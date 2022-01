Janni Hussin armoton arki muuttui radikaalisti, kun hän tapasi kihlattunsa Joel Harkimon – kun puoliso lähti matkoille, radiotähti huomasi hälyttävän seikan

Entinen fitnesstähti Janni Hussi on oppinut, että liikunnasta ja terveellisestä ruokavaliosta ei pidä tehdä itselleen pakkomiellettä.

Tammikuussa ihmiset päättävät laittaa elämäntapansa remonttiin. Jos maailmantilanne olisi toinen, kuntosalit ympäri Suomen olisivat nyt täynnä innokkaita kuntoilijoita, jotka haluavat karistaa jouluna mahdollisesti kertyneet lisäkilot pois mahdollisimman äkkiä. Vuoden alku on otollista aikaa myös erilaisille dieeteille. Joka tuutista tarjotaan ohjeita siitä, miten ihmisen tulisi syödä laihtuakseen.

Radiojuontaja Janni Hussi tietää varsin hyvin, miltä tuntuu, kun treenaaminen ja terveellinen ruokavalio menee kaiken muun edelle. Aina liikuntaa harrastanut Hussi hurahti bikini fitnekseen vuonna 2013. Elämäntaparemontista ei kuitenkaan tuolloin ollut kyse, sillä kyseessä on äärimmäistä kurinalaisuutta ja jopa itsekkyyttä vaativa laji. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelun sijaan Hussi tavoitteli menestystä ja vei sekä kehonsa että mielensä äärirajoille.

– Ihmiset eivät aina muista, että fitness ei ole rankkaa ainoastaan keholle, vaan myös mielelle. Se, että olen päässyt nyt tähän pisteeseen on vaatinut paitsi aikaa, myös aktiivista pyrkimystä pois niistä ajatuksista ja ylikontrolloinnista, mitä esimerkiksi ruokaan tulee, Hussi kertoo.

Enää Janni Hussi ei soimaa itseään, jos treenit jäävät töiden vuoksi välistä. Hän liikkuu liikkumisen ilosta, ei veren maku suussa.

Nyt tilanne on toinen. Syyskuussa 30-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt Hussi on löytänyt kivisen tien jälkeen vihdoin tasapainon, mitä tulee liikuntaan ja syömiseen. Enää vuosiin Hussi ei ole noudattanut tarkkaa dieettiä, vaikka terveellisen ruokavalion peruspilarit ovat toki vuosien varrella juurtuneet syvälle. Liikuntaa Hussi harrastaa silkasta liikunnan ilosta, ei ulkonäkö edellä, kuten hän parikymppisenä teki.

– Minulle hyvinvointi merkitsee nykyään arjessa jaksamista. Kun on kiireisempi ajanjakso elämässä en koe, että mun on pakko pakottaa itseni pitkän päivän jälkeen treenaamaan, jos olen oikeasti väsynyt. On hyvä muistaa, että on myös eri tapoja liikkua ja liikunnan tulee olla hauskaa, Hussi sanoo.

– Itse toki treenaan tällä hetkellä salilla ystäväni tekemillä ohjelmilla, kun prätkäkausi on tauolla. Mutta sitä ennen olin käynyt kuntosalilla viimeksi ennen juhannusta. Talviaikaan punttisaliharrastus on todella hyvä tapa liikkua, mutta ei suinkaan ainoa.

Toki Hussin kiireinen arki johtaa toisinaan siihen, ettei treenaamiselle aina löydy aikaa ja suuhun laitetaan sitä, mitä milloinkin on nopeasti ja helposti saatavilla. Hussi ei kuitenkaan enää soimaa itseään, jos treenit jäävät töiden vuoksi välistä. Liikunnasta ja terveellisestä ruokavaliosta ei pidä tehdä itselleen pakkomiellettä. Jos tekee, liikutaan silloin vaarallisilla vesillä.

