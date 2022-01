Mervi Kallio kertoo, millainen hänen uusi kotinsa on – nappasi himoitun arvoasunnon Helsingistä poikkeuksellisella tavalla

– On ollut mahtavaa päästä kohti uutta, työpaikkaa ja asuntoa vaihtava toimittaja Mervi Kallio kertoo.

Formulatoimittajana tunnettu Mervi Kallio aloittaa pian uudessa työssä ja muuttaa uuteen kotiin. – Joskus ajatellaan, että jos muuttaa elämässä hirveästi, että on kriisiä, mutta ei ole. Kaikki on hyvin, hän sanoo.

MTV:n urheilutoimittajana hiljattain lopettanut Mervi Kallio saa vasta lähiviikkoina kertoa, mitä hän alkaa seuraavaksi työrintamalla tehdä.

– Tästä on pitänyt olla hiljaa, Mervi Kallio kertoo.

Tulevista työkuvioistaan hän pysyy vaiti, mutta paljastaa sen verran, että työ on Suomessa.

Toistaiseksi uusi työ on suuri salaisuus. Aiemmin Formulan varikkoreportterina tunnettu Kallio ehti työskennellä MTV:llä lähes 14 vuotta.

– Alkuvuoden olen vetänyt huilia. Olin alkuvuoden ja joulun Lapissa, Mervi Kallio kertoo.

Mervi Kallio luottaa uudessa kodissaan käytännöllisyyteen ja tyylikkyyteen.

Tammikuun lopussa edessä on muutto uuteen kotiin Helsingin Munkkiniemessä. Hulppea kerrostalokoti löytyi vanhasta Kadettikoulusta, jonne on tehty uusia asuntoja. Asunnot olivat niin haluttuja, että ostajat joutuivat arvontaan, koska saman asunnon halusi ostaa 50 muuta.

Mervi Kallio voitti miehensä kanssa arvonnassa ja sai ostaa jonottamansa asunnon, jossa on kolme huonetta ja keittiö. Yksi huone tulee olemaan Mervi Kallion työhuone.

– Muutto siirtyi kuukaudella koronan takia, kun rakentaminen viivästyi.

Munkkiniemi ei ollut tuttu aikaisemmin paitsi tenniskenttien takia.

– On hienoa päästä muuttamaan, sillä rakastan vanhoja taloja. Se oli yksi syy muuttoon, että on niin vanha ja historiallinen rakennus, mutta asunto on uusi. Se on mahtava kombo.

Vanha koti Helsingin keskustassa jää nyt taakse, ja elämä jatkuu uusissa ympyröissä.

– Ainahan sanotaan, että kaksi isoa muutosta, koti ja työpaikka, olisivat isoja stressitekijöitä, mutta ei minulle ole tullut mitenkään stressiä.

– On ollut mahtavaa päästä kohti uutta. Joskus ajatellaan, että jos muuttaa elämäänsä hirveästi, että on kriisiä, mutta ei ole. Kaikki on hyvin. Olen ollut onnekas.

Uusi koti on käytännöllinen ja kodikas, mutta tyylikäs. Kallio mainitsee uuden kodin sisustuksen olevan melko pelkistetty. Sisustuksesta on päätetty yhdessä sisustussuunnittelija Milla Saloniuksen kanssa.

– Enemmän italialaistyylistä ja aika maanläheisiä värejä, Kallio kuvailee.

Kyseessä on historiallinen rakennus ja monien tuntema maamerkki Helsingissä. Se valmistui vuonna 1919 täyshoitolaksi. Jugendlinna on tullut parhaiten tunnetuksi kadettikouluna (vuodet 1922–1940), minkä jälkeen se toimi Ilmavoimien esikuntana.

Kyseisessä rakennuksessa on opiskellut vuosien varrella monia ammattisotilaita, joiden joukosta on tullut niin Puolustusvoimien komentajaa kuin sota-aikana erityisesti ansioitunutta Mannerheim-ristin ritaria. Ennen arvoasunnoiksi muuttamista talo on toiminut muun muassa valtion koulutuskeskuksena.

Lue lisää: Tällainen on historiallinen arvotalo, johon Mervi Kallio kertoi muuttavansa

Keväällä Mervi Kallio on mukana yhtenä yllätettävänä MTV:n suosikkiohjelmassa Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi. Marja Hintikan juontama ohjelma palaa sunnuntaina 13. helmikuuta.

– Ystäväni Kirsi Alm-Siira yllättää minut, Mervi Kallio kertoi ohjelman lehdistötilaisuudessa, joka tehtiin puhelimitse etänä.

Yllätettävien ihmisten lista ohjelmassa on tänä keväänä pitkä. Mukana nähdään lukuisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Eija Ahvo, Benjamin, Danny, Esko Eerikäinen, Elastinen, Ellinoora, Pekka Haavisto, Samu Haber, Riitta Havukainen, Hector, Katri Helena, Marja Hintikka, Chrisse Johansson, Mervi Kallio, Markku Kanerva, Kaija Koo, Kerkko Koskinen, Mikko Kuustonen, Tommi Läntinen, Laura Malmivaara, Jarkko Nieminen, Robin Packalen, Jukka Rintala, Aira Samulin, Sanni, Christoffer Strandberg, Martti Syrjä, Jare Tiihonen, Jani Toivola, Olavi Uusivirta, A.W. Yrjänä & Kikke Heikkinen.