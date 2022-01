22-vuotias miljoonaomaisuuden tienannut somekaunotar joutui kohun keskelle – ”Olen tehnyt töitä p***eeni ruvelle”

Molly-Mae Hague on tienannut parissa vuodessa valtavan summan rahaa. Hän nousi tunnetuksi Love Island -tosi-tv-sarjasta. Nyt hän kommentoi videolla köyhyyttä ja tulojen epätasaista jakautumista, ja kohu oli valmis.

Brittiläinen somevaikuttaja, tosi-tv-tähti ja PrettyLittleThing-vaatemerkin luova johtaja Molly-Mae Hague laukoo viraaliseksi menneellä videolla lennokkaita kommentteja tulojen epätasaisesta jakautumisesta ja köyhyydestä.

Love Island -tosi-tv-ohjelmasta alun perin tunnetuksi noussut Hague, 22 vuotta, puhui aiheesta The Diary of a CEO -videosarjassa YouTubessa. Jakson nimi oli suomennettuna: Molly-Mae: Miten hänestä tuli PrettyLittleThingin luova johtaja 22-vuotiaana.

Independent-lehden mukaan video julkaistiin YouTubessa jo 13. joulukuuta, mutta siitä tuli nyt viraalihitti, kun joku jakoi pätkän siitä 5. tammikuuta Twitterissä.

Hague sanoo leviämään lähteneellä klipillä näin:

– Ajattelen vain, että kaikille annetaan yksi elämä ja se on itsestä kiinni, mitä sillä tekee. Kirjaimellisesti voi mennä mihin tahansa suuntaan elämässä, alkaa nuoren naisen pohdinta.

– Kun olen puhunut tästä aiemmin, minua on moitittu siitä vähän. Ihmiset sanovat, että ”onpa sinun helppoa sanoa noin, et ole kasvanut köyhyydessä, et ole varttunut merkittävien taloushaasteiden keskellä, et voi vain istua siellä ja sanoa, että meillä kaikilla on samat 24 tuntia vuorokaudessa, se ei ole totta”, hän jatkaa.

– Mutta silti käytännössä se mitä sanon on totta, meillä kaikilla on samat mahdollisuudet elämässä, hän sitten täräyttää.

Hague kertoo ymmärtävänsä, että kaikilla on erilaiset taustat, olosuhteet ja taloudelliset lähtökohdat elämässä. Hän painottaa silti kiivaasti, että ”jos jotain haluaa tarpeeksi”, mitä vain voi saavuttaa.

– Minä olen valmis menemään mihin tahansa sen eteen. Olen tehnyt töitä p***eeni ruvelle saadakseni sen, mitä minulla on nyt, hän ilmoittaa.

Sosiaalisessa mediassa monet pitivät Haguen kommentteja ymmärtämättöminä. Tsrbys-niminen Twitter-käyttäjä jakoi Haguen sanomisista klipin, jota on katsottu jo useita miljoonia kertoja. ”Jos olet koditon, osta vain talo”, on Twitter-käyttäjä otsikoinut videonsa ironisesti.

Molly Mae on hyvä esimerkki siitä, miten influensserit markkinoivat individualistista narratiivia kaikessa, somessa kommentoidaan.

Kaupittelukulttuuri ja hyvän ulkonäön etuoikeus ovat väsyttäviä asioita.

Rakastan Molly Maeta, mutta on naiivia ajatella, että kaikilla olisi elämässä samat mahdollisuudet.

Hague on itsekin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa hurjat 6,3 miljoonaa seuraajaa. Hän julkaisee kuvapalvelussa usein otoksia ylellisestä elämästään. Esimerkiksi viikko sitten hän julkaisi kuvan lentokentältä merkkilaukut mukanaan. Poikaystävä oli ostanut yllätysmatkan New Yorkiin.

Vuonna 1999 syntynyt Hague on kotoisin Hertfordshiren kunnasta Englannista. Hän otti teini-ikäisenä osaa paikallisiin missikisoihin ja kävi koulua. Vuonna 2019 Hague otti osaa Love Island -tv-sarjan viidennelle tuotantokaudelle.

Love Islandin jälkeen Hague allekirjoitti työsopimuksen PrettyLittleThing-nettivaatekaupan kanssa. Se on edullisen muodin vaateketju, jonka omistaa Boohoo Group.

Hague myy myös omia itseruskettavia tuotteitaan ja hänellä on sponsorisopimus Starbucksin kanssa.

Daily Mailin mukaan toukokuussa 2021 selvisi, että nuori reality-tähti on nykyään miljonääri. Hän ansaitsi yli 600 000 euroa vuodessa rahakkailla mainoskampanjoillaan somessa.

Näiden tienestien lisäksi hänen varallisuutensa on kerrottu olevan noin 950 000 euron suuruinen.