”Olen sanonut lastensuojelulle, että mun luokse voi aina tulla, tervetuloa vaan”, Kallio kertoo.

Tosi-tv-sarjoista tunnettu Marianne Kallio kertoo olleensa jo useamman vuoden ajan vainoamisen kohteena sosiaalisessa mediassa.

Kallio, 27 vuotta, sai tarpeekseen haukkumisesta ja vainoamisesta ja julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvankaappauksia kiusaamisesta.

Muun muassa tällaisia viestejä hän vastaanottaa:

”Pitääkin ilmoittaa Kelalle ja verottajalle sun salatuloista.”

”Sun lapsi varmaan näkee nää (kuvat) joskus. Sikanoloa!”

”Hahhahaa apua mikä myötähäpeä.”

”Oksetus.”

”NOLOOO.”

”Ilmiannettu sun tili! Hyi saatana!”

”Säälittävä elämä. Säälittää sun lapsi. Voi pieni. Hirveä esikuva!”

Kallio kertoo IS:lle puhelimitse, että hän on saanut vastaavia viestejä ja kohdannut häirintää jo 3–4 vuotta.

– Tämä alkaa aina samalla tavalla, eli tehdään tunnus joko Snapchatiin tai Instagramiin. Sen jälkeen kirjoitetaan minulle liuta yksityisviestejä. Ne menevät automaattisesti roskapostiin. Sitten kun sinne on suollettu tarpeeksi tekstiä, aletaan kommentoimaan mun kuviin. Kirjoitaan isoilla kirjaimilla esimerkiksi, että hahhahhaa, tai solvataan minua äitinä, Kallio luettelee.

Kallio kertoo ilmiantaneensa ja estäneensä tilejä, mutta sitten syntyy taas uusi tili uuden sähköpostiosoitteen kera, josta käsin haukkuminen jatkuu. Kallio uskoo, että viestipommituksen takana on yksi ja sama ihminen tai sitten pari ihmistä, jotka hän tietää.

– Sisältö on vuosien ajan ollut sellaistakin, jota monet eivät minusta tiedä. Siksi voisin sanoa, että tämä on lähisuhdevainoamista, jos tällaista termiä vielä edes on, Kallio arvelee.

– Olen saanut näitä samanlaisia viestejä myös henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseeni, jota kovin monet eivät edes tiedä. Ne viestit tulevat aina samasta, olemassa olevasta sähköpostiosoitteesta.

Hän on yhdistänyt viestit toisiinsa, koska kirjoitustyyli, ilmaisutyyli ja sisältö on ollut vuodesta toiseen samanlaista.

– Minua on haukuttu kierosilmäksi, oksettavaksi ja ties miksi. Tällä yritetään aiheuttaa minulle mielipahaa.

Kalliolla on pian seitsemän vuotta täyttävä tytär.

– Minusta on myös tehty perättömiä lastensuojeluilmoituksia. Olen sanonut lastensuojelulle, että mun luokse voi aina tulla, tervetuloa vaan. Lastensuojelukin on todennut, että tämä on pelkkää kiusantekoa minua kohtaan.

Kallio kertoo tehneensä tapauksesta rikosilmoituksia, mutta tutkinta ei ole edennyt toivotulla tavalla.

– Poliisissa ei varmaan ole tarpeeksi resursseja hoitaa tällaisia juttuja eteenpäin.

IS kertoi vuonna 2020, että poliisi kehottaa somehäirinnän kohteeksi joutuvia kansalaisia tekemään rikosilmoituksen matalalla kynnyksellä.

Poliisin mukaan läheskään kaikki rikosilmoitukset eivät johda esitutkintaan, mutta omaa asiaansa voi edistää keräämällä häirinnästä mahdollisimman paljon todisteita. Todisteet mahdollisesta rikoksesta voivat kadota ajan kuluessa.

– Tämän takia on erityisen tärkeää tallentaa itse todisteita häirinnästä ja uhkailusta, totesi poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi tiedotteessa.

Poliisin mukaan somehäirintä on ”ikävä ja kohtuullisen yleinen ilmiö”, joka voi ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, vihapuheena, ahdisteluna ja tarkoituksellisesti hämmentävänä ja provosoivana toimintana eli trollauksena.

Somehäirintää voidaan tutkia kunnianloukkauksena, laittomana uhkauksena tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä. Muitakin mahdollisia rikosnimikkeitä on olemassa.

Oletko kohdannut somehäirintää? Kerro kokemuksesi ja ajatuksesi IS:lle WhatsAppilla numerossa 040 660 9019.