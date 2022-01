Bruce Dickinson tiukkana itselleen: Vein kuuntelijoilta elämänhalun

Iron Maidenin vokalisti Bruce Dickinson arvelee, etteivät hänen puhekeikkansa ole aina olleet täysiä napakymppejä.

Bruce Dickinson alkoi tehdä puhekeikkoja vuonna 2018 sen jälkeen, kun hänen elämäkertansa What Does This Button Do? ilmestyi.

Dickinsonin tilaisuuksissa kuultiin paljon henkilökohtaisia tarinoita. Ehkäpä jopa liikaa?

– Ero Maidenin show’n – tai minkä tahansa musiikkiesityksen – välillä on se, että et voi pitää taukoa ja kuunnella yleisön reaktioita, Dickinson toteaa Loudwire-lehdelle.

– Kun kerrot tarinaa, pitää aistia yleisö aivan toisella tavalla. Joku voi saada vaikka äkillisen naurukohtauksen, ja joudut keskeyttämään puheesi ja odottelemaan, että voit jatkaa. Joskus voit hallita tilanteen täysin ja toisinaan esitys lähtee elämään omaa elämäänsä.

Dickinson on huomannut, että hänen täytyy esiintyä hitaammin saadakseen yleisön huomion.

– Minulla ei ollut minkäänlaista aikakäsitystä, kun aloin tekemään puhekeikkoja. Joskus esitys kesti kaksi tuntia, joskus enemmän, ja yleisö alkoi selvästi kadottaa elämänhalunsa, mies nauraa.

Alun perin Dickinsonin oli tarkoitus vain lukea uutta kirjaansa. Konsepti muuttui matkan varrella.

– Maidenin kiertueet on dokumentoitu kattavasti. Minun ei kannattanut lähteä enää siihen.

– Yksi erikoinen juttu kyllä sattui, kun menin ensimmäistä kertaa puhujakeikalle Amerikkaan. Minut kutsuttiin orgioihin. Tai siis en tiennyt, että ne ovat orgiat. Minulla ei ollut mitään käsitystä, mitä siellä poreammeessa tapahtui. Luulin, että he pelaavat jotain omenapeliä. Miksi kukaan veisi omenoita porealtaaseen? Ajattelin, että onpa kiehtovaa, menenpä mukaan. Ei se sitten ollutkaan mikään tavallinen seuraleikki, laulaja nauraa.