiedostaa, ettei kaikilla ole tällaiseen mahdollisuutta.

– Mä ymmärrän täysin, että olemme siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa, että tämä oli meille taloudellisesti mahdollista. Tämä on taloudellisesti vaativa tapa toteuttaa vanhemmuutta. Mutta me halusimme, että lasten elämä muuttuisi mahdollisimman vähän, Hagman kertoo.

– Olemme molemmat avioerolapsia. Olemme nähneet sen ja myös läheistemme kautta kuinka lasten elämä saattaa mullistua yhdessä yössä vanhempien eron takia. Me emme halunneet sitä meidän lapsillemme. Menemme hetki kerrallaan, mutta toistaiseksi tämä on toiminut hyvin, hän lisää.

Hagman työskentelee fysioterapeuttina. Naisten seksuaaliterveys ja siihen liittyvät epäkohdat ovat aihe, josta hän haluaa puhua myös Iholla-sarjassa.

Vaikka Hagman on ollut julkisuudessa etenkin avioliittonsa ja perheensä kautta, on hänessä paljon muutakin. Hagman on muun muassa jo pitkään pyörittänyt omaa naisten fysioterapeuttisiin palveluihin keskittyvää yritystään ja puhunut naisten seksuaaliterveydestä aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Iholla-sarjan myötä Hagman haluaakin näyttää paitsi muille myös itselleen, että hän on muutakin kuin äiti ja jonkun entinen puoliso.

– Ehkä yksi tämän kauden teemoista onkin, että etsin itseäni naisena. Kuka olen, jos en jonkun äiti tai ex-vaimo. Olen täysin okei tämän asian kanssa, sillä mut on julkisesti määritelty pitkälti Niklaksen kautta ja ihmiset halutaan laittaa lokeroihin, Hagman selittää.

– Olen kuitenkin myös hyvä työssäni ja minulla on paljon harrastuksia. Haluan puhua itselleni tärkeistä asioista. Iholla-sarjassa nähdään myös se, mitä opin itsestäni tämän prosessin aikana, hän päättää.

Iholla-sarjasta ilmestyy kolme jaksoa Discovery+ -palveluun aina tiistaisin 11. tammikuuta alkaen.