Alec Baldwin puhuu nyt suunsa puhtaaksi – kertoo, miksei ole luovuttanut puhelintaan poliisille

Näyttelijä Alec Baldwin ottaa Instagram-tilillään kantaa viime aikoina velloneisiin huhuihin, joiden mukaan hän tahallisesti haittaisi lokakuussa sattuneen ampumatragedian tutkintaa.

Näyttelijä Alec Baldwin on joutunut kohun keskelle, koska hän ei ole luovuttanut puhelintaan lokakuisen ampumatragedian tutkijoille. Baldwin ampui elokuvan kuvauksissa vahingossa kuoliaaksi elokuvan kuvaajan, 42-vuotiaan Halyna Hutchinsin.

Baldwinin puhelimesta tehtiin joulukuussa etsintälupahakemus. Vielä tähän päivään mennessä Baldwin ei ole luovuttanut puhelintaan, mikä on herättänyt epäilyksiä siitä, onko Baldwinila jotain salattavaa.

Tutkijat toivovat löytävänsä puhelimesta tietoja, jotka auttaisivat selvittämään, mitä kuolemaan johtaneessa tilanteessa tapahtui.

Baldwin kommentoi asiaa lyhyesti Instagram-tilillään julkaisemallaan videolla.

– Kaikki väitteet siitä, etten noudattaisi pyyntöjä, määräyksiä, vaatimuksia tai etsintälupia puhelintani koskien on potaskaa – se on valetta, Baldwin toteaa.

Baldwin kommentoi tapausta alla olevalla videolla kohdasta 2:00 eteenpäin.

Baldwinin mukaan toisen osavaltion viranomaisten on hoidettava asiaa yhdessä hänen kotiosavaltionsa viranomaisten kanssa, joten prosessi ottaa aikaa.

– Toisen osavaltion viranomainen ei voi vain sanoa: ’Anna puhelimesi! Anna sitä, anna tätä’, Baldwin selittää.

– Heidän (viranomaisten) on eriteltävä, mitä he tarkalleen ottaen haluavat. He eivät voi vain käydä puhelinta läpi ja ottaa kuvia, rakkauskirjeitä tai mitä ikinä siellä onkaan, hän jatkaa.

Baldwin sanoo suostuvansa kaikkiin viranomaisten vaatimuksiin ”1000-prosenttisesti”. Hänen mukaansa paras, ja ainoa, tapa, jolla Halyna Hutchinsin muistoa voi kunnioittaa, on selvittää syyt tragedian taustalla.

– Sitä minä vaadin, ja sen eteen teen töitä. Myös tutkinnassa mukana olevat organisaatiot tekevät kaiken voitavansa selvittääkseen, mitä todella tapahtui. Vain sillä on merkitystä.

Aiemmin yhdysvaltalaiset oikeusoppineet arvioivat, että Baldwin haluaa puhelimensa panttaamisella suojella joko itseään tai yksityisyyttään.

– Jos hän on poistanut viestejä tai puhelutietoja, häntä voidaan syyttää tutkinnan haittaamisesta, Nassaun entinen piirikunnansyyttäjä, nykyinen puolustusasianajaja Kevin Kearon sanoi New York Postille.

– Tai jos puhelimessa on henkilökohtaisia keskusteluja, esimerkiksi hänen ja hänen vaimonsa välisiä, on ymmärrettävää, ettei hän halua niitä kaiken kansan nähtäviksi, Kearon jatkaa.

KUOLEMAAN johtanut onnettomuus tapahtui, kun kuvauksissa käytettyyn aseeseen oli ladattu toistaiseksi tuntemattomasta syystä paukkupatruunan sijaan oikea luoti. Baldwin ampui vahingossa aseella kuvaaja Hutchinsia kohti, joka kuoli saamiinsa vammoihin. Tilanteessa loukkaantui myös elokuvan ohjaaja Joel Souza.

Baldwinia vastaan on nostettu tapauksen johdosta kaksi siviilikannetta. Virallisia syytteitä tapauksesta ei ole nostettu, sillä tutkinta on yhä kesken.

Baldwin on kiistänyt painaneensa aseen liipaisinta.