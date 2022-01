Rooli Pamela Andersonina yllätti Lily Jamesin täysin – kuvauksissa oli aina yksi seikka, jota näyttelijätähti inhosi

Brittinäyttelijä paljastaa, että Pamela Andersonin hahmoksi muuttuminen kesti päivittäin jopa neljä tuntia.

Näyttelijätähti Lily James tähdittää Hulun julkaisemaa uutta tv-sarjaa Pamela Andersonin ja Tommy Leen rakkaustarinasta. Pam & Tommy -minisarja saa ensi-iltansa helmikuun alussa.

Lily Jamesin mukaan kyseessä on ollut yksi hänen uransa haastavimmista rooleista. James, 32, kertoo tuoreessa Porter-lehden haastattelussa, että roolin esittäminen oli ”vapauttavaa”, mutta sen rankkuus yllätti.

– En ole koskaan työskennellyt näin kovasti. Luin Andersonin kirjoittamia kirjoja ja runoja sekä pystyin matkimaan häntä haastatteluissa, brittinäyttelijä kuvailee.

– Rakastan näyttelemisessä sitä, kun omaksuu hahmon ja ymmärtää, ettei tämä ole niin erilainen kuin luuli. Otan mukaan joitakin piirteitä itsestäni, ja jätän pois sellaisia, jotka eivät ole hahmon kannalta hyödyllisiä. Tarkastelimme tiettyä hetkeä Pamelan ja Tommyn elämässä 90-luvulla, sitä absoluuttista rakkauden himoa.

Sarjasta julkaistuissa kuvissa ikoniseen punaiseen Baywatch-uimapukuun pukeutunut James näyttää lähes tulkoon identtiseltä Andersonin kanssa. Näyttelijä paljastaa, että lookin aikaansaamiseen meni joka päivä peräti neljä tuntia.

Jamesin mukaan asun riisuminen oli ikävin osuus päivässä

– Inhosin sitä. Se tuntui kuin minut olisi riisuttu kaikista supervoimistani! Nautin todella paljon siitä fyysisyydestä ja aistillisuudesta, jopa niistä pitkistä kynsistä. Hahmossa oli vain niin paljon luonnetta, josta pitää kiinni – se oli todella jännittävää, James kertoo.

Daily Mailin kertoi aiemmin, että James joutui turvautumaan kuvauksissa monenlaisiin kikkoihin luodakseen itselleen samanlaiset muodot kuin Andersonilla. Lehtitietojen mukaan hän käytti kuvauksissa tekorintoja, tekorusketusta ja värjäsi hiuksensa.

Minisarja keskittyy Tommy Leen ja Pamela Andersonin suhteen myrskyisimpään vaiheeseen, jolloin parin kotikutoinen seksivideo vuoti julkisuuteen 90-luvulla. Häämatkalla kuvatun seksivideon vuotaminen julki oli aikansa suurimpia skandaaleja.

James arvioi, että skandaalin vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänä.

– Se muutti internet- ja julkkiskulttuuria, joka on mielestäni nykyään riistäytynyt käsistä. Enää ei ole olemassa sellaista asiaa kuin yksityisyys. Jaamme jatkuvasti elämäämme yleisölle, joka ei todellakaan välitä sinusta sekä annamme tietoa yrityksille, jotka tavoittelevat vain voittoa, James sanoo.

– Se oli ratkaiseva hetki, joka vahingossa käynnisti uuden ajan. Toivon, että asiat olisivat muuttuneet, mutta välillä tuntuu, että niin ei ole, James pohtii ja viittaa erityisesti naisvihaan julkisuudessa.

Playboy-malli ja näyttelijä Pamela Anderson joutui ex-miehensä Tommy Leen kanssa 90-luvulla skandaalin keskelle, kun parin kotikutoinen seksivideo vuoti yllättäen julkisuuteen.

Lily Jamesin valinta Andersonin rooliin on herättänyt kummastusta niin Hollywoodissa kuin fanienkin keskuudessa, sillä James on tullut suurelle yleisölle tutuksi etenkin historiallisista pukudraamoista. Hän on aiemmin näytellyt muun muassa hittisarja Downton Abbeyssa ja Mamma Mia: Here we go again! -elokuvassa.

Tommy Leetä esittää sarjassa Captain America -tähti Sebastian Stan.

Lehtitietojen mukaan Pamela Anderson ja Tommy Lee eivät ole millään tavalla mukana sarjan tekemisessä, mutta he ovat tietoisia projektista. Lee on ilmaissut olevansa innoissaan uudesta sarjasta, mutta Anderson ei ilmeisesti niinkään.

Pam & Tommy kantava draamasarja saa ensi-iltansa kolmella jaksolla 2. helmikuuta Disney+ -palvelun Star-valikoimassa. Sen jälkeen uusi jakso tulee katsottavaksi joka viikko.