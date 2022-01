Aivosyöpää sairastava huippuviulisti Jaakko Kuusisto joutui sairaalaan – veli kertoo somessa, kuinka tila heikentyi nopeasti

Jaakko Kuusistolla havaittiin pahanlaatuinen aivokasvain heinäkuussa 2020. Leikkauksen jälkeen hän voi pitkään paremmin ja teki töitä, mutta nyt sairaus on ottanut vallan.

Viulisti Jaakko Kuusisto on elänyt aivosyövän kanssa noin 1,5 vuoden ajan.

Aivosyöpää sairastavan huippuviulistin Jaakko Kuusiston, 47, tila on heikentynyt. Asiasta kertoo hänen veljensä Pekka Kuusisto sosiaalisessa mediassa.

Pekka Kuusisto kertoo 5. tammikuuta julkaisemassaan kirjoituksessa, että Jaakko Kuusiston sairaus on edennyt uuteen vaiheeseen ja hän on aloittanut pitkän sairaalajakson 4. tammikuuta.

– Taiteilijaprofessori Kuusisto joutuu siis nyt luopumaan töistään ja edustustehtävistään. Tämän kirjoittaminen saati ääneen lausuminen on tavattoman vaikeaa, ja kuten moni muu Jaakon sairauden osa, laskeutuu tajuntaan aivan pieninä palasina ja hitaasti, Pekka Kuusisto kirjoittaa.

Pekka Kuusisto kertoo, että hänen veljensä on ollut onnekas selvitessään sairaudestaan ilman rajuja fyysisiä oireita, mikä on muun muassa mahdollistanut työn teon sairaudesta huolimatta. Viimeisen kahden viikon aikana voinnissa on kuitenkin tapahtunut selkeä käänne.

– Hänen lähimuistinsa on heikentynyt olemattomiin ja pitkäaikaiset muistot ovat sekoittuneet ihmeelliseksi kokemusten tilkkutäkiksi, joka nyt muodostaa Jaakon maailmankuvan. Jaakko ei ole kaiken aikaa sidottu todellisuuteen tavalla joka pakottaisi hänet ulos siitä maailmankuvasta, ymmärtämään mitä nyt tapahtuu.

– Kukaan ei osaa sanoa tulevasta, mutta tällä hetkellä pääosa Jaakon ajasta kulkee näin: Verraton mies elää monista kauneimmista ja tärkeimmistä muistoistaan rakentuvaa juhlavaa elämää, jossa asutaan hienossa kylpylässä, ollaan ystävien ja rakkaiden kanssa kamarimusiikkijuhlilla tai merellä, suurten orkesterituotantojen säihkeessä, käydään poliittista keskustelua, tilataan hienoja jälkiruokia ja makoisia juomia, jopa pämpätään hieman, Pekka Kuusisto kertoo.

Kirjoituksensa oheen Pekka Kuusisto on lisännyt eloisan yhteiskuvan veljensä kanssa, joka on kuvatekstin mukaan otettu viime elokuussa Saimaalla.

Ilta-Sanomat tavoitti Jaakko Kuusiston managerin Tiina Vihtkarin, joka kieltäytyi kohteliaasti kommentoimasta Kuusiston tilaa tarkemmin.

– Toivomme Jaakolle, perheelle ja läheisille nyt aikaa asettua tutustumaan sairauden seuraavaan vaiheeseen, Vihtkari sanoo.

Jaakko Kuusisto kertoi heinäkuussa 2020 Facebook-tilillään, että hänellä oli todettu pahanlaatuinen aivokasvain, joka löytyi, kun hän oli mennyt vaimonsa patistelemana lääkäriin.

Lue lisää: Huippuviulisti Jaakko Kuusistolla on aivokasvain – ”Luultavasti pahanlaatuinen”

Elokuussa Kuusistolle tehtiin laaja aivoleikkaus Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa.

– Olen onnekas, ettei leikkaus vaurioittanut minua millään tavalla. Päähäni tehtiin iso reikä, ja sieltä poistettiin aika paljon tavaraa, Kuusisto kuvaili tapahtunutta Ylelle marraskuussa 2020.

Lue lisää: Huippuviulisti Jaakko Kuusisto kertoo aivo­leikkauksestaan Ylellä: ”Päähäni tehtiin iso reikä”

Helmikuussa 2021 Kuusisto kertoi Eeva-lehdelle, että leikkausta seurasi kuuden viikon intensiivinen säde- ja sytostaattihoitojakso. Viikko hoitojakson jälkeen Kuusisto aloitti työt.

Hän kertoi muun muassa sovittaneensa sinfonioita pienemmille kokoonpanoille koronatilanteen vuoksi. Vain pari kuukautta leikkauksen jälkeen koitti ensimmäinen työmatka. Kuusisto johti itse säveltämänsä Jää-oopperan Helsingin kansallisoopperassa.

Lue lisää: Eeva: Huippuviulisti Jaakko Kuusisto toipuu aivokasvaimesta – palasi töihin vain pari kuukautta ison leikkauksen jälkeen

Kuusiston ura muusikkona käynnistyi 1990-luvulla viulistina, ja hän menestyi useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi myös kapellimestarina ja säveltäjänä.

Kuusisto on myös tehnyt runsaasti sovitus- ja orkestrointitöitä. Muun muassa kansainvälistä mainetta niittäneet lauluyhtye Rajattomalle ja Sinfonia Lahdelle tehdyt Beatles- ja Queen- konserttikokonaisuudet ovat Kuusiston käsialaa.

Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Kuusistolle Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017.