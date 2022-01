Marja Hintikka puhuu tv-alalla kytevästä ongelmasta, jonka Maria Veitola nosti esiin – juontaja inhoaa yhtä sanontaa yli kaiken

– Pyrin ”kehu nainen päivässä” - meininkiin, toimittaja Marja Hintikka vastaa Maria Veitolan puheisiin siitä, että naisen on perinteisesti ollut vaikeampi saada taustatukea.

Nyt tammikuussa toimittaja Marja Hintikka on laskenut pulkalla, liukurilla ja Stigalla enemmän kuin koskaan. Loistavat talvisäät ovat kutsuneet kolmen lapsen äidin ja koko perheen ulkoilemaan.

– On ollut aivan mahtavaa, kun on ollut tällaiset talvisäät. Lähetän viestiä päättäjille, että nyt on pidettävä kaikki liikuntapaikat ulkona priimakunnossa, Marja Hintikka kertoi Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Hintikka nähdään jälleen MTV3:lla Laulu rakkaudelle -ohjelman juontajana 13. helmikuuta alkaen. Tänä keväänä myös hänet yllätetään ohjelmassa huippuartistin henkilökohtaisella esityksellä.

– On suuri ilo ja kunnia olla mukana, ja ohjelman koko kattaus on hyvin yllättävä, hän sanoo.

– Sanon että paljon hyvää tapahtuu. Inhoan eniten nainen on naiselle susi -sanontaa. Se ei ole totta. Vastustan sitä hautaan asti, Marja Hintikka sanoo.

Marja Hintikka on Maria Veitolan ohella yksi Suomen kysytyimmistä tv-juontajista. Tuoreessa Gloria-lehdessä toimittaja Maria Veitola ottaa puheeksi, kuinka naisten on ollut perinteisesti vaikeampi saada urilleen taustatukea. Jos on onnistunut pääsemään huipulle, siellä on Veitolan mukaan saanut huojua melko yksinään.

”TV:ssä naiset on asetettu kilpailemaan töistään toisiaan vastaan”, Maria Veitola sanoo Gloria-lehdessä.

”Ymmärrän sen ihan hyvin, koska olen itsekin ollut koekuvauksissa kilpailemassa siitä yhdestä naisille kiintiöidystä paikasta. Sitä ei haeta mitenkään sukupuolineutraalisti”, Veitola sanoo Gloria-lehdessä.

On pakko kysyä Marja Hintikan mielipidettä siitä, onko hänen mielestään naiset asetettu tv-alalla kilpailemaan töistä toisiaan vastaan.

Marja Hintikka ei ole artikkelia nähnyt. Hän haluaa kiittää kollegoitaan siitä tuesta, jota on vuosien varrella saanut.

– Olen kaikkien kollegoitteni kanssa hyvä kaveri ja puhumme hyvin avoimesti työehdoista. Koen aika solidaariseksi meidän alan, Marja Hintikka sanoo.

– Suomi on niin pieni maa ja markkina-alue on niin pieni, että media-alalla ei ole töitä määräänsä enempää. Tavallaan kaikki ovat samalla apajalla.

Marja Hintikka sanoo, että menestys ei ole kenellekään ilmaiseksi tullut.

– Kaikki ovat tehneet valtavan työn.

Hintikka iloitsee siitä, että hänen tekemissään viimeisissä tuotannoissa koko johtoporras on ollut naisia.

– Sanon että paljon hyvää tapahtuu. Inhoan eniten nainen on naiselle susi -sanontaa. Se ei ole totta. Vastustan sitä hautaan asti. Pyrin ”kehu nainen päivässä” - meininkiin.