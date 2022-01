Ernest Lawson kävi tyttärensä kanssa tiukan keskustelun ”valittavista suomalaisista” – taapero täräytti lauseen, joka sai seuraajat ulvomaan naurusta

Ernest Lawson jakoi Instagram-tilillään suloisen kuvan, jonka yhteydessä hän kertoi pienen tyttärensä kanssa käymästään keskustelusta.

Näyttelijänä ja televisiopersoonana tunnettu Ernest Lawson on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Lawsonilla on kaksi pientä tytärtä yhdessä vaimonsa kanssa, ja hän jakaakin omalla Instagram-tilillään aktiivisesti perheensä arkea.

Hiljattain Lawson jakoi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä toisen tyttärensä kanssa. Kuva on napattu Gran Canarialla, missä perhe oli äskettäin lomailemassa. Kuvan yhteyteen Lawson kirjoitti kuvatekstin, jossa hän kertoi tyttärensä kanssa käymästään keskustelusta.

Lawsonin ja taaperoikäisen tyttären keskustelu kuului näin:

– Isi?

– Niin rakas?

– Tiiätkö ku suomalaiset aina valittaa että ”Mä vihaan talvea, oispa kesä”?

– Joo?

– Niin tiiätkö miks espanjalaiset ei koskaan sano niin?

– Koska täällä ei oo kylmä?

– Ei.

– Koska täällä ei oo lunta?

– Ei.

– Koska espanjalaiset on luonteeltaan positiivisempia?

– Ei.

– No miks sitten?

– Koska ne ei puhu suomea.

Lawsonin ja hänen tyttärensä välinen keskustelu herätti hilpeyttä näyttelijän Instagram-seuraajien keskuudessa. Lawsonin päivityksen kommenttikenttä täyttyikin nopeasti huvittuneista kommenteista.

– Vuoden vitsi tuli siinä, kehui eräs.

– Nää teidän jutut on kyllä mainiota, komppasi toinen.

– Haha isään tullu huumorin suhteen, totesi kolmas.

Putous-viihdeohjelmasta koko kansan tietoisuuteen noussut Lawson on ”siviiliammatiltaan” opettaja. Hän tapasi nykyisin erityisopettajana työskentelevän vaimonsa vuonna 2011, kun molemmat opiskelivat opettajiksi. Kaksikko ihastui toisiinsa, kun he molemmat esiintyivät koulunsa speksissä, jossa Lawson esitti pääosaa ja vaimo oli tanssijana.

Lawson voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun viime syksynä.

Pari meni naimisiin uudenvuodenaattona vuonna 2015. Heillä on kaksi tytärtä, jotka ovat syntyneet vuosina 2017 ja 2020. Liitto ei kuitenkaan ole ollut pelkkää onnea ja auvoa, sillä viime syksynä Lawson paljasti Instagram-tilillään parin kokeneen keskenmenon vuonna 2019.

– Se suru oli murskaava. Tuntui että tukehtuu. On se vieläkin siellä. Välillä muistuttaa itsestään. Mutta nyt siihen suruun on tullut uusia sävyjä. Merkityksiä. Ymmärrystä siitä, että ilman tuota menetystä meidän perhe ei olis just tällänen. Ja että ilman sitä menetystä me ei oltais saatu meidän toista, täydellistä tytärtä, Lawson kirjoitti.

Putouksen ohella Lawson on nähty muun muassa ohjelmissa Vedetään hatusta sekä Lauma. Viime syksynä hän kilpaili Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Lawson vei kilpailun voiton yhdessä parinsa Anniina Koivuniemen kanssa.