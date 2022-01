Cd-levyjen myynti nousi ensimmäistä kertaa 17 vuoteen, kiitos Adelen, BTS:n ja Taylor Swiftin

Adelen uusi albumi, 30, oli vuoden 2021 myydyin cd-levy.

Cd-levyjen myynti on noussut Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuosikymmeneen, Billboard kertoo.

Myyntilistojen kärjessä keikkuvat Adele, eteläkorealainen BTS (Bangtan Boys) ja Taylor Swift.

Cd-levyjen myynti kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2020 myynnistä. Levyjä myytiin vuonna 2021 yli 40 miljoonaa kappaletta.

Adelen 30-albumia meni kaupaksi 900 000 kappaletta pelkästään Yhdysvalloissa.

Fearless on Taylor Swiftin albumi vuodelta 2008. Swift voitti levyllään vuoden albumin ja parhaan country-albumin Grammy-palkinnot vuonna 2010. Nyt levy julkaistiin uudelleen, ja silti se oli yksi vuoden myydyimmistä levyistä.

Listalle nousi myös kaksi k-pop-yhtye BTS:n albumia: Map Of The Soul: 7 ja BE.

Fyysisiä levyjä, vinyylejä ja cd-levyjä, on myyty Yhdysvalloissa näin paljon ensimmäistä kertaa sen jälkeen MRC Data alkoi raportoida vuosimyyntimääriä vuonna 1991.

Varsinkin vinyylilevyt käyvät kaupaksi. Viime vuonna myytiin 41 miljoonaa vinyyliä, kun vielä vuonna 2020 niitä myytiin 27 miljoonaa kappaletta.

Sama trendi näkyy myös Britanniassa. Vinyylilevyjä ostettiin viime vuonna enemmän kuin kertaakaan 30 vuoteen.