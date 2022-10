Titanic oli aikansa suurin elokuva, joka teki näyttelijöistään megatähtiä – kulisseissa tapahtui viime metreillä hengenvaarallinen ”kosto”

Matkustajalaiva RMS Titanicista kertovan elokuvan kuvauksissa koettiin käänteitä ja vaaratilanteita. Päätähdille Kate Winsletille ja Leonardo DiCapriolle elokuva oli ponnahduslauta Hollywoodin kirkkaimpaan tähtiloistoon.

Pitkään maailman taloudellisesti menestyneimmän elokuvan titteliä kantanut Titanic on klassikko, jonka romanttinen ja traaginen tarina on piirtynyt monen fanin verkkokalvoille ikuisiksi ajoiksi.

Titanicin maailmanensi-illasta tulee kohta kuluneeksi 25 vuotta, sillä ensimmäisen kerran elokuva esitettiin Tokion kansainvälisillä filmijuhlilla 1. marraskuuta 1997.

James Cameronin ohjaama menestyselokuva ilmestyi Suomessa valkokankaille 16. tammikuuta 1998. Elokuva veti kansaa teattereihin solkenaan, mutta myös videotjulkaisua ostettiin niin paljon, että Titanic on edelleen Suomen myydyin vhs-elokuva. Elokuva sai myös peräti 11 Oscar-palkintoa.

Yli kolmetuntinen elokuva kertoo kuvitteellisen tositarinan vuonna 1912 uponneesta matkustajalaiva RMS Titanicista, jota oli ehditty mainostaa kaikkialla maailman turvallisimmaksi, uppoamattomaksi laivaksi. Elokuvassa traagista onnettomuutta on höystetty Jackin (Leonardo DiCaprio) ja Rosen (Kate Winslet), kahden hyvin erilaisista taustoista tulevan nuoren lyhyellä, mutta sitäkin kiihkeämmällä rakkaustarinalla.

Ikoninen kohtaus laivan kannella on jäänyt monen katsojan mieleen.

Sanomattakin on selvää, että ennätyksiä rikkonut elokuva nosti myös päänäyttelijänsä ennennäkemättömällä tavalla parrasvaloihin. Kate Winslet, 46, oli elokuvan aikaan 22-vuotias uraansa aloitteleva näyttelijä, joka oli tehnyt läpimurron muutamaa vuotta aiemmin elokuvassa Taivaalliset olennot (1994). Se ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna Titanicin tuomaan hysteriaan.

Niin ikään Leonardo DiCaprio, 47, oli tuohon aikaan 23-vuotias nuorukainen, joka oli ehtinyt jo vakuuttaa näyttelijäsuorituksillaan elokuvissa Gilpert Grape (1993) ja William Shakespearen Romeo + Julia (1996).

Jameson Cameron ohjaamassa Kate Winsletiä ja Leonardo DiCapriota.

Vaikka Titanic sinkosi nuoret näyttelijänsä maailmantähteyteen, riitti elokuvan kuvauksissa käänteitä suuntaan ja toiseen. Ensinnäkin kuvaukset olivat äärimmäisen rankat, ja pistivät nuoret näyttelijälahjakkuudet koville.

– Se on ehdottomasti vaikein elokuva, jonka olen koskaan tehnyt. Minun piti istua jääkylmässä vedessä koko päivä, sukeltaa ja nousta pintaan, hypätä veteen ja pois ja huutaa keuhkojeni täydeltä, DiCaprio on muistellut.

– Se vaati veronsa. Valitin aivan hulluna suurimman osan ajasta. Se oli ainoa keino, jolla siedin sitä kaikkea.

Kylmyys koetteli myös Winsletiä. Hän kertoi myöhemmin saaneensa kuvauksissa hypotermian.

– Olin aivan helvetin jäässä, Winslet on todennut Hollywood Reporterille.

Näyttelijät kertoivat myöhemmin kärsineensä jopa hypotermiasta vaativissa kuvauksissa.

