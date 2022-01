Sari Havas iski silmänsä Riston ”pitkään runkoon” Tinderissä ja se oli menoa – täräyttää ilmoille suoran mielipiteensä seksisuhteista

Sari Havasta ja hänen puolisoaan Ristoa yhdistää samankaltainen suhtautuminen elämään ja siitä nauttimiseen.

Näyttelijä Sari Havas, 59, on aina ollut herkästi syttyvä. Sen valossa oli varsin luonnollista, että hän syöksyi suhteeseen kohdattuaan nykyisen kumppaninsa Riston Tinderissä kuutisen vuotta sitten.

– Ilman Tinderiä en olisi löytänyt Ristoa, eikä Risto olisi löytänyt minua, Sari sanoo.

Näyttelijä kiinnitti ensimmäisenä huomion Riston pitkään runkoon ja mies ajatteli seuralaisensa kehujen perusteella, että nyt natsasi.

– Sille me olemme naureskelleet jälkikäteen, Sari kertoo nauraen.

Tinderissä sovittu teehetki venyi kolmituntiseksi ja pian Risto löysi itsensä lentämästä Sarin luo Ranskaan ja toisinpäin. Kaikki palaset loksahtivat hiljalleen paikoilleen. Ensimmäisenä tuli intohimo.

– Suhteen alussa intohimo on liima, joka sitoo ihmiset yhteen. Sen jälkeen sitten vasta huomataan ne muutkin asiat.

Sari ja Risto menivät naimisiin syksyllä 2019. Sitä ennen Sari oli naimisissa lastensa isän, näyttelijä Pertti Sveholmin kanssa, josta hän erosi vuonna 2007.

Sari oli pyörinyt Tinderissä jo jonkin aikaa sekä Ranskassa että Suomessa. – Ehdin jo ajatella, että tokkopa tämä toimii, kunnes tulikin oikea kaveri vastaan.

Sari ja Risto ovat yhtä mieltä siitä, että kypsemmällä iällä uuteen suhtautumiseen liittyy vähemmän paineita.

– Vanhemmalla iällä on tietysti paljon enemmän kokemusta siitä, mitä kaikkea voi tulla vastaan. Kokemuksen myötä tunnistaa helpommin sen, onko yhteistä tulevaisuutta vai ei, Sari pohtii.

Kertyneiden vuosien myötä näyttelijä on huomannut muutoksia myös itsessään ja siinä, millainen hän on puolisona.

– Nykyään minulla on entistä enemmän joustokykyä ja halua ratkaista haastavia tilanteita. Vaikeistakin asioista keskusteleminen on nykyään helpompaa.

Sarin mielestä seksisuhteeseen ryhtyminen on kypsyneelläkin iällä ihanaa.

– Sehän on innostavaa, hän hihkaisee.

– Mutta on siinä kääntöpuolensakin. Naisten ikuisuuskamppailu on sitä, että kelpaanko ja olenko riittävä. Se on yleisempi iso ongelma, jonka ajatteluun meiltä naisilta menee liikaa energiaa.

Sari sanoo itse olevansa asian ”paremmalla puolella”, mutta tunnistaa kyllä ilmiön itsekin.

– Eihän se kivaa ole, että keho rapistuu ja kurkottelee kohti maata, Sari letkauttaa.

Erottuaan lastensa isästä Sari opiskeli parisuhde- ja seksuaaliterapeutiksi. Se oli hänelle samalla ikkuna omaan seksuaalisuuteen.

Niille ihmisille, jotka arvuuttelevat uuteen suhteeseen lähtemistä, Sarilla ja Ristolla on yhteinen viesti: Mitään ei voi saavuttaa, jos ei uskalla yrittää.

– Tiedän sellaisia naisia, jotka uskottelevat muille viihtyvänsä yksin, vaikka oikeasti kaipaavat kumppania. Heitä kehottaisin haastamaan itseään siihen, että ottaisivat uusien ihmisten kohtaamisen pienenä piristyksenä tai seikkailuna, vaikka mitään ihmeellistä ei tapahtuisikaan. Joskus voi timantti sattua kohdalle, Sari sanoo.