– Ruoka ei ole enää vuosiin hallinnut ajatuksiani. Syön silloin, kun on nälkä ja jos olen liikenteessä, saatan hakea kaupasta valmiin salaatin tai ison pasta-annoksen. Arjessa voi tehdä parempia valintoja, mutta ei ole olemassa hyviä ja pahoja ruokia, Hussi selittää.

– En myöskään ole intohimoinen kokki ja kotona ollessani teen mieluiten ison satsin kaalilaatikkoa ja syön sitä viikon. Tässä meillä on Jollen kanssa näkemysero. Hän rakastaa ruoan laittoa, mulle se on enemmän pakollinen paha, hän nauraa viitaten kihlattuunsa Joel Harkimoon.

Vuosien varrella Hussi on ymmärtänyt, että kiireisen arjen keskellä täytyy myös osata pysähtyä. Vasta hiljattain hän on oppinut nauttimaan muun muassa sarjojen katsomisesta.

Myös Hussi on huomannut trendin, jossa aina vuoden alusta ihmiset haluavat epätoivoisesti panna elämäntapansa kerralla uuteen uskoon. Toinen luopuu sokerista, toinen hiilihydraateista ja yhtäkkiä ihminen, joka ei ole eläessään harrastanut aktiivisesti liikuntaa haluaa treenata seitsemänä päivänä viikossa. Tätä Hussi ei suosittele kenellekään.

– Jos lähtee nollasta sataan yhtäkkiä, tulee helposti mentyä perse edellä puuhun. Moni jaksaa sitä tammikuun ajan, mutta harvalla näin radikaalit muutokset kestävät loppuelämän. Maltti on valttia. Ei kenenkään tarvitse yhtäkkiä lähteä tähtäämään fitnesskisoihin vaan siksi, että vuosi vaihtuu, Hussi sanoo napakasti.

– Juhlapyhien ei myöskään tarvitse tarkoittaa sitä, että ruokaa mätetään kaksin käsin, ei liikuta metriäkään ja sen jälkeen itseään ikään kuin rangaistaan luopumalla kaikesta. Ja vaikka olisikin tullut syötyä tavallista enemmän, itsensä ruoskiminen sen jälkeen ei johda koskaan mihinkään hyvään.

Hussi itse elää varsin kiireistä arkea. Hänen päiviään rytmittävät paitsi työ aamuradiossa, myös oma yritystoiminta, sosiaalinen media, erilaiset televisioprojektit sekä viimeisimpänä rooli suositussa Syke-sairaalasarjassa. Hiljattain Hussi teki myös uuden aluevaltauksen, kun hän perusti oman hieronta-alan yrityksensä. Yrityksen toiminnan on tarkoitus pyörähtää käyntiin helmikuussa.

– Tähän ehkä pätisi se kultainen sääntö, että älä tee niin kuin minä teen vaan kuten minä sanon. Olen ihminen, joka ei halua jumittua vaan yhteen juttuun. Rakastan sitä, että on erilaisia asioita, mitä tehdä. Mutta onhan tämä arki vähän sellaista, että hyvästi sosiaalinen elämä, hän sanoo ja nauraa.

Vaikka Hussi kuvailee itseään hyvin pitkälti työorientoituneeksi ihmiseksi, kuuluu hänen elämäänsä paljon muutakin. Syyskuussa Hussi kihlautui pitkäaikaisen miesystävänsä Joel Harkimon kanssa ja parin häitä tanssitaan tulevana kesänä. Pariskuntaa pitää kiireisenä myös uuden yhteisen kodin rakentaminen. Hussin ja Harkimon omakotitalo rakentuu Sipooseen, joten keskustassa asuminen ja kantakaupungin vilinä ovat pian taakse jäänyttä elämää.

– Vaikka työ pitää kiireisenä, niin ihan mielellään niitä myös teen nyt, kun talo on rakenteilla ja häät tulossa. Kiitän itseäni sitten, kun lasku tulee perästä, Hussi vitsailee.

Hussi ei suosittele kenellekään pikadieettejä tai liian radikaaleja muutoksia. Hussi muistuttaa, ettei itsensä ruoskimisesta seuraa koskaan mitään hyvää.

Harkimolla on roolinsa myös siinä, että Hussi on tällä hetkellä niin hyvässä paikassa itsensä ja oman hyvinvointinsa kanssa. Parisuhde on opettanut, että toisinaan on myös ihan hyvä pysähtyä ja antaa aikaa itselleen ja läheisilleen. Jos Harkimo ei ole maisemissa, on Hussin huomattavasti helpompi tinkiä edellä mainituista asioista. Esimerkiksi hiljattain Harkimo oli poissa useamman viikon, kun hän oli kuvaamassa Atlantin yli -ohjelmaa.

– Tiedostan sen, että Jolle on tehnyt mulle todella monessa mielessä hyvää. Ennen kuin tapasimme, en ollut katsonut ainuttakaan sarjaa Netflixistä ja jos sanon, että sinkkuaikoinani olin ehtinyt katsoa ehkä kaksi elokuvaa, ollaan aika lähellä. Musta se oli hukkaan heitettyä aikaa. Jos mulla oli iltaisin vapaata, tein töitä. Sama päti myös ruokaan ja liikuntaan, Hussi selittää.

Janni Hussi ja Joel Harkimo kihlautuivat syyskuussa ja parin häitä tanssitaan tulevana kesänä. Pariskunnan pitää kiireisenä myös oman yhteisen kodin rakentaminen.

– Ehkä se on myös luonteenpiirre että tykkää, että asiat ovat hyppysissä. Jollen myötä olen oppinut relaamaan ja ymmärtänyt, että sohvalla löhöäminen toisinaan on myös ihan jees. Kun Jolle ei ole kotona, palaan helpommin vanhoihin tapoihin.

Kuten sanottua, Hussi elää kiireistä arkea eikä tahti hidastu tänäkään vuonna. Hussi nähdään tämän vuoden aikana niin Suurimmassa pudottajassa kuin loppiaisviikolla startanneessa Koti koiralle -ohjelmassa, jossa hänet nähdään juontajan roolissa. Jälkimmäisenä mainittu on Hussille unelmaprojekti, josta puhuessaan hänen on vaikea pidättää kyyneliään.

– Minulta kysyttiin, haluaisinko juontaa ohjelmaa, jossa etsitään koteja kodittomille koirille. Sanoin, että minä vaikka maksan, jos otatte minut tähän. Vaikka kuinka taistelin, niin muutaman kerran herkistyin kuvauksissa itsekin. Koirat ovat niin lähellä sydäntä ja tämä formaatti on aivan ihana, Hussi kertoo herkistyen.

Yksi Hussin unelmaprojekteista näkee päivänvalonsa 5. tammikuuta, kun Koti koiralle -ohjelma starttaa Nelosella.

Hussin työrintamalla tapahtuu alkuvuodesta myös muutoksia, kun häntä tullaan kuulemaan aamuradiossa jälleen viitenä päivänä viikossa. Jaajo Linnonmaan isyysloman ajan Hussi juontaa Radio Suomipopin suosittua Aamulypsy-ohjelmaa yhdessä Tuukka Ritokosken ja uutena remmiin hyppäävän Juuso Mäkilähteen kanssa. Itsekin Aamulypsyyn aikanaan Anni Hautalan äitiyslomasijaisena päätynyt Hussi ottaa uuden juontajakollegan avosylin vastaan.

– Mä otan tän myös mahdollisuutena oppia. Juuso on rautainen ammattilainen, mitä tulee radion tekemiseen ja uskon, että tulen oppimaan häneltä valtavasti, kuten olen oppinyt myös Jaajolta kuluneen vuoden aikana.

– On rikkaus päästä työskentelemään erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa. Ei pelkästään radiossa, vaan elämässä muutenkin. Köyhäksi menisi elämä, jos aina pyörisi vaan oman ydinporukan ympärillä, hän muistuttaa.