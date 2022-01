Mikä sai Kardashianit rakastumaan ”pahoihin poikiin”? Ilmiö hämmentää maailmalla – tällaisia tatuoidut ja rosoiset puolisot ovat kulissien takana

Viime aikoina muun muassa Kardashianin sisarukset ja kuuluisat näyttelijät ovat hypänneet suhteeseen tatuoitujen pahisten kanssa. Keitä ovat tähtien ”pahispuolisot” ja mitä heistä tiedetään?

Tatuointeja, päihdeongelmia, pahan pojan maine ja erikoisia tempauksia. Useat viihdemaailman megatähdet ovat iskeneet silmänsä pahiksina pidettyihin miehiin ja nousseet otsikoihin yllättävien suhteidensa vuoksi.

Maailmalla on uutisoitu ”emo-tyylin” paluusta parrasvaloihin supersuosittujen tähtien puolisojen ansiosta sekä kummasteltu sitä, miksi juuri tietynlainen miestyyppi tuntuu viehättävän nyt monia.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly

Yksi maailman seuratuimmista pareista ovat viime aikoina olleet näyttelijä Megan Fox ja hänen rakkaansa räppäri Machine Gun Kelly, oikealta nimeltään Colson Baker. Pari on herättänyt valtavasti huomiota julkisilla hellyydenosoituksillaan ja erikoisilla tempauksillaan.

Kaksikko tapasi Foxin tähdittämän Midnight In The Switchgrass -elokuvan kuvauksissa maaliskuussa 2020 ja on sittemmin esiintynyt yhdessä kahdella Machine Gun Kellyn musiikkivideolla. Heidät on nähty punaisilla matoilla suutelemassa intohimoisesti ja Fox on jopa napannut rakastaan haarovälistä kameroiden edessä. Machine Gun Kelly puolestaan on kantanut Foxin verta pikkuruisessa pullossa mukanaan.

Fox on hehkuttanut haastatteluissa räppärin olevan hänen ”kaksoisliekkinsä” ja uskovansa, että he ovat todellisuudessa yksi sielu, joka on jakautunut kahteen osaan.

Machine Gun Kelly, 35, ja Megan Fox, 35, on totuttu näkemään hyvin läheisissä tunnelmissa myös julkisuudessa.

Parin suhde on herättänyt huomiota intensiivisyytensä lisäksi myös siksi, että Machine Gun Kelly tunnetaan provosoivana ja herkästi draaman keskelle ajautuvana hahmona. 192-senttinen raptähti on liki päästä varpaisiin tatuoitu ja ollut otsikoissa päihdeongelmiensa ja riitojensa vuoksi.

Machine Gun Kelly on myöntänyt käyttävänsä kannabista päivittäin. Aiemmin hän oli koukussa kokaiiniin ja heroiiniin, joiden käytön hän kuitenkin lopetti. Vuonna 2020 räppäri kertoi jääneensä koukkuun myös muun muassa ADHD:n hoitoon käytettyyn Adderall-nimiseen lääkkeeseen.

– Adderall oli iso juttu minulle pitkän aikaa. Otin sitä aluksi suun kautta ja sitten aloin vetämään sitä nenään, räppäri myönsi Dave Francon haastattelussa vuonna 2020.

Lääkkeestä tuli räppärille lopulta pakko, jota hänen oli saatava, jotta hän pystyi luomaan musiikkiaan ja menemään studiolle. Hän on kertonut myös huumeiden toimineen innoittajina musiikkiinsa.

– En astunut ulos, jos lääkkeitä tuova tyyppi ei käynyt luonani tuomassa minulle mitä tarvitsin. Ja silloin siitä tuli ongelma, Machine Gun Kelly totesi aiemmin.

Päihdeongelmiensa lisäksi Machine Gun Kelly on ajautunut kahnauksiin muiden muusikoiden kanssa. Hän on ottanut julkisuudessa yhteen G-Eazyn ja Eminemin kanssa ja kuittaillut raplegendalle lyriikoissaan.

Machine Gun Kellylla on vuonna 2009 syntynyt Casie-tytär suhteestaan Emma Cannonin kanssa. Foxilla puolestaan on kolme lasta ex-puolisona Brian Austin Greenin kanssa.

