Näyttelijä Nicolas Cage, 57, saa lapsen itseään 30 vuotta nuoremman japanilaisen Rikon kanssa – näin suhde on edennyt

26-vuotias Riko Shibata on Nicolas Cagen viides vaimo.

Hollywoodin supertähti Nicolas Cage on tulossa isäksi 57 vuoden iässä. Cagen kolmannen lapsen isä on hänen uusin vaimonsa, 27-vuotias Riko Shibata.

– Tulevat vanhemmat ovat riemuissaan asiasta, pariskunnan edustaja vahvistaa People-lehdelle.

Cagella on entuudestaan kaksi lasta, 16-vuotias Kal-El sekä 31-vuotias Weston, joka on neljä vuotta uutta äitipuoltaan vanhempi. Shibatalle lapsi on ensimmäinen.

Nicolas Cage ja Riko Shibata avioituivat pienessä seremoniassa Las Vegasissa vajaa vuosi sitten.

Cage on ollut ennen Shibataa neljästi naimisissa. Hän on aiemmin ollut naimisissa Patricia Arquetten, Lisa Marie Presleyn, Alice Kimin ja Erika Koiken kanssa.

Cage ja Shibata ovat kertoneet tutustuneensa toisiinsa yhteisen ystävän kautta, kun Cage oli kuvaamassa elokuvaa Shibatan kotikaupungissa Kiotossa.

Pariskunta nähtiin ensimmäisen kerran julkisesti yhdessä vuoden 2020 helmikuussa New Orleansissa. Saman vuoden elokuussa Cage kertoi kihlanneensa kumppaninsa videopuhelun välityksellä. Sitä ennen he olivat joutuneen viettämään kuukausia erossa toisistaan koronapandemian takia.

Cage on kertonut Shibatan poikkeavan merkittävästi tyypillisestä, japanilaisnaisiin liitetystä stereotypiasta. Hän painotti haastattelussa vaimonsa olevan kaikkea muuta kuin alistuva ja tilanteessa kuin tilanteessa moitteettomasti käyttäytyvä.

– Minä ja Riko emme edusta sitä (asetelmaa), Cage on sanonut.

Hollywood-tähti on kertonut puolisonsa nauttivan erityisesti luksusmuotimerkeistä ja valokuvaamisesta.

