David Beckhamin Romeo-poika, 19, otti samanlaisen tatuoinnin kuin isällään – uusi kuva sai kehut yllättävältä taholta

Romeo Beckhamin uusi tatuointi kerää kehuja sosiaalisessa mediassa.

Britannian superparin Victoria ja David Beckhamin keskimmäinen poika Romeo Beckham, 19, on ottanut niskaansa samanlaisen tatuoinnin kuin jalkapallolegendana tunnetulla isällään.

Persoonallinen niskatatuointi muodostuu paksusta rististä, jolla on näyttävät siivet.

– Isänsä poika, kuvan kommenteissa todetaan moneen otteeseen.

Romeon uusi tatuointi on saanut paljon kehuja osakseen. Yksi kuvan kommentoijista on poplaulaja Justin Bieber, joka sanoo itsekin saaneensa David Beckhamilta inspiraatiota omaan tatuointiinsa. Bieberillä on vastaavanlainen risti rinnassaan ja samanlaiset siivet niskassaan.

– Upea, sinun isäsi inspiroi myös minun tatuointiani. Hyvältä näyttää, Bieber kommentoi.

Justin Bieberin niskaan on tatuoitu pelkät siivet.

David Beckhamin niskatatuointi mukailee jalkapallotähden hiusrajaa.

Vuonna 2002 syntynyt Romeo on toiseksi vanhin Beckhamien perheen lapsista. Hänellä on sekä iso- ja pikkuveljet Brooklyn, 22, ja Cruz, 16, ja pikkusisko Harper, 10.

Romeo on seurannut isänsä jalanjälkiä urheilun maailmaan ja hänet tunnetaan tätä nykyä ammattijalkapalloilijana. Hän debytoi ammattilaispalloilijana viime syksynä. Romeo pelaa isänsä omistaman Inter Miamin farmijoukkueessa Fort Lauderdalessa.

Jalkapallon lisäksi Romeo Beckham on kokeillut siipiään mallimaailmassa. Hän poseerasi Burberryn joulukampanjassa vain 12-vuotiaana. Viime vuoden helmikuussa hän debytoi miehille suunnatun muotilehden L’Uomo Voguen kannessa.