Yksi erikoisimmista hetkistä tapahtui kuitenkin vasta aivan viimeisenä kuvauspäivänä Meksikossa elokuussa 1996. Ohjaaja James Cameron, tuottaja Jon Landau, kuvaaja Caled Deschanel ja näyttelijätähdet Bill Paxton (hylkyä tutkiva asiantuntija) ja Suzy Amis (Rosen lapsenlapsenlapsi) olivat saamassa juuri pakettiin viimeiset otot.

Kuvaukset olivat yöllä, ja kuvausryhmä nauttikin keskiyön aikaan ”lounastaan”. Paikallinen catering-yritys tarjosi chowderia eli amerikkalaistyyppistä paksua keittoa, jossa oli tällä kertaa mereneläviä.

Bill Paxton, Gloria Stuart ja Suzy Amis elokuvan alkukohtauksessa.

Lounasta söi yli 60 ihmistä. Pian alkoi tapahtua outoja. Kuvausryhmän jäseniä alkoi huimata, ja heille tuli sekava olo. Cameron päätteli ensin, että jokin merenelävistä on saattanut sisältää vaarallista hermomyrkkyä, ja meni oksentamaan lounaansa pikimmiten.

Pian kävi kuitenkin selväksi, ettei kyse ollut mistään tällaisesta. Kuvausryhmän ruokaan oli nimittäin livautettu salaa päihdyttävää ainetta, fensyklidiiniä eli PCP:tä. Kyse on päihteestä, jota aiemmin käytettiin suonensisäisenä anestesialääkkeenä.

– Jotkut meistä nauroivat, jotkut itkivät, jotkut oksensivat. Yhdessä hetkessä tunsin oloni normaaliksi, toisessa hetkessä olin niin paniikissa, että halusin hengitellä paperipussiin. Cameronilla oli sama homma, Bill Paxton muisteli kuvausten jälkeen Entertainment Weeklylle.

Kuvausryhmä joutui sairaalaan tutkimuksiin ja heidät laitettiin makaamaan omiin sänkyihinsä verhojen suojiin, mutta päihtyneet tuotantoryhmän jäsenet eivät malttaneet maata paikallaan.

– Kaikki pyörivät käytävillä ja livahtelivat toistensa luokse. Meillä oli paljon energiaa. Jotkut meistä kiitivät pyörätuoleilla pitkin käytäviä. Kaikki olivat aivan pilvessä, tuotantoryhmässä työskennellyt Marilyn McAvoy kuvaili Vanity Fairin mukaan.

James Cameron itse väittää, että joku hänen alaisistaan jopa puukotti häntä kynällä kasvoihin sairaalassa.

– Istuin siinä, vuosin verta ja nauroin, Cameron muisteli Vanity Fairin mukaan.

Titanicin kuvaukset olivat vaativat, ja ohjaajan valvovaa silmää tarvittiin koko ajan.

Jokainen selvisi, mutta tilanne olisi voinut olla hengenvaarallinen. Onni onnettomuudessa oli esimerkiksi se, että vanhaa Rosea näytellyt Gloria Stuart, tuolloin 76 vuotta, ruokaili ravintolassa tuona päivänä.

Kuvaukset jatkuivat, mutta mysteeri säilyi. Kuka sekoitti PCP:tä kuvausryhmän ruokaan? Paikallinen poliisi tutki asiaa yli kaksi vuotta löytämättä syyllistä. Cameron itse epäili, että ainoa järkevä vaihtoehto oli erotettu kuvausryhmän jäsen.

– Olin antanut juuri edellisenä päivänä potkut yhdelle työntekijälle, joka aiheutti vaikeuksia catering-yritykselle. Ehkä myrkyttäminen oli sen idiootin keino kostaa catering-työntekijöille, jotka me tosin tietysti irtisanoimme heti seuraavana päivänä tämän kaiken takia. Joten se toimi, Cameron naureskeli myöhemmin.

Tilanne myös lähensi myrkytysoireiden kourissa taistellutta James Cameronia ja Rosen lapsenlapsenlasta näytellyttä Suzy Amisia niin, että pari päätyi lopulta naimisiin. Cameron jätti silloisen vaimonsa Linda Hamiltonin, ja on edelleen yhdessä Amisin kanssa.

