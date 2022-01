9-vuotias Martta-koira on jäämässä kodittomaksi, kunnes yllättävä apu astuu esiin – koskettava hetki saa kaikki hämmentymään

Martta-koiralle etsitään televisiossa uutta omistajaa.

Nelosella keskiviikkona alkavassa uutuusohjelmassa Koti koiralle etsitään nimensä mukaisesti kodinvaihtajakoirille uusia koteja. Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan kolmeen kodinvaihtajaan, joista yksi on yhdeksänvuotias bordercollien ja espanjanvesikoiran sekoitus Martta. Martan omistajalla on terveydellisiä haasteita, joiden vuoksi hän joutuu luopumaan rakkaasta koirastaan.

Ohjelman johtava koira-asiantuntija Tommy Wirén on tiimeineen löytänyt Martalle uuden omistajaehdokkaan, Tuulan. Tommy esittelee Tuulan Martalle edellisten omistajien ja ohjelman juontajan Janni Hussin seuratessa tilannetta monitoreilta.

– Martta on vähän varautunut ensin vieraita kohtaan, kunnes ylittää sen jännityskynnyksen ja menee tutustumaan. Nyt on jännä nähdä, kumpaa siinä jännittää enemmän, Tuulaa vai Marttaa. Että miten se jää käytännössä murtuu ja missä vaiheessa aletaankin olla kavereita, Tommy pohtii ennen Tuulan ja Martan kohtaamista.

Tommy tuo Martan talutushihnassa ulkotilaan, jossa Tuula ystävänsä kanssa odottaa koiraa penkillä istuen.

– Se voi ensin olla vähän hämmentynyt, että missä on kaikki tutut. Mutta se on hyvin ystävällinen, kun saa vähän aikaa, Tommy pohjustaa ja vapauttaa Martan hihnasta.

Erittäin lyhyen haistelukierroksen jälkeen Martta suuntaa kaikkien yllätykseksi suoraan Tuulan luo ja hyppää naisen viereen penkille istumaan.

– Tuntui tosi hienolta, kun Martta tuli siihen mun viereen. Se oli tosi yllättävää. En osannut ajatella sellaista ollenkaan, Tuula iloitsee.

Tuula jatkaa Martan rapsuttelua ja koira näyttää viihtyvän naisen vierellä hyvin.

– On kyllä jännä tilanne! Normaalisti se ei lämpene noin nopeasti, edellinen omistaja ihailee monitorilta.

– Tämä on aika poikkeuksellista verrattuna siihen, mitä monet muut koirat tässä on tehnyt. Ympäristö katsottiin hyvin nopeasti, vilkaistiin vain muutama paikka ja sitten ihmisten luokse siliteltäväksi. Yleensä se on ollut vähän toisinpäin, Tommy tuumaa ja jatkaa myöhemmin:

– Tapaaminenhan ei mennyt ollenkaan ennakko-odotusten mukaan. Koira ei jännittänyt ihmisiä yhtään, eikä ollut kiinnostunut ympäristössä olevista hajuista, vaan meni suoraan rapsuteltavaksi ja oikeastaan parkkeerasi siihen koko tapaamisen ajaksi.

– Joo, kyllä tämä on sellainen tilanne, että en ole aikaisemmin nähnyt, edellinen omistaja toteaa edelleen yllättyneenä.

Koti koiralle keskiviikkoisin Nelosella kello 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.