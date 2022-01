Lehtiväitteet: Andrew’n oikeuskäsittelyssä tukala tilanne prinssin kannalta – tuomarin käytös poiki asiantuntijoilta yksimielisen tuomion

Yhdysvaltain liittovaltion oikeus järjesti tiistaina kuulemisen, jonka perusteella päätetään prinssi Andrew’ta vastaan nostetun siviilikanteen kohtalosta.

JEFFREY EPSTEININ seksirikosvyyhdissä tapahtui vuodenvaihteen tienoilla merkittävä käänne, kun hänen entisen naisystävänsä Ghislaine Maxwellin, 60, todettiin oikeudessa houkutelleen teini-ikäisiä tyttöjä Epsteinin hyväksikäytettäväksi vuosina 1994–2004.

Epsteiniä ympäröivään kohuun on yhdistetty myös Britannian prinssi Andrew, 61, jonka tiedetään olleen tekemisissä jo edesmenneen Epsteinin kanssa. Prinssi itse on kertonut olleensa läheinen myös hiljattain seksuaalirikoksista tuomitun Maxwellin kanssa.

Tiistaina 4. tammikuuta prinssi Andrew asteli oikeuden eteen New Yorkissa. Käsittelyn alaisena oli prinssiä seksuaalirikoksesta syyttävän Virginia Giuffren prinssiä vastaan nostama siviilikanne. Mikäli mediaa on uskominen, ei kuuleminen mennyt prinssin kannalta toivotulla tavalla.

Brittilehti Daily Mail kuvaili prinssin kuulemista ”brutaaliksi” ja totesi sen heikentäneen entisestään mahdollisuutta siihen, että prinssi saisi tahtonsa läpi ja häneen kohdistuvat syytteet hylättäisiin. Lehden mukaan Andrew’n kohtalo selviää lähipäivinä.

Virginia Giuffre on nostanut prinssiä vastaan siviilikanteen, jonka prinssi haluaa hylättävän.

Asiantuntijoiden mukaan kuuleminen ei olisi voinut mennä huonommin Andrew’n kannalta, kertoo Daily Mail. Prinssin asianajajan mukaan Giuffre luopui oikeudestaan päädyttyään sopimukseen Epsteinin kanssa. Giuffre oli nostanut Epsteinia vastaan kanteen seksuaalirikoksista, mutta sopimuksella luopui siitä ja Epstein maksoi hänelle sitä vastaan 500 000 dollarin korvauksen.

Asiantuntijoiden mukaan tuomarina toimineen Lewis Kaplanin käytöksestä ja puheista oli tulkittavissa, ettei oikeuskäsittelyn lopputulos tule miellyttämään prinssiä.

– Andrew’n näkökulmasta tämä ei olisi voinut mennä huonommin. Tuomari Kaplan teki hyvin selväksi, ettei hän hyväksynyt prinssi Andrew’n puolesta tehtyjä argumentteja, mitkä nojasivat Giuffren ja Epsteinin sopimukseen, entinen liittovaltion syyttäjä Mitchell Epner totesi The Times -lehdelle.

– Andrew haluaa, että syytteet hylätään teknisiin perusteisiin nojaten. Tuomari Kaplan kyseenalaisti tämän aggressiivisesti ja vaikutti haluttomalta tekemään näin. Olen optimistinen, että Virginia saa hetkensä oikeussalissa, kirjoitti puolestaan yhdysvaltalainen asianajaja Lisa Bloom Twitterissä.

Virginia Giuffre väittää Andrew’n käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi hänen ollessaan vasta 17-vuotias.

Tiistaina 4. tammikuuta järjestettyä kuulemista on kuvailtu Andrew’n viimeiseksi mahdollisuudeksi saada Giuffren häntä vastaan nostaman siviilikanteen hylättyä ennen syksyllä koittavaa oikeudenkäyntiä.

Giuffre on väittänyt prinssi Andrew’n käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi, kun nainen oli vasta 17-vuotias. 61-vuotias prinssi on kiistänyt jyrkästi syytökset. Prinssiä kohtaan ei ole nostettu rikossyytteitä, vaan Giuffren tapauksessa on kyse siviilikanteesta, jolla hän hakee toistaiseksi määrittelemättömiä korvauksia.

Tiistaina kuulemisen tavoitteena oli päättää, onko hiljattain julkistettu, Giuffren ja Epsteinin välinen sopimus riittävä prinssiä vastaan nostetun kanteen hylkäämiseen. Toinen merkittävä käänne rikosvyyhdissä tapahtui heti vuoden ensimmäisenä päivänä, kun prinssiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttävän Virginia Giuffren asianajajat vaativat prinssiltä todisteita tämän kyvyttömyydestä hikoilla.

Asiantuntijoiden lausuntojen perusteella prinssiä odottaa syksyllä oikeudenkäynti.

Erikosen pyynnön taustalla on prinssin vuonna 2019 antama haastattelu. Tuolloin Andrew kertoi, etteivät Giuffren syytökset voineet olla totuudenmukaisia, sillä hän ei lääketieteellisen vaivan vuoksi pysty hikoilemaan, kuten nainen väitti.

Rikosvyyhdin keskellä ollut Jeffrey Epstein, 66, teki itsemurhan vankilassa 2019 odottaessaan oman seksirikosoikeudenkäyntinsä alkua. Joulukuun lopulla hänen entinen naisystävänsä Ghislaine Maxwell, 60, tuomittiin oikeudessa syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin. Maxwellia odottaa todennäköisimmin koko hänen loppuelämänsä kestävä vankeustuomio.