Myös nämä suomalaiset karkasivat karua koronatilannetta ulkomaille – missikaunottaret julkaisivat lumoavia kuvia paratiisista

Useat suomalaiset ovat karanneet talvea ja koronaa ulkomaille ja Instagram onkin täynnä lumoavia lomakuvia.

Lukuisat suomalaiset ovat kuluneiden viikkojen aikana matkustaneet lämpimään pakoon pimeää talvea sekä Suomessa alati pahentuvaa koronatilannetta. Thaimaassa ovat lomailleet muun muassa Shirly Karvinen, Sanni, Ellen Jokikunnas sekä Maria Veitola, Vappu Pimiä puolestaan matkusti Yhdysvaltoihin.

Myös suomalaismissit Alina Voronkova ja Viivi Altonen saivat tarpeekseen Suomen synkkyydestä ja matkustivat Afrikkaan. Voronkova ja Altonen kertoivat omilla Instagram-tileillään lomailevansa Kap Verdellä, joka on Afrikan saarivaltio.

Altonen ja Voronkova ovat hyviä ystäviä keskenään. He ovat jakaneet reissultaan lukuisia hupaisia kuvia ja videoita muun muassa Instagram-tiliensä tarinat-osioissa. Lisäksi he ovat julkaisseet Instagram-tileillään lumoavia kuvia paratiisinomaiselta Kap Verdeltä.

– Kap Verden talvituuli on vähän eri sorttia mitä Suomessa, Voronkova vitsaili Instagramissa.

– Manifestoin tästä niin pitkään. En vielä koneessakaan uskaltanut ajatella, että lomalle päästään, kun siellä istuttiin kolmatta tuntia terminaalissa eikä päästy lähtemään. Sitten olin vielä ihan varma, että mun tuurilla omikron iskee päivää ennen. Nyt, tässä rantatuolissa istuessa uskaltaa jo ajatella, että jes. Mä aion nauttia nyt viikon! Vuosi 2022 - treating well, kirjoitti puolestaan Altonen.

Voronkova tunnetaan vuoden 2017 Miss Suomena ja hänet on nähty muun muassa Farmi Suomi -realityohjelmassa.. Altonen puolestaan nappasi tittelin vuonna 2020.

Altonen ja Voronkova eivät ole ainoat parhaillaan ulkomailla lomailevat suomalaismissit. Myös hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri matkusti ulkomaille yhdessä avopuolisonsa Viljami Harjuniemen kanssa. Pariskunnan matkakohteeksi valikoitui Dubai.

Unkuri julkaisi reissultaan videon omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään, jossa iloitsi reissuun pääsemisestä. Unkuri toki oli hiljattain Israelissa, missä järjestettiin Miss Unversum -kilpailut, mutta kyseisellä matkalla ei lomailulle jäänyt juuri aikaa.

– TÄTÄ ON ODOTETTU! Pitkän aherruksen jälkeen päätettiin vihdoin lähteä oikealle lomalle. Aika ihanaa, että sain huijattua mukaan toisen ahkeran yrittäjän, rakkaani Viljami Harjuniemen. Tekee varmasti kutaa molemmille, Unkuri kirjoitti Instagramissa.

Myös vuoden 2019 Miss Helsinki Nina Kallio matkusti hiljattain Espanjan lämpöön. Kallio lomailee Puerto de la Cruzilla yhdessä avopuolisonsa kanssa. Kallio julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan lomatunnelmistaan.

– One happy señorita over here, Kallio kirjoitti kuvatekstissään.

Tällä hetkellä moniin maihin pääsee matkustamaan täyden rokotesarjan sekä negatiivisen koronatestin turvin. Esimerkiksi Voronkovan ja Altosen valitsemalle Kap Verdelle vaaditaan tämän hetkisten määräysten mukaan ainoastaan negatiivinen, enintään 48 tuntia vanha koronatestitulos ja maahan pääsee myös ilman täyttä rokotesarjaa.