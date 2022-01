Jaajo Linnonmaa vieraili suositussa Futucast-podcastissa puhumassa urastaan.

Radiojuontajana, yrittäjänä ja televisiopersoonana tunnettu Jaajo Linnonmaa vieraili hiljattain suositussa Futucast-podcastissa. Podcastin uusimmassa jaksossa Linnonmaa keskustelee juontajakaksikko William Von Der Pahlenin ja Isak Raution kanssa urastaan radiossa sekä muista bisneksistään.

Linnonmaa on uransa varrella ollut mukana monessa. Jo viidentoista vuoden ajan hän on juontanut Radio Suomipopin suosittua Aamulypsy-aamuohjelmaa ja hänet on valittu vuoden radiojuontajaksi peräti yhdeksän kertaa. Lisäksi Linnonmaa on juontanut muun muassa Haluatko miljonääriksi- ja Diili-ohjelmia sekä näytellyt kolmessa Luokkakokous-elokuvassa. Miehellä on myös useita omia yrityksiä.

Futucastin juontajia kiinnostaakin tietää kuinka perillä Suomessa suurta suosiota kansan keskuudessa nauttiva Linnonmaa on siitä, miten viihdebisnes toimii Suomessa verrattuna moniin muihin maihin. Kysymykseen vastatessaan Linnonmaa kertoo kaksikolle havainnollistavan esimerkin.

Linnonmaa intoutuu muistelemaan hetkeä, jolloin häntä pyydettiin juontamaan suosittua Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa. Hän kertoo kieltäytyneensä ensin tarjouksesta, mutta suostui ottamaan työn vastaan kuultuaan, että formaattia ollaan viemässä myös maailmalla uuteen suuntaan.

– Kun sitä ensimmäistä tuotantokautta kuvattiin, niin Englannista lensivät formaatin omistajat, mies ja nainen, jotka tulivat paikan päälle tapaamaan mua ja kannustamaan, Linnonmaa kertoo.

– Jossain kohtaa jäin juttelemaan tämän formaatin omistavan miehen kanssa ja hän sitten sanoi mulle, että hei. Mä oon ollut pari päivää Suomessa ja kysellyt, että mikä mies sä oot. Mä kuulin, että sä oot ollut tällaisessa box office -elokuvassa, sulla on tällainen firma kuin MySoda ja sä oot Suomen kuunnelluimman aamuohjelman juontaja ja nyt Haluatko miljonääriksi -juontaja. Että you must be a millionare, Linnonmaa muistelee.

Brittimies ei ollut uskoa kuulemaansa, kun Linnonmaa kertoi hänelle, ettei Suomessa viihdebisneksellä tienata miljoonia.

– Hän oli ihan, että mitä ihmettä. Miten voi olla mahdollista, ettet sä ole supermiljonääri. Totuushan on se, että jos olis jossain isommassa maassa ja sellaisilla lukemilla, millä esimerkiksi Aamulypsyä pyöritetään joka aamu ja Haluatko miljonääriksi ja muut, niin niillä periaatteessa voisi kuvitella, että yksi ihminen voisi elää, Linnonmaa veisteli.

Linnonmaa on palkittu vuoden radiojuontajana peräti yhdeksän kertaa.

Jaajo Linnonmaa kertoi joulukuussa suorassa radiolähetyksessä jäävänsä monen yllätykseksi hetkeksi pois Radio Suomipopin suositusta Aamulypsy-ohjelmasta. Linnonmaa jäi isyysvapaalle 17. joulukuuta.

Linnonmaata hänen isyysvapaansa ajan tuuraa Radio Suomipopin iltapäivästä tuttu Juuso Mäkilähde. Mäkilähteen seurana ohjelmaa luotsaavat tutut Tuukka Ritokoski ja Janni Hussi.

Linnonmaalla ja hänen lääkäripuolisollaan on neljä pientä lasta. Perheen kuopus syntyi toukokuussa 2020. Linnonmaa on pitänyt vaimonsa ja lapsensa pääosin poissa julkisuudesta, mutta hän on kertonut perheensä hektisestä arjesta usein radiossa.