Eränkävijöiden Äijä-koira valloittaa nyt Kiinan

Amerikkalaisille tv-katsojille näytetään taikuutta ja pohjoisen upeita maisemia.

Oululaislähtöinen, neljä Kultaista Venlaa voittanut luova talo NTRNZ media on tehnyt läpimurron kansainvälisille sisältömarkkinoille. Yhtiö on myynyt tuotantojaan Amerikkaan ja Kiinaan.

Kansainvälinen versio suositusta Eränkävijät-sarjasta, englanninkieliseltä nimeltään Love of the Wild - from Alps to Arctic, tavoittaa jatkossa 30 miljoonan yleisön Kiinassa ja Magic in Lapland julkaistaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuonna 2022.

Love of the Wild -sarjaa on kuvattu vuodesta 2018 lähtien viidessä Euroopan maassa. Kotimaisina tähtinä sarjassa ovat Emilia Laitinen, Aki Huuhtanen ja Äijä-koira Kilpisjärveltä.

Tuotantoyhtiön ensimmäinen Eränkävijät-sarja oli suunnattu kotimaiselle yleisölle. Toinen versio, Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle, seuraa viiden intohimoisen luontoihmisen elämää Euroopan eri kolkissa. Sarja esittelee laajasti Euroopan luontoa, luonnonmukaista elämäntapaa ja kulttuurien välisiä eroja.

Love of the Wild - from the Alps to the Arctic julkaistaan Wasu Groupin alustoilla Kiinassa vuonna 2022. Wasu tavoittaa yli 30 miljoonaa kotitaloutta 29 Kiinan maakunnassa.

– Tämä on meille ja sarjallemme valtava avaus, vastaava tuottaja Teemu Hostikka sanoo.

Matkustus- ja taikasarja Magic in Lapland julkaistaan yhdysvaltalaisella Roku-alustalla tammikuussa 2022. Ohjelman pääosassa on taikuri-illusionisti Henri Kemppainen.

Englanninkielisen sarjan kertojaäänenä toimii muun muassa Vikings-sarjassa näytellyt Peter Franzén. Roku:lla on Yhdysvalloissa 65 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää

Viisiosaisen sarjan kuvaukset aloitettiin Vihdissä vuonna 2018 ja niitä jatkettiin muun muassa Hossassa, Rokualla, Levillä, Saariselällä ja Kilpisjärvellä. Sarja valmistui keväällä 2019.

Pohjois-Amerikan johtava alusta tarjoaa alkuperäissarjoja omilla kanavillaan sekä muun muassa Netflixin ja HBO:n sisältöjä miljoonille amerikkalaisille.

Lisäksi DIRECTV on ostanut oikeudet Magic in Laplandiin sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan jakeluun. DIRECTV tarjoaa huippuviihdettä melkein jokaiselle amerikkalaiselle, ja oli ensimmäisiä alustoja, jotka alkoivat julkaista sisältöjä 4K-laadulla jo vuonna 2014.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun sarjaamme lähetetään 4K HDR -laatuisena, mikä antaa suomalaiselle luonnolle ja Henrin huikealle taikuudelle vieläkin enemmän värejä ja syvyyttä. Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä ja jännityksellä odotamme, mihin tämä kaikki vielä johtaa, Hostikka kertoo

NTRNZ media viimeistelee parhaillaan lähes kolmivuotista tuotantoaan, Vaiettuja arktisia sotia. Se on dokumenttisarja vähemmän tunnetuista toisen maailmansodan tapahtumista arktisella alueella.

– Kysymyksessä on uuden sukupolven sotadokumentti. Se tarjoaa merkittäviä kenttätutkimuslöytöjä, huippuluokan visualisuutta sekä laajan kansainvälisen asiantuntijakaartin.

Vaietut arktiset sodat on myyty Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan ja sitä levittää Iso-Britannian suurin itsenäinen jakelija TVF international.

– Ensimmäinen jakso on katsottu Ylellä, SVT:llä ja NRK:lla, ja palaute on ollut mykistävää. Näyttää siltä, että kaikki kanavat tulevat näyttämään sarjaa primetime-aikaan vuoden 2022 aikana, Hostikka kertoo.