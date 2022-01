Tv-legenda Jorma Pulkkisella on yksinkertainen tapa hemmotella vaimoaan – tämä on 60 vuotta kestäneen liiton salaisuus

Jorma ja Anna-Liisa Pulkkinen ovat olleet yhdessä 60 vuotta. Rakkautta on se, että jaksaa joka päivä katsella toista, Jorma Pulkkinen kiteyttää.

Ollaan vähän kuin sotaväessä, kaveria ei jätetä, juontaja Jorma Pulkkinen kuvailee avioliittoaan vaimonsa Anna-Liisa Pulkkisen kanssa.

He ovat olleet yhdessä 60 vuotta, 16-vuotiaista asti.

Parisuhteen salaisuus on kummankin omat kuviot. Aktiivivuosinaan Jorma Pulkkinen oli pitkään ”vienti- ja tuontihommissa”, Anna-Liisa Pulkkinen teki työuransa matkatoimistossa.

– Olin paljon poissa kotoa. Anna-Liisa hoiti lapset. Kun tuli kotiin, oli hyvä olla, Jorma Pulkkinen kertoo.

Hiljattain Jorma Pulkkinen oli yksin viikon Espanjassa. Kotiovella Suomessa hänet valtasi taas sama tuttu tunne: on hyvä olla tässä.

Haastatteluhetkellä suosikkijuontaja on juuri palannut ruokakaupasta. Hän hoitaa perheen ruokaostokset.

– Aamulla siivosin ja Anna-Liisa jatkoi siitä, hän kertoo.

Parhaillaan Anna-Liisa istuu olohuoneessa katsomassa televisiota. Jorma kysyy suoraan vaimoltaan, millaista hemmottelua Anna-Liisa parisuhteessa saa.

– Jorma hemmottelee minua siivoamalla, Anna-Liisa Pulkkinen sanoo.

Kukkakimpuilla hemmottelu ei kuulu enää pariskunnan tyyliin. Nuorempana Jorma saattoi yllättää vaimonsa kukkapuskalla, mutta ei enää.

– Meillä on yhteinen budjetti ja rahat. Jos ostaisin Anna-Liisalle kukkia, se olisi sama kuin Anna-Liisa ostaisi minulle.

Pulkkisilla on parisuhteensa lisäksi myös omat jutut.

Rakkautta on se, että jaksaa joka päivä katsella toista, Jorma Pulkkinen kiteyttää. Kummallakaan ei ole enää työkiireitä. Yhteiselo pitää yhdessä.

– Rakastan sinua ei enää joka päivä sanota, mutta Anna-Lisa helpommin sanoo.

Pitkässä parisuhteessa on erilaisia vaiheita. Vanhempana merkitsevät eri asiat.

– Seksi, kun kysyt, onko se tärkeää nyt, niin sanon ei. En enempää voi sanoa, Jorma Pulkkinen sanoo.

Jorma Pulkkisen mukaan on suuri asia, että voi jakaa jonkun kanssa elämän. Vain kerran pitkän parisuhteen aikana on tullut mieleen, että nyt lähden, mutta sekin tunne meni nopeasti.

– Ikinä en lähde tästä enää.

Parasta vaimossa on luonne. Anna-Liisa Pulkkinen on kiltti ihminen. Jorma arvostaa sitä, että hän pitää miehestään hyvää huolta. Ruoka on aina valmiina odottamassa.

– Kun lähden kotoa, hän sanoo, että ethän kaadu ja aja varovasti. Haluamme olla yhdessä. Toivomme, ettei toinen jättäisi toista.