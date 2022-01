Aatelismies rakastui tulisesti valkovenäläisen malliin – ylellinen luksuselämä vaihtui katkeraan oikeustaisteluun, kun painavat syytökset levisivät

Italialaiseksi prinssiksikin kutsuttu Giacomo Bonanno di Linguaglossa on joutunut melkoisen suhdesotkun keskelle.

Italialaiseen aatelissukuun kuuluva, Linguaglossan prinssinäkin tunnettu Giacomo Bonanno, 51, on haastanut 16 vuotta nuoremman tyttöystävänsä Tanya Yashenkon oikeuteen ja vaatii häneltä nyt takaisin antamiaan kymmenien tuhansien eurojen arvoisia lahjoja.

Sisilialaisen aatelismiehen suhdesopasta uutisoi The Times, jonka mukaan prinssi Bonanno tapasi valkovenäläisen mallipuolisonsa vuonna 2019 päädyttyään tämän kanssa samaan illallispöytään.

Vastaeronneen prinssin ja itäeurooppalaisen kaunottaren rakkaus roihahti nopeasti ja pian varakas prinssi lennätti uutta kumppaniaan lemmenlomille Monte Carloon, Dubaihin ja Malediiveille.

The Timesin mukaan Bonanno antoi Yashenkolle lahjaksi muun muassa 83 000 euron arvoisen Mersun, kalliita koruja ja 58 000 euron arvoisen osuuden hänen Roomassa sijaitsevasta hotellistaan. Lisäksi mies tuki tyttöystäväänsä 18 000 eurolla uuden asunnon etsimisessä.

Sitten suhteeseen alkoi tulla tulisia sävyjä, italialaislehdet kertovat. Viime vuoden maaliskuussa Yashenko nosti puolisoaan vastaan kanteen, jossa hän syytti miestä vainoamisesta. Yashenko käytti todistajanaan psykiatriaan, joka oli nähnyt hänen ahdinkonsa läheltä, mutta psykiatri vaihtoi yhtäkkiä puolta ja alkoikin puhua Bonannon puolesta, The Times tietää kertoa.

Joulukuussa prinssi päätti iskeä samalla mitalla takaisin ja aloitti oman oikeustaistelunsa. Hän syytti puolisoaan onnenonkijaksi. Prinssin mukaan häntä huomattavasti nuorempi Yashenko oli käyttänyt rakastunutta miestä hyväkseen heikolla hetkellä. Bonanno perusteli mielentilaansa sillä, ettei hän ollut vielä täysin toipunut avioerostaan.

Samalla aatelismies vaati takaisin kaikkia kumppanilleen vuosien varrella antamiaan rahoja ja kalliita lahjoja.

Kipakasta perheriidasta huolimatta italialaislehdet uutisoivat, että kaksikko vietti joulunpyhät yhdessä. Sosiaalisen median mukaan he viettivät vuodenvaihteen ylellisissä tunnelmissa Dubaissa.

Prinssi kommentoi Il Messaggero-lehdelle, että hän on tapahtuneesta huolimatta yhä ”rakastunut mies”.

– Rakastan häntä. Hän on kuin kukka, joka rauhoittaa minut. Olen onnekas saadessani olla kanssasi, prinssi runoilee tuoreessa Facebook-päivityksessään.

Bonannon sekoilut eivät ole ainoita laatuaan, vaan Italian ikivanha kuningassuku on rypenyt skandaaleissa kautta aikain.

Monarkian aika Italiassa päättyi vuonna 1946, jolloin maasta tuli tasavalta. Italian viimeinen kuningas Umberto II ehti olla vallassa vain kuukauden. Kuningasperhettä syytettiin tuolloin fasistidiktaattori Benito Mussolinin tukemisesta ja perheen omaisuus takavarikoitiin ja heidät ajettiin maanpakoon.

Italialaisprinssi Emanuele Filiberto on omien sanojensa mukaan viettänyt hyvin railakasta poikamies­elämää ennen kuin hän tapasi vaimonsa, ranskalaisnäyttelijä Clotilde Couraun.

Kuninkaalliset palasivat Italiaan vasta vuonna 2002. Ikivanhan Savoijin hallitsijasuvun miespuolinen jälkeläinen, kuningas Umberton pojanpoika, prinssi Emanuele Filiberto, 48, on maanpaon jälkeen kunnostautunut Italiassa erityisesti viihdebisneksessä.

Filiberto on toiminut jalkapallokommentaattorina, komeillut oliivimainoksessa ja onpa hän voittanut Italian Tanssii tähtien kanssa -kisankin.

Oman osansa suvun kohuista on saanut myös Filiberton isä, kuningas Umberto II:n poika Vittorio Emanuele.

84-vuotias Napolin prinssi Vittorio on saanut Italiassa pilkkanimen ”skandaalien kuningas”, eikä suotta. Hän on ollut syytettynä muun muassa murhasta ja parituksesta ja hänellä on epäilty olevan kytköksiä mafiaan.

Suihkuseurapiireissä sukkuloiva Vittorio on julistanut olevansa Italian laillinen kuningas ja hän on vaatinut satojen miljoonien eurojen korvauksia siitä, että hänen perheensä ajettiin maanpakoon.

Lue lisää: Murhasyytöksiä, mafiakytköksiä, tosi-tv-sarjoja... Ikivanha kuningassuku rypee skandaaleissa – tällainen on Italian kuninkaallisten häkellyttävä tarina