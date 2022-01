Huippukokki Helena Puolakan sukujoulu sai ikävän käänteen – ”Meitä oli kuusi, jotka saivat koronan”

Savoyn keittiömestarin Helena Puolakan sukujoulu ei mennyt suunnitelmien mukaan. Helmikuussa Puolakka aloittaa MasterChef Suomen tuomarina.

Helsinkiläisen huippuravintola Savoyn keittiömestari Helena Puolakan sukujoulu poiki kuusi koronatartuntaa. Helena Puolakka oli yksi sairastuneista.

– Sairastin koronan joululomalla. Meitä oli kuusi, jotka saivat sukujoulusta koronan, Helena Puolakka kertoi MasterChef Suomi -ohjelman pressitilaisuudessa maanantaina.

Pitkään Lontoossa keittiömestarina työskennellyt Puolakka nähdään helmikuussa MasterChefin tuomarina toisten huippukeittiömestareiden Kari Aihisen ja Henri Alenin kanssa. Helmikuun 15. päivä MTV.llä alkava ohjelma nauhoitettiin viime kesänä.

Tänä keväänä ohjelmassa kilpailevat amatöörikokit.

Helena Puolakka selvisi koronatartunnasta lievin oirein.

– Minulla oli vähän yskää ja vähän kuumetta, hän kertoo.

Nyt hän on jo kunnossa.

– On aivan mahtavaa päästä tekemään MasterChefiä, Puolakka kiittelee.

Kausi MasterChefissä on Puolakan ensimmäinen. Hän on yksi Suomen arvostetuimmista keittiömestareista. 2019 Suomeen Lontoosta palannut Puolakka on työskennellyt maailmalla muun muassa Gordon Ramsayn kanssa.

– On aivan mahtavaa päästä tekemään ohjelmaa. Minulla on hyvä yhteys Henkan ja Kapen kanssa, Helena Puolakka kertoo.

Maailmalla Helena Puolakka kokkasi hyvin kansainväliselle asiakaskunnalle. Suomalaisella ja lontoolaisella ravintola-asiakkaalla ei Puolakan mukaan ole paljon eroa.

– Suomalainen haluaa päästä makumatkalle, hän haluaa kuulla annoksesta. Eroavaisuus on, että Lontoossa ihmiset syövät tosi paljon ulkona, jopa 4-5 kertaa viikossa. Sekin on yleistymässä Suomessa, hän kertoi.