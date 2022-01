Kiti Kokkonen kertoo käsittämättömästä hiuskatastrofista kotona – värjäys meni pahemman kerran pieleen ja Kokkonen teki hätäratkaisun

Kokkonen toivoo, että epäonnistunut hiusoperaatio ilahduttaa seuraajia vaikeana aikana.

Näyttelijä ja kirjailija Kiti Kokkonen kertoo Instagramissa hauskan tarinan omin päin toteuttamastaan hiusoperaatiosta. Tulosta hän esittelee jonkinasteisena hiuskatastrofina.

–Tiedän hyvin, että tästä ajasta on huumori kaukana. Mutta jos jotain ilahduttaa edes hetken tämä hiuskatastrofi ni tää sekoilu oli sen arvoista, Kokkonen aloittaa vaiheikkaan kertomuksensa.

Kokkonen oli päättänyt värjätä hiuksensa itse kotonaan.

– Kävi niin, että aattelin laittaa itse raidat hiuksiin ja laitoinkin. Tuli hirveät. Osa hiuksista paloi karrelle ja etuosaan ilmestyi paksut vaaleat palkit.

– Keksin, että leikkaan ne palkit pois ja kävi siis niin, että otsalla on nyt pieni alue vaaleankeltaista siiliä. No sitten perheen tytär ehdotti, että leikkaisin otsatukan ni saan sen siilialueen piiloon. Mielestäni idea oli nerokas ja leikkasin ilman rillejä fiilispohjalta kertakaikkisen hirveän otsatukan. Naurulle ei meinannut tulla loppua. Kyllä se on jossain kohtaa mentävä ihan kampaajalle.

Kokkonen paljastaa haaveilleensa alun perin samanlaisista hiuksista kuin Krista Kososella oli Miami-elokuvassa. Kosonen näytteli Miamissa (2017) show-tanssijana työskentelevää Angelaa.

–Ystävä ehdotti, että väittäisin tän olevan roolitukka. Idea lähti kyllä alunperin MIAMI elokuvasta ja Krista Kososen jumalaisista roolihiuksista, mutta en tiedä… ehkä ei tullut nyt näistä ihan semmoset.

Krista Kosonen Miami-elokuvassa.

Kiti Kokkosella on Instagramissa yli 190 000 seuraajaa. Putouksesta tuttu näyttelijä jakaa tilillään käsityöharrastukseensa liittyviä suosittuja päivityksiä ja hupaisia käänteitä yksityiselämästään.

Kokkonen on Suomen Komediateatterin taiteellinen johtaja. Lisäksi hän esiintyy elokuvissa ja tv-sarjoissa. Keväällä julkaistaan Kämppikset-draamakomediasarja C Morella, jossa Kokkonen esiintyy. Syksyllä hän otti osaa Tanssii tähtien kanssa -kisaan.