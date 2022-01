Tuure Kilpeläinen jättää Kaihon karavaanin

Kilpeläinen kertoo Instagramissa, että haluaa tehdä 12-vuotisen taipaleen jälkeen jotain muuta.

Tuure Kilpeläinen on esiintynyt Kaihon karavaanin kanssa 12 vuotta.

Laulaja Tuure Kilpeläinen jättää Kaihon karavaani -yhtyeensä. Kilpeläinen tiedottaa asiasta Instagram-tilillään.

– Täten ilmoitan, että Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani jää ensi kesän jälkeen pidemmälle tauolle, Kilpeläinen kirjoittaa ja täsmentää, ettei erkaantumiseen liity ”draamaa tai riitaa”.

Kilpeläinen kuvailee yhtyettä tiiviiksi veljesporukaksi, jossa hän on 12 vuoden aikana kasvanut esiintyväksi muusikoksi ja artistiksi. Nyt Kilpeläinen kuitenkin kertoo, että haluaa tehdä jotain muuta.

– Luovan työn edellytys on, että antaa tilaa uudelle. Muutos on tässä kohdassa oikealta tuntuva ratkaisu, vaikka se pelottaa ja joka toinen päivä aiheuttaa sietämätöntä haikeutta. Nämä jäbät ovat minulle rakkaita ja meillä on edelleen hauskaa yhdessä, Kilpeläinen kertoo.

– Musiikkia, kirjoittamista, maalaamista… en tiedä vielä tarkkaan mitä se on. Ensin täytyy putsata pöytä, ennen kuin uutta alkaa virrata, Kilpeläinen kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Yhtye keikkailee vielä ensi kevään ja kesän ajan. Kilpeläisen mukaan keikkoja on suunniteltu syyskuun alkuun asti, jonka jälkeen ”karavaani ajaa vankkurit jäihin”.

Kilpeläinen osallistui viime syksynä nähdylle Vain elämää -ohjelman 12. tuotantokaudelle. Hänen hitteihinsä lukeutuvat muun muassa Valonpisaroita, Autiosaari ja Rakastan sua niin et se sattuu.

Kilpeläinen on naimisissa kuvataiteilija ja ex-urheilija Manuela Boscon kanssa. He elävät kiireistä uusperhearkea viiden lapsen kanssa. Heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa syntyi vuonna 2019 ja Bosco odottaa parhaillaan toista yhteistä lasta.