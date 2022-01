Henri Alenin koiralla on hämmentävä tapa, jonka takia huippukokki joutuu käymään sorttiasemalla – ”Vien yön pimeydessä muovipussilla naapurin tontille takaisin”

Huippukokki Henri Alénin koira tottelee hyvin hänen vaimoaan, mutta huonosti huippukokkia itseään. Se on aiheuttanut myös erikoisia tilanteita.

Keittiömestari Henri Alen on innokas twiittaaja, ja huippukokin Twitter-päivityksissä nähdään usein myös hänen kultainennoutajansa Selja.

– Se on melkoinen kikkailija, Henri Alen kertoo.

– Se tottelee mun vaimoa täydellisesti, mutta minua ei ollenkaan. Taitaa olla auktoriteettiongelma. Minulle hän osoittaa luonnetta ja kerää kiviä ja keppejä.

Seljalla on ihan oma harrastus. Se kantaa mielellään kotiin kiviä naapurin tontilta. Ne ovat koristekiviä, jotka Henri Alen sitten palauttaa oikealle omistajalleen.

– Vien yön pimeydessä muovipussilla naapurin tontille takaisin ne kivet. Kerran niitä oli kerääntynyt kymmenen kilon ämpäri, Henri Alen kertoo.

– Talon omistaja on sanonut, että Selja kyllä saa ottaa kiviä, mutta kyllä olen niitä takaisin vienyt. Ne ovat upeita koristekiviä.

Kaikenlaiset kivet kelpaavat aktiiviselle koiralle.

– Meidän terassi on aivan täynnä kiviä. Välillä olen vienyt sorttiasemalle kiviä, sillä niitä on kymmeniä kiloja. Jos yritän ottaa kiven Seljalta pois, hän lyö jarrut pohjaan. Hän osoittaa tassulla, että hän ottaa tämän, jos annan viereisen se ei kelpaa.

Henri Alen kertoi kuulumisiaan MasterChef Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa. Alen aloittaa kokkiohjelman uutena tuomarina Helena Puolakan kanssa. Kari Aihinen on totutusti myös tuomaristossa mukana.

15. helmikuuta MTV3:llä alkavassa ohjelmassa etsitään parhaita kotikokkeja.

– On tosi kivaa olla mukana. Kesällä tätä kuvattiin ja on mahtavat tuomarikollegat, jotka molemmat tunnen ennestään. Aika helppoa ja mukavaa on, Henri Alen kertoo.

Alénin mukaan kilpailijat ovat todella hyvin valittuja, ja ohjelmassa tullaan näkemään ”aikamoisia kehityskaaria”.

– Kotikokkien taso on noussut aivan älyttömän paljon, jos vertaa 5–10 vuotta sitten tehtyjä ohjelmia. He osaavat käyttää ammattikeittiön laitteita, kuten silikonimuotteja ja pikajäähdytyskaappeja, jotka ovat monelle ihan hepreaa.

– Se nostaa kilpailun tasoa uudelle levelille. Ei tarvitse ammattikokkina oikaista ihan simppeleitä virheitä.

Ravintola-alan ammattilaiselta on pakko kysyä mahdollisista uusista ravintolarajoituksista ja niiden herättämistä tunteista. Miten Henri Alen on ylipäänsä jaksanut näin raskaana aikana?

– Ensimmäiset pari vuotta teki tiukkaa ja oli pakko vaan jaksaa. Nyt pitäisi motivoida alalla olevia ihmisiä myös jaksamaan.

– Jos kaksi vuotta on palkka-alalla, että on välillä töitä eikä välillä ole töitä, niin ainoa huoleni on, onko tulevaisuudessa ravintola-alalla työntekijöitä. Tuntevatko ihmiset, että he ovat sellaisella alalla töissä, jota kunnioitetaan, Henri Alen miettii.