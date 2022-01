Koomikko huomasi vuosien jälkeen huolestuttavan asian eräässä Harry Potter -hahmossa – tapauksesta nousi välittömästi trendaava puheenaihe

Voiko velhopankki Irvetassa työskentelevän maahishahmon tulkita antisemitistiseksi kielikuvaksi? Siinäpä kysymys.

Koomikko ja näyttelijä Jon Stewart, 59, kritisoi podcastissaan omalla kepeällä, mutta kantaaottavalla tyylillään Harry Potter -kirjoja ja -elokuvia. Stewartin mielestä kirjailija J.K. Rowlingin luomat velhopankki Irvetassa työskentelevät maahishahmot ovat ilmiselvä antisemitistinen kielikuva.

–Tiedätkö mitä ne velhopankkia pyörittävät tyypit ovat? Juutalaisia! Stewart sanoo podcastissaan.

Aiheesta on uutisoitu useissa medioissa, muun muassa Insider-lehdessä.

Harry Potterissa esiintyvät maahiset rakastavat kultaa.

Kuvassa kirjailija J. K. Rowling.

Stewart vertasi Harry Potter -elokuvissa esiintyviä maahisia Siionin viisaiden pöytäkirjat -opuksessa esiintyviin kuvituskuviin. Se on vuonna 1903 ilmestynyt antisemitistinen teos, joka koostuu väärennetyistä ja valheellisista asiakirjoista, joissa kuvataan juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmia.

– Juutalaisten asema on edelleen mitä on. Kun puhun asiasta ihmisten kanssa, sanon, että oletko ikinä nähnyt yhtään Harry Potter -elokuvaa? Oletko nähnyt niitä kohtauksia velhopankki Irvetasta? Tajuatko, mitä ne tyypit ovat, jotka pyörittävät pankkia? Stewart sanoo The Problem with Jon Stewart -podcastissaan.

– Ihmiset katsovat näitä kuvia ja sanovat, että hei, tuohan on Harry Potterista! Ja sitten vastaan, että ei, tuo on pilapiirros antisemitistisestä kirjasta. Velhomaailmassa voi ratsastaa lohikäärmeillä, pitää lemmikkipöllöä... Mutta kuka voisi pyörittää pankkia, Stewart laukoi.

Harry Potter -kirjasarja julkaistiin vuosina 1997–2007. Elokuvat ilmestyivät vuosina 2001–2011.

USA Todayn mukaan Stewartin kommentit trendasivat sosiaalisessa mediassa aiemmin tällä viikolla. Stewart otti somessa pari taka-askelta ja vakuutti, ettei syytä kirjailija J.K. Rowlingia antisemitistiksi.

– En ajattele, että J.K. Rowling on antisemitisti, enkä ajattele, että Harry Potter -elokuvat olisivat antisemitistisiä. Rakastan Harry Potter -elokuvia, luultavasti jopa hieman liikaa ollakseni tämänikäinen herrasmies, Stewart sanoi Twitterissä.

– Järkevä ihminen ei kuuntelisi sitä keskustelua (podcastissa) ymmärtämättä sitä varsin huolettomaksi.

Maahishahmoilla on Harry Potter -maailmassa pitkät korvat, pitkät nenät ja terävät kynnet. Ne rakastavat kultaa ja rahaa. Niitä kuvaillaan kirjoissa kasvoiltaan tummiksi ja luonteeltaan oveliksi ja älykkäiksi. Stewartin mukaan antisemitistisessä teoksessa kuvaillaan juutalaisia pitkälti samalla tavoin.

Siionin viisaiden pöytäkirjat on juutalaisvihan tunnettu opus, jonka taustalla on usko useaan kertaan historian saatossa vääräksi todistettuun juutalaisten salajuoneen.

Harry Potter -kirjasarjallaan tunnetuksi tullut brittikirjailija J. K. Rowling on joutunut aiemmin myrskyn silmään transsukupuolisuutta koskevien kommenttiensa vuoksi.