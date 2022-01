Näin Huippumalli haussa -tähdille kävi suosikkisarjan jälkeen – rajulla alamäellä oli kammottavat seuraukset

Amerikan seuraavaa huippumallia on etsitty suositussa tosi-tv-ohjelmassa jo lähes 20 vuoden ajan. Yhtäkään huippumallia sarja ei ole synnyttänyt, mutta traagisia kohtaloita riittää.

Vuodesta 2003 lähtien, 24 tuotantokauden ajan, Tyra Banksin luotsaamassa Huippumalli haussa -ohjelmassa on etsitty Amerikan seuraavaa huippumallia. Kukaan kilpailijoista ei kuitenkaan ole varsinaiseksi huippumalliksi päätynyt, harva lopulta edes mallin töihin. Sen sijaan traagisia kohtaloita kilpailuun vuosien varrella osallistuneilla riittää.

Mirjana Puhar, 21. tuotantokausi (2014)

Mirjana Puhar oli 18-vuotiaana oman kautensa nuorin kilpailija. Serbiassa syntynyt Puhar pakeni perheensä kanssa Kosovon sotaa ja asettui asumaan Pohjois-Carolinaan. Puhar sijoittui syksyllä 2014 esitetyllä kaudella kahdeksanneksi.

Puhar kuoli 19-vuotiaana helmikuussa 2015 vain kolme kuukautta tuotantokauden viimeisen jakson esittämisen jälkeen. Hän avasi poikaystävänsä asunnon oven kahdelle miehelle, jotka ampuivat hänet, hänen poikaystävänsä ja tämän kämppiksen.

Poliisin mukaan murhat liittyivät huumeisiin. Tekohetkellä 19-vuotias Emmanuel Rangel tuomittiin vuonna 2018 kolmesta murhasta kolmeen elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Kimberly Rydzewski, 10. tuotantokausi (2008)

Kimberly Rydzewski tajusi jo ennen kuvausten alkua, ettei ohjelma ollutkaan hänen juttunsa. Rydzewski sijoittui kautensa viimeiseksi, koska hän luovutti. Rydzewskin poikaystävä oli tehnyt itsemurhan kolme kuukautta ennen kuvausten alkamista.

Myöhemmin Rydzewski kertoi Tyra Banksin keskusteluohjelmassa, että poikaystävän traaginen kuolema toi mieleen hänen äitinsä, joka teki itsemurhan Rydzewskin ollessa vasta seitsemännellä luokalla. Vaikka hän osallistui ohjelmaan saadakseen muuta ajateltavaa, se loi hänelle liikaa painetta.

Vaikka hän sanoi ohjelmassa, ettei ole kiinnostunut muotialasta, hän loi oman brändinsä ja esiintyi useissa online-kampanjoissa sekä aikakauslehdissä. Hänen menestyksekäs uransa päättyi vuonna 2016 kuolemaan 29-vuotiaana. Hänen tuolloinen poikaystävänsä paljasti myöhemmin, että Rydzewski teki itsemurhan ja kuoli yliannostukseen.

Jael Strauss, 8. tuotantokausi (2007)

Jaell Strauss osallistui ohjelman kahdeksannelle tuotantokaudelle sijoittuen kuudenneksi. Ohjelmasta Strauss muistetaan räiskyvänä persoonana ja erityisesti katsojien mieleen on jäänyt hänen hermoromahduksensa.

Vaikka Strauss ei voittanut ohjelmaa, hänen uransa lähti hyvään nosteeseen, kun muotitalo Hitch Couture kiinnitti hänet, ja myöhemmin hän kertoi yrityksen lanseeraavan hänen oman vaatemallistonsa.

Menestys jäi kuitenkin lyhyeksi. Vuonna 2012 Straussin kerrottiin kärsivän vakavasta huumeriippuvuudesta. Hänet nähtiin muun muassa Dr Phil -ohjelmassa puhumassa addiktiostaan. Ohjelmassa hän kertoi joutuneensa kodittomaksi ja ryhtyneensä strippaamaan saadakseen rahaa.

Vuonna 2018 Strauss kertoi Facebook-tilillään, että hänellä on diagnosoitu parantumaton rintasyöpä. Hän kuoli 34-vuotiaana joulukuussa 2018.

Renee Alway, 8. tuotantokausi (2007)

Renee Alway, joka tunnettiin sarjan aikaan nimellä Renee DeWitt, pääsi kilpailussa finaaliin ja sijoittui kolmanneksi. Myöhemmin hän osallistui myös spin-off-sarja Modelvilleen, jossa hän sijoittui toiseksi.

Vuonna 2013 Alway pidätettiin useista rikoksista epäiltynä Kalifornian Palm Springsissä. Pidätystä edelsi kuusi tuntia kestänyt piiritystilanne, jossa oli mukana myös poliisin erikoisyksikkö SWAT. Hän tunnusti syyllisyytensä neljään törkeään murtoon, ajoneuvovarkauteen, ampuma-aseen hallussapitoon ja identiteettivarkauteen.

Alway tuomittiin 12 vuodeksi vankilaan ja hänet määrättiin maksamaan uhreilleen korvauksia yli 58 000 dollarin (yli 51 000 euron) edestä. Alway vapautui vankilasta vuonna 2018 istuttuaan tuomiostaan viisi vuotta.

Angelea Preston, 14. ja 17. tuotantokausi (2010 ja 2011)

Angelea Preston osallistui sarjan 14:lle tuotantokaudelle, jolla hän eteni jaetulle kolmannelle sijalle. Hänet nähtiin myös sarjan 17:llä all-stars tuotantokaudella, jolta hänet diskattiin finaalissa.

Tuotantoyhtiö kertoi, että diskauksen syynä olivat ”heidän saamansa tiedot” Prestonista. Kävi ilmi, että Preston oli työskennellyt ennen kauden kuvauksia vuoden ajan maksullisena seuralaisena. Preston itse painotti, ettei hänen escort-palveluihinsa ollut kuulunut maksullinen seksi.

Preston haastoi Tyra Banksin oikeuteen ja vaati kolmen miljoona dollarin (noin 2,6 miljoonan euron) korvauksia sopimusrikkomuksesta. Vaatimus perustui Prestonin arvioon diskauksen aiheuttamista tulojen menetyksistä. Huhujen mukaan Preston olisi alun perin voittanut kilpailun, mutta finaali kuvattiin uudelleen hänen diskauksensa jälkeen.

Nykyisin Preston työskentelee juontajana ja uutisankkurina buffalolaisella radiokanavalla. Hän on myös opiskellut alaa.

Lisa D’Amato, 5. ja 17. tuotantokausi (2005 ja 2011)

Lisa D’Amato sijoittui ohjelman viidennellä tuotantokaudella kuudenneksi. Sittemmin hän osallistui vuonna 2009 lääkäri Drew Pinskyn luotsaamaan Celebrity Rehab with Dr. Drew -ohjelmaan, jossa julkkiksia vieroitettiin heidän alkoholi- ja huumeriippuvuuksistaan.

D’Amato oli koukussa alkoholiin, marihuanaan, amfetamiiniin, kokaiiniin ja sieniin. Hoidon jälkeen D’Amato pääsi kuiville ja osallistui vuonna 2011 Huippumalli haussa -sarjan all-stars-kaudelle, jonka voitti.

Vuonna 2012 hän meni naimisiin ja hänellä on aviomiehensä kanssa kaksi poikaa. Omien sanojensa mukaan hän on ”yksi onnekkaista”.

Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin

Kaikkien kilpailijoiden tarinat eivät suinkaan ole niin traagisia kuin edellä mainitut. Vaikka mallimaailman ovet eivät ole kaikille avautuneet, moni on suunnannut esimerkiksi näyttelijänuralle.