Kim Kardashian ja Pete Davidson

Viihdemaailma kohahti viime helmikuussa, kun tieto Kim Kardashianin ja Kanye Westin erosta tuli julkisuuteen. Vuonna 2014 avioituneen parin välit olivat lehtitietojen mukaan tulehtuneet ja he olivat viettäneet erillään jo kuukausia.

Eron jälkeen Kardashian vaikeni yksityiselämästään ja keskittyi neljään lapseensa. Lokakuussa tv-katsojat hämmästyivät, kun Kardashian suuteli koomikko Pete Davidsonia esiintyessään sketsissä Saturday Night Live -ohjelmassa.

Huhut kaksikon lämpimistä väleistä leimahtivat, ja jo marraskuussa heidät bongattiin useita kertoja yhdessä. Vain muutamia viikkoja myöhemmin parin suhteelle saatiin vahvistus.

Kardashianin, 41, rakastuminen häntä 14 vuotta nuorempaan Davidsoniin herätti valtavasti keskustelua. Parin suhteen epäiltiin olevan tuhoon tuomittu jo alusta saakka, mutta toisaalta heistä povattiin myös uutta ”täydellisen kauheaa pariskuntaa” Machine Gun Kellyn ja Megan Foxin rinnalle.

Otsikoissa vilahteli myös vuodesta 2014 Saturday Night Livessa nähdyn Davidsonin maine pahana poikana.

Davidson on vuosien varrella ollut julkisuudessa erikoisten elämänkäänteidensä vuoksi. Vuonna 2018 hän otti yhtäkkiä yli 40 tatuointia ympäri kehoaan, mutta halusi myöhemmin poistattaa valtaosan niistä. Koomikko on myös kertonut avoimesti kärsineensä mielenterveys- ja päihdeongelmista.

Davidson sairastaa Crohnin tautia, jota hän lääkitsi aiemmin lääkekannabiksella. Vuonna 2017 koomikko ilmoitti jättäneensä päihteet ja olevansa raitis ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen.

Davidson kertoi katkaisuhoidon jälkeen, että hän kärsi masennuksesta ja romahti lopulta henkisesti. Hänellä todettiin epävakaa persoonallisuushäiriö, ja hän epäili päivittäisen kannabiksen käytön pahentaneen sairautta.

Pete Davidson tunnetaan Saturday Night Live -ohjelmasta, jossa hänet on nähty vuosien ajan.

Davidson tunnetaan myös kovaäänisenä demokraattien kannattajana toisin kuin Kardashianin ex-puoliso Kanye West. West pyrki Yhdysvaltojen edellisissä vaaleissa itse presidentiksi ja kertoi aiemmin tukevansa presidentti Donald Trumpia.

Davidson puolestaan tuki vaaleissa Joe Bidenia ja aiemmin Hillary Clintonia. Hän on jopa hankkinut jalkaansa tatuoinnin Clintonista.

Davidson on aiemmin seurustellut muun muassa laulaja Ariana Granden kanssa.

Kourtney Kardashian ja Travis Barker

Myös Kim Kardashianin isosisko Kourtney Kardashian, 42, on iskenyt silmänsä pahaan poikaan. Kardashian on seurustellut runsaan vuoden Blink 182 -yhtyeen rumpalina tunnetun Travis Barkerin kanssa.

Kardashian ja Barker ovat julkaisseet rakkaudentäyteisiä Instagram-päivityksiä toisistaan ja näyttäytyneet täydellisenä parina. Barker on jopa tatuoinut rakkansa nimen iholleen mittavan tatuointikokoelmansa jatkoksi.

Pari kihlautui viime vuonna näyttävästi, kun Barker kosi rakastaan ruusujen keskellä rannalla Kaliforniassa.

SalamaRakkaus maailmankuulun Kardashianin kanssa on mullistanut Barkerin elämän, sillä hän on viimein kyennyt kohtaamaan pahimman pelkonsa: lentokoneet. Rumpali joutui vuonna 2008 lento-onnettomuuteen, jonka seurauksena hän sai vakavia palovammoja 65 prosenttiin ihostaan. Hänelle tehtiin lukuisia ihosiirteitä ja leikkauksia ja hän oli vähällä kuolla.

Onnettomuus jätti Barkerille vakavan lentopelon, jonka vuoksi hän ei astunut jalallaankaan lentokoneeseen ennen kuin tapasi Kardashianin. Traumaattisella tapahtumalla oli kuitenkin myös hyvät puolensa, sillä se sai Barkerin raitistumaan.

Ennen onnettomuutta rumpali kärsi lääkeriippuvuudesta ja käytti kannabista päivittäin. Lento-onnettomuudesta muodostui hänelle käännekohta, sillä hän menetti useita ystäviään ja päätti sen myötä lopettaa päihteidenkäytön.

– Ihmiset kysyvät aina, että menitkö katkaisuhoitoon? Ja minä vastaan: ”ei, olin lento-onnettomuudessa. Se oli minun hoitoni. Menetin kolme ystävääni ja lähes kuolin. Se oli minun käännekohtani. Jos en olisi ollut onnettomuudessa, en olisi varmaankaan koskaan raitistunut.

Barker ja Kardashian antautuivat suudelmiin punaisella matolla viime vuonna.

Barkerilla on takanaan myös vaikea avioliitto. Rumpali avioitui entisen Miss USA -kilpailijan Shanna Moaklerin kanssa vuonna 2004 ja he saivat kaksi lasta. Myöhemmin parin välit tulehtuivat pahasti ja he molemmat joutuivat pidätetyiksi käsistä lähteneen riidan seurauksena.

Parin erottua Barker yhdistettiin muun muassa Paris Hiltoniin ja nykyisen Kourtney-rakkaansa Kim-siskoon, mutta heidän välilleen ei koskaan syttynyt rakkautta.

Travis Barker on tehnyt yhteistyötä Machine Gun Kellyn kanssa ja hän puolestaan on työskennellyt runsaasti Pete Davidsonin kanssa, joten Kardashianien ja Foxin pahisrakkaat tuntevat toisensa hyvin.

Cameron Diaz ja Benji Madden

Yksi ensimmäisistä pahaan poikaan silmänsä iskeneistä viihdemaailman megatähdistä oli näyttelijä Cameron Diaz, 49. Diaz tapasi vuonna 2014 Good Charlotte -tyhtyeestä tunnetun rokkari Benji Maddenin, 42, ja rakastui tähän päätä pahkaa.

Pari tapasi Maddenin kaksosveljen puolison kautta. Maddenin Joel-veli on naimisissa seurapiirikaunotar Nicole Richien kanssa.

– Näin hänet kävelemässä kohti ja ajattelin ”hmm, hän on kuuma, en olekaan nähnyt häntä aiemmin”. Kun näin, millainen hän todella on ihmisenä tajusin, että ”ai, olet todella erityinen, olet SE tyyppi – olet kätketty jalokiveni”, Diaz on muistellut haastattelussa parin ensitapaamista.

Parin häitä vietettiin vain kuukausia heidän ensi tapaamisensa jälkeen juutalaisessa seremoniassa Beverly Hillsissa.

Diaz ja Madden ovat pitäneet matalaa profiilia avioliitostaan, eikä heitä ole juuri nähty yhdessä julkisuudessa.

Ennen Diazin tapaamista Benji Madden ehti deittailla useita maailmantähtiä. Hän seurusteli muun muassa Paris Hiltonin ja Katy Perryn kanssa. Diaz puolestaan tapaili ennen avioliittoaan muun muassa Jared Letoa ja Justin Timberlakea.

Madden ja Diaz ovat vaienneet parisuhteestaan visusti, eivätkä he ole juuri puhuneet toisistaan haastatteluissa. Madden on varjellut myös yksityiselämäänsä, eikä hän ole kertonut julkisuudessaan juurikaan henkilökohtaisista asioistaan.

Joel ja Benji Madden nousivat tähdiksi Good Charlotte -yhtyeestä 2000-luvun alussa.

Lähteet: Rolling Stone, People, The Sun, Entertainment Weekly, US Weekly, E Online