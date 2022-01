Matti Esko, 74, paljastaa, miten kipinä säilyy suhteessa vuosikymmenien ajan – kommentoi tyhjentävästi intiimielämää

Laulaja Matti Esko on ollut vaimonsa Pirjo Eskonniemen naimisissa jo yli 50 vuotta. Rakkautta ja läheisyyttä riittää vielä tänäkin päivänä.

Eduskunnan entisen puhemiehen Riitta Uosukaisen, 79, puoliso Toivo ”Topi” Uosukainen, 81, kuoli joulukuun lopussa. 60 vuotta yhdessä ja 53 vuotta naimisissa olleen pariskunnan yhteiselo oli rakkauden täyteistä.

Uosukainen on kuvannut pariskunnan rakkauselämää intohimoiseksi ja paljastanut myös yksityiskohtia heidän intiimielämästään. Viime vuonna Uosukainen puhui Me Naisille heidän parisuhteensa ympäröineestä ”positiivisesta kehästä” ja sanoi heidän osanneen ”ruokkia rakkautta hyvällä tavalla”.

Lue lisää: Puolison kuolema yllätti Riitta Uosukaisen: Koskettava hetki Topin vuoteen äärellä

Lue lisää: Riitta Uosukainen avautuu uutuuskirjassa intiimielämästään – aviovuoteestakin irtosi jalka: ”Meillä on ollut käsittämätön tapa riehua sängyssä”

IS kysyi tunnetuilta senioripariskunnilta, mikä on pitkän rakkauden salaisuus ja miten kipinä pysyy yllä, vaikka osapuolet ikääntyvätkin.

IskelmäLaulaja Matti Esko, 74, on ollut vaimonsa Pirjo Eskonniemen kanssa naimisissa jo yli 50 vuoden ajan. Matti Eskon mukaan pitkän suhteen salaisuuksia ovat yhteinen huumorintaju ja keskinäinen luottamus.

– Ainahan niitä vaikeita tilanteita on ollut, mutta ne kuuluvat asiaan. Usko ja luotto toiseen oikeastaan on ne – pitää toista hyvänä kaverina, parhaana kaverina, Matti Esko sanoo.

Laulaja paljasti vuonna 2017 Ilta-Sanomille vieneensä takavuosina vaimonsa nakkikioskille syömään hääpäivän kunniaksi.

– Minulla on vähän hevosen huumori kuten monilla muusikoilla, hän kuvaili.

Pari tapasi toisensa Oulussa vuonna 1966 ja häitä vietettiin elokuussa 1970. Sittemmin syntyi kaksi lasta vuosina 1972 ja 1974. Noihin aikoihin Matti Esko oli juuri aloittanut uransa ammattimuusikkona.

Pirjo Eskonniemi muisteli suhteen alkuaikoja Seura-lehdelle muutama vuosi sitten. Matti oli Pirjon serkun miesystävän työkaveri. Pian ensitreffien jälkeen he lähtivät nelistään viettämään juhannusta ja yöpyivät yhteisessä teltassa.

– Ei siihen aikaan seksiä harrastettu. Vasta e-pillerit muuttivat kaiken. Matti oli kuitenkin ahkera pussaamaan, Pirjo kertoi Seuralle.

Pitkää avioliittoa on varjostanut muun muassa terveysongelmat ja Matti Eskon vaikea masennus.

Ensimmäinen yhteinen koti sijaitsi Pirjon äidin omakotitalon ullakolla.

– Nukuttiin hetekalla. Pohja venyi melkein lattiaan asti ja saatiin olla ihan lähekkäin. Se oli ihanaa, Pirjo muisteli Seuralle.

Saman talon portaikossa Matti Esko on paljastanut aiemmin myös kosineensa Pirjoa, johon tuleva vaimo oli vastannut ”kyllä se minulle soppii”.

Lue lisää: ”Kihlasormus oli piilotettuna rapujen sekaan” – Näin Pirkko Mannola, Bull Mentula ja muut tunnetut suomalaiset kosivat

Matti Esko myöntää, että rakkautta ja läheisyyttä riittää edelleenkin, vaikka noista ajoista on kulunut jo pian 56 vuotta.

– Tietenkään se rakkaussuhde ei enää ole niin kuumaa, mutta lempi leiskuu silloin, kun sen aika on, hän muotoilee.

Pitkä parisuhde vaatii Matti Eskon mukaan molemmilta sitkeyttä. Ensimmäisen vastoinkäymisen tullen ei pidä luovuttaa, vaan asioista täytyy puhua ääneen. Vaikka kipinä olisi välillä hukassa, se on mahdollista löytää uudelleen.

– Eihän se ikuista auringonpaistetta ole yhteiselämä. Vaikeat hetket pitää kestää, eikä saa luovuttaa.

Matti Esko on puhunut vuosien varrella avoimesti muun muassa masennuksestaan, joka on piinannut laulajaa pitkään ja varjostanut myös avioliittoa. Vaimo on kuitenkin myös ollut korvaamaton tuki, jonka avulla iskelmätähti on selvinnyt mielenterveys­ongelmistaan.

– Onneksi minulla on niin mahtava vaimo. Ilman Pirjoa en ehkä enää olisi tässä, hän sanoi Ilta-Sanomille vuonna 2014.

Matti Eskon mukaan kadonneen kipinän voi löytää uudelleen, jos sen eteen viitsii nähdä vaivaa.

Masennuksen lisäksi Matti Esko on kärsinyt myös muista terveyshuolista. Vuonna 2001 hän sai sydäninfarktin kesken aamulenkin ja hänelle tehtiin pallolaajennus. Vuonna 2008 hänet puolestaan kiidätettiin hätäleikkaukseen, jossa poistettiin umpilisäke. Myös Pirjo-vaimo on kokenut sydäninfarktin.

– Maaliviiva lähestyy. Mietityttää, kumpi täältä lähtee ensin, Matti Esko totesi Seuralle vuonna 2018.

Lue lisää: 70 vuotta täyttävä Matti Esko avoimena vaikeasta masennuksestaan – sairaus palasi vaivihkaa: ”Sain maksaa kalliin hinnan”

Lue lisää: Iskelmätähti Matti Esko perui kaikki keikkansa – vuosia piinannut masennus palasi: takana äärimmäisen vaikeita aikoja