Legendaarisen levyn kannessa uinut ”Nirvana-vauva” haastoi yhtyeen oikeuteen – tuomari hylkäsi kanteen

Nevermind-albumin kannessa alasti uiva vauva on nyt aikuinen mies, joka haastoi Nirvanan elossa olevat jäsenet oikeuteen.

Nirvana-yhtyeen ympärillä käynnistyi viime vuoden lopussa erikoinen kuhina, kun aikoinaan levyn kannessa esiintynyt mies haastoi yhtyeen oikeuteen.

Kyseessä on Nevermind-nimisen albumin kansi, jossa alaston vauva sukeltaa uima-altaassa tavoitellen dollarin seteliä. Vauva on nyt aikuinen mies nimeltään Spencer Elden, joka nosti viime vuoden puolella kanteen useita tahoja vastaan kansikuvan vuoksi.

Hän syytti Nirvana-yhtyeen entisiä jäseniä ja useita levy-yhtiöitä lapsipornografian levittämisestä sekä siitä, että nämä ovat aiheuttaneet hänelle elinikäistä kärsimystä.

Nyt BBC uutisoi, että kalifornialainen tuomari on hylännyt Eldenin nostaman kanteen, eikä megayhtye näillä näkymin joudu alastomasta vauvasta vastuuseen. Tuomari hylkäsi oikeusjutun, koska Eldenin asianajajat eivät vastustaneet Nirvanan asianajajatiimin vastinetta ajoissa. Eldenillä on mahdollisuus uusia kanne korjattuna torstaihin 13. tammikuuta saakka.

Elden vaati kanteessaan lähes 130 000 euroa jokaiselta vastaajalta, joihin kuuluvat Nirvana-yhtyeen elossa olevat jäsenet Dave Grohl ja Krist Novoselic, Kurt Cobainin leski Courtney Love sekä levynkannen kuvannut Kirk Weddle.

Tapaus on ollut monelta kantilta erikoinen, sillä Eldenin tiedetään aiemmin iloinneen sitä, että hän on kyseisessä levynkannessa esiintyvä vauva. Hänellä on muun muassa levyn nimi tatuoituna ihoonsa.

Nirvanassa rumpuja soittanut, nykyinen Foo Fighters -nokkamies, Dave Grohl oli jo valmis muuttamaan legendaarisen levyn kantta, jos tilanne olisi edennyt siihen pisteeseen.

– Minulla on useita ideoita siitä, millaiseksi Nevermindin kannen voisi vaihtaa, mutta katsotaan ensin, mitä tapahtuu, Grohl lausui Sunday Timesille.

Samassa haastattelussa Grohl totesi, ettei ole siunannut montaakaan ajatusta kyseiselle oikeusjutulle.