Reijo Salmisen 56 vuotta kestänyt rakkaus roihahti kommelluksesta – kertoo nyt, mikä pitää hänet ja Kaarina-vaimon yhä yhdessä

Reijo Salmisen rakkaustarinan alkuun liittyi appelsiini. Nykyään näyttelijä on ollut naimisissa peräti 56 vuotta.

– Ihastuin hänen vaaleuteensa, kauneuteensa ja vilkkauteensa, Thilia Thalia -ohjelmasta ja monesta muustakin tunnettu tv-visailujuontaja Reijo Salminen muistelee ensitapaamista tulevan vaimonsa Kaarina Turusen kanssa.

Oli vuosi 1962. Reijo Salminen oli 17-vuotias ja lauloi Annie Mestariampuja -musikaalissa Lahdessa. Kaarina Turunen oli musikaalissa tanssityttönä.

Sittemmin hän teki pitkän uran näyttelijänä Lahden kaupunginteatterissa.

– Hän oli käytävällä ja kuori appelsiinia ja kompastuin siihen.

– Mentiin pian naimisiin. Sain loman armeijasta, että menin naimisiin, Reijo Salminen muistelee vuotta 1965.

Liitto on kestänyt jo 56 vuotta. Se on Reijo Salmisesta hirveän pitkä aika.

– On auttanut, että vaimo on ollut töissä teatterissa ja itsekin olen esiintyjä ja nyt lapsetkin ja lapsenlapset. Ollaan esiintymisen kanssa naimisissa. On ollut kiinni pitävä voima, että ollaan samalla alalla.

Harvassa perheessä on tosiaan näin monta julkkista. Esikoinen Eppu Salminen syntyi, kun Reijo oli 20-vuotias. Hänestä tuli tunnettu näyttelijä ja hänen sisarestaan Krisse Salmisesta kasvoi stand up -koomikko. Epun poika Roope Salminen on myös tunnettu esiintyjä.

Ja lisää on tulossa, Reijo Salminen tietää.

Lahti on jäänyt Reijon ja Kaarinan asuinpaikaksi. Sekin on yhdistävä tekijä.

– Vaimoni on erittäin kaunis ikäisekseen, kyllä sekin on yksi puoli, Reijo Salminen sanoo.

– Ihastelen hänen kauneuttaan, ja hän on myöskin erittäin siisti ihminen, minua siistimpi.

Kauneus ja lapsenlapset ovat aikamoinen liima, mikä pitää kasassa, Reijo Salminen miettii. Täytyy myös yrittää ymmärtää toisiaan.

Lapsenlapsia on yhdeksän. Roope on vanhin, 32-vuotias ja nuorin lapsenlapsi syntyi 7. joulukuuta Epun perheeseen.

– Yhteydenpito lapsenlapsiin ja lapsiin on erittäin tärkeää.

Välillä Reijo Salminen tuo vaimolleen kukkia. Kaarina Salminen hemmottelee miestään laittamalla ruokaa.

– Kun hän sanoo, että imuroi parveke, niin minulla menee aina silloin kuulo. En edelleenkään tajua lausetta.

– Yritän käyttäytyä hyvin. Nukumme eri huoneissa, sillä jossain vaiheessa kuorsailin. Välillä nukutaan yhdessäkin.