Analeigh Tipton, 11. tuotantokausi (2008)

Analeigh Tipton on yksi menestyneimmistä huippumalli-kisaajista. Hän sijoittui omalla kaudellaan kolmanneksi, ja nykyisin Lio Tiptonina tunnettu nainen on sittemmin näytellyt useissa elokuvissa ja sarjoissa.

Hänen tunnetuimmat roolinsa ovat elokuvissa Hölmö hullu rakkaus, Warm Bodies ja Two Night Stand. Hänet on myös nähty kahteen otteeseen suositussa Rillit huurussa -sarjassa sekä omana itsenään että roolissa.

Yaya DaCosta, 3. tuotantokausi (2004)

Yaya DaCosta on Tiptonin tavoin suunnannut näyttelijän uralle, vaikka sijoittui omalla kaudellaan toiseksi.

DaCosta on tähdittänyt muun muassa All My Children -saippuaa, Ruma Betty -sarjaa sekä Housea. Viimeisimpänä hän on näytellyt kuuden kauden ajan sairaaladraama Chicago Medissä sekä sen sisarsarjoissa Chicago Fire ja Chicago P.D. vuosina 2015–2021

Keith Carlos, 21. tuotantokausi (2014)

Keith Carlos on entinen amerikkalainen jalkapalloilija, joka on pelannut Yhdysvaltain korkeimmalla sarjatasolla NFL:ssä. Hän osallistui ohjelman 21:lle tuotantokaudelle, ja hänestä tuli samalla sarjan ensimmäinen miespuolinen voittaja.

Voittonsa jälkeen hän on tehnyt mallin töitä useille huippumerkeille kuten Dieselille, Guessille ja Nikelle. Hän on myös perustanut mediayhtiö Dream Katchers Enterprisen.

Carlos on nähty räppäri Cardi B:n musiikkivideolla Be Careful sekä Kauniit ja rohkeat -saippuasarjassa vuosina 2018–2019.

Jourdan Miller (20. tuotantokausi, 2013)

20. tuotantokausi oli ensimmäinen, jossa kilpailijoina oli sekä naisia että miehiä. Jourdan Miller päihitti finaalissa kaksi miesvastustajaansa ja jatkoi voittonsa jälkeen mallinuraa menestyksekkäästi. Millerillä on yli 200 000 Instagram-seuraajaa.

Sal Stowers (9. tuotantokausi, 2007)

Yhdeksännen kauden voittaja Sal Stowers pääsi lähimmäksi huippumallin uraa, kun hän vieraili The Exes -sarjassa yhden jakson verran, roolihahmonaan huippumalli. Sittemmin hänet on nähty erinäisten pienempien roolien lisäksi All My Children -saippuasarjassa vuonna 2013. Vuodesta 2015 hän on tähdittänyt Päivien viemää -saippuasarjaa, jossa hän on edelleen mukana.

Kyla Coleman (24. tuotantokausi, 2018)

Viimeisin tuotantokausi esitettiin televisiossa vuonna 2018. Sen voitti Kyla Coleman, joka on ottanut ilon irti voitostaan. Hän on poseerannut muun muassa Calvin Kleinin, Wranglerin ja Alexander Wangin mallina, ja hiljattain hänet nähtiin catwalkilla pariisissa Off-Whiten mallisto yllään.

Isis King (11. ja 17. tuotantokausi, 2008 ja 2011)

11. kaudella kymmenenneksi sijoittunut transnainen Isis King oli kilpailun ensimmäinen transsukupuolinen osallistuja. Sittemmin hänet nähtiin myös all-stars kaudella, jolla hän sijoittui kahdenneksitoista.

King oli tehnyt mallin töitä jo ennen ohjelmaa ja jatkoi samalla polulla myös ohjelman jälkeen. Hän on myös vieraillut näyttelijänä useissa tv-sarjoissa kuten Kauniissa ja rohkeissa, Hävyttömissä ja Netflixin rikosdraamassa When they see us. Viimeisimpänä työnään hän on tähdittänyt vuonna 2021 Amazon Prime -alkuperäissarjaa With love.

Lähteet: Entertainment tonight, Nicki Swift, E! Online, Imdb.