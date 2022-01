Britney Spears, 40, julkaisi somessa alastonkuvan – rohkean otoksen takana merkityksellinen viesti

Britneyn alastonkuvia pidetään kannanottona sille, kuinka hän vapautui isänsä holhouksen alaisuudesta viime syksynä.

Isänsä holhouksen alaisuudesta vastikään vapautunut popikoni Britney Spears, 40, ylistää naiseuttaan tuoreessa somekuvassa. Britney julkaisi Instagramissa alastonkuvan, josta hän oli peittänyt kukkakuvioilla vain ne kaikkein kriittisimmät paikat.

– Vapaa naisenergia ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä, popstara julistaa kuvansa yhteydessä.

Britneyn rohkeasta kuvasta on tykätty liki kaksi miljoonaa kertaa. Hänellä on Instagramissa yhteensä yli 38 miljoonaa seuraajaa.

Britneyn isän kohuttu holhousvastuu määrättiin päättyväksi viime lokakuussa ja laulajatähden viimeaikaisia alastonkuvia pidetään kannanottona häneen muuttuneeseen elämäntilanteeseensa.

Lue lisää: Britney Spears vapautui isänsä holhouksen alta – heti seuraavana päivänä hän julkaisi alastonkuvan, joka sai internetin sekaisin

Julkisuudessa on kerrottu aiemmin, että hänen isänsä Jamie Spears pyrki muun muassa kontrolloimaan tyttärensä seksuaalisuutta ja parisuhteita.

Britney on aiemmin sanonut, että hänen isänsä jopa esti häntä saamasta lisää lapsia pakottamalla hänet ottamaan ehkäisykierukan.

Viime syksynä julkaistiin The New York Timesin uusi dokumentti, jonka mukaan isä nauhoitti salaa poptähden makuuhuoneen ääniä ja keskusteluja. Dokumentin haastatteluissa väitettiin, että isällä on pakkomielle miehiin tyttärensä elämässä.

Spears kihlautui viime syksynä Sam Asgharin kanssa. Asghari on iranilaistaustainen 27-vuotias personal trainer. Pariskunta on vihjaillut sosiaalisessa mediassa haaveilevansa perheenlisäyksestä.

Britneylla on entuudestaan kaksi poikaa, Jayden James ja Sean Preston. Poikien isä on Kevin Federline.