Heillä on kolme lasta, vuonna 2001 syntynyt Claire sekä 2006 syntyneet Quinn ja Elisabeth Rose. Amisilla on myös yksi poika aiemmasta liitostaan. Myös Cameronilla on lapsi aiemmasta liitostaan.

James Cameron ja Suzy Amis rakastuivat Titanicin kuvauksissa. Kuva vuodelta 2009.

Vauhdikkaan kuvausrupeaman ja elokuvan jättimenestyksen jälkeen DiCapriosta tuli ohjaajakuuluisuus Martin Scorsesen oikea käsi ja luottonäyttelijä. DiCaprio on näytellyt useissa Scorsesen hittielokuvissa, kuten Gangs of New York (2003), Lentäjä (2005), The Departed (2006) ja The Wolf of Wall Street (2013). Titanicista alkanut menestyksen tie huipentui DiCaprion osalta kauan odotettuun Oscar-palkintoon, jonka hän pokkasi vuonna 2016 elokuvasta The Revenant.

Yhtä lailla Winsletinkin ura on yksi Hollywoodin hienoimpia. Titanicin jälkeen häntä revittiin kaikkialle, mutta Winslet valikoi tarkkaan, mihin hän ryhtyi. Huimat palkat tai yhtäkkinen maine eivät sekoittaneet hänen päätään.

Oman Oscarinsa Winslet nappasi vuonna 2008 elokuvasta Lukija. Lisäksi Winsletilla on neljä Golden Globe -palkintoa elokuvista Lukija ja Revolutionary Road (2009), Mildred Pierce (2012) ja Steve Jobs (2016).

Moni muukin Titanicin sivurooleihin päässeistä näyttelijöistä loi elokuvan siivittämänä upean uran. Rosen rikasta, mutta julmaa aviomiestä näytelleen Billy Zanen, 55, ansioluettelo on sittemmin kasvanut elokuvilla kuten The Believer ja tv-sarjoilla Charmed ja Community.

Billy Zane esitti yläluokkaista aviomiestä, josta Rose (Kate Winslet) halusi eroon.

Hän on kunnostautunut myös Broadway-tähtenä ja esittänyt itseään elokuvassa Zoolander 2. Yksi Zanen uran suurimpia rooleja oli kuitenkin jo ennen Titanicia, sillä hän näytteli Mustanaamiota samannimisessä elokuvassa vuonna 1996.

Zanella on kaksi lasta kihlattuna amerikkalaismalli Candice Neilin kanssa: vuonna 2011 syntynyt Ava Catherine ja vuonna 2014 syntynyt Gia.

Zane on myös lahjakas ekspressionisti, joka on pitänyt useita taidenäyttelyitä vuosien varrella.

Billy Zane vuonna 2020.

Ensimmäisen luokan matkustajaa ja turmasta eloonjäänyttä Molly Brownia näytellyt Kathy Bates päätyi sittemmin useisiin hittielokuviin kuten Midnight in Paris, About Schmidt and Revolutionary Road. Viimeisimmässä Bates näytteli uudelleen DiCaprion ja Winsletin rinnalla.

Hän on sittemmin noussut erityisesti tv:n puolella tähdeksi, näyteltyään sarjoissa Harry's Law, American Horror Story ja Feud.

Kathy Batesin näyttelemä Molly Brown oli tosielämän henkilö. Hän oli yksi harvoista, jotka selvisivät uppoamisesta hengissä. Hän saikin lempinimekseen Uppoamaton Molly Brown.

Bates on kärsinyt rajuista terveysvaikeuksista, sillä hänellä diagnosoitiin munasarjasyöpä vuonna 2003 ja rintasyöpä vuonna 2012.

Hän on kuitenkin selvinnyt koettelemuksista hengissä ja voi tällä hetkellä hyvin.

Kathy Batesia ovat vaivanneet erinäiset terveyshuolet, mutta hän on silti jatkanut näyttelemistä. Kuva vuodelta 2020.

Titanicissa luotu läheinen ystävyys Winsletin ja DiCaprion välillä on säilynyt näihin päiviin asti raudanlujana. Kun DiCaprio piti voitokkaan Oscar-puheensa, oli Kate Winslet paikalