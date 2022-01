Maailman kuuluisimmasta kotipornovideosta tehtiin tv-sarja ja tältä se näyttää: Katso tuore traileri

Tuore traileri antaa esimakua kauan odotetusta Pam & Tommy -minisarjasta, joka saa ensi-iltansa helmikuun alussa.

Playboy-malli ja näyttelijä Pamela Anderson joutui ex-miehensä Tommy Leen kanssa 90-luvulla skandaalin keskelle, kun parin kotikutoinen seksivideo vuoti yllättäen julkisuuteen.

Internet oli niihin aikoihin vielä lapsenkengissä, eivätkä seksivideotkaan olleet niin sanotusti kaikkien saatavilla.

Nyt kyseisestä seksivideoskandaalista on tulossa tv-sarja, jota julkaisee Disney+ -suoratoistopalvelu. Videopalvelu Hulu julkaisi kauan odotetusta sarjasta trailerin, joka antaa maistiaisen kahdeksanosaisesta minisarjasta.

Voit katsoa Pam & Tommy -sarjan virallisen trailerin yllä olevalta videolta.

Trailerilla nähdään, kuinka Seth Roganin esittämä Rand Gauthier varastaa intiimin videokasetin yhdessä Uncle Miltie -nimisen hahmon (Nick Offerman) kanssa.

– Laitoimme nauhat ja videokamerat turvaan kassakaappiin, kun kotiamme remontoitiin. Joku ryösti kassakaapin ja kasasi nauhoista seksivideon, Anderson pohti Fox Newsin haastattelussa vuonna 2018.

Nimeä Pam & Tommy kantava draamasarja saa ensi-iltansa kolmella jaksolla 2. helmikuuta Disney+ -palvelun Star-valikoimassa. Sen jälkeen uusi jakso tulee katsottavaksi joka viikko.

Minisarja keskittyy Leen ja Andersonin suhteen myrskyisimpään vaiheeseen, jolloin parin kotikutoinen seksivideo vuoti julkisuuteen 90-luvulla. Häämatkalla kuvatun seksivideon vuotaminen julki oli aikansa suurimpia skandaaleja ja on edelleen pienoinen mysteeri, miten video ylipäätänsä päätyi julkisuuteen.

Tommy Leetä esittää sarjassa Captain America -tähti Sebastian Stan ja povipommi Pamela Andersonina nähdään brittinäyttelijä Lily James.

Sarjan juonenkäänteistä on tihkunut hiljalleen lisää tietoa. Viime kesänä James ja Stan bongattiin rannalla Kaliforniassa kuvaamassa kuuluisaa hääkohtausta. Anderson ja Lee menivät naimisiin vuonna 1995 Cancunissa tunnettuaan toisensa vain 96 tuntia. Sulhasella oli häissään yllään pelkät shortsit ja morsiamella valkoiset bikinit.

Andersonin ja Leen pika-avioliitto ja rantahäät olivat aikansa mediatapaus, ja myös sarjassa päästään mitä ilmeisimmin sukeltamaan liiton alkuvaiheisiin.

Pam & Tommy -sarjan hääkohtausta kuvattiin kalifornialaisella rannalla. Tosiasiassa Andersonin ja Leen kohuhäitä vietettiin Meksikossa vuonna 1995.

Viime keväänä Lily James antoi pienen maistiaisen tulevasta tv-sarjasta julkaisemalla Instagramissa kuvan itsestään Pamelana.

– On mahtavaa olla blondi. Kun odotukset ovat matalat, on helppo yllättää ihmisiä, James kirjoitti kuvatekstissä Andersonin kuuluisaa lausahdusta siteeraten.

Lehtitietojen mukaan James on joutunut turvautumaan kuvauksissa monenlaisiin kikkoihin luodakseen itselleen samanlaiset muodot kuin Andersonilla.

Hänen kerrotaan muun muassa käyttäneen kuvauksissa tekorintoja, tekorusketusta ja värjänneen hiuksensa.

Lily Jamesin valinta Andersonin rooliin on herättänyt kummastusta niin Hollywoodissa kuin fanienkin keskuudessa, sillä James on tullut suurelle yleisölle tutuksi etenkin historiallisista pukudraamoista. Hän on aiemmin näytellyt muun muassa hittisarja Downton Abbeyssa ja Mamma Mia: Here we go again! -elokuvassa.

Lehtitietojen mukaan Pamela Anderson ja Tommy Lee eivät ole millään tavalla mukana sarjan tekemisessä, mutta he ovat tietoisia projektista. Lee on ilmaissut olevansa innoissaan uudesta sarjasta, mutta Anderson ei ilmeisesti niinkään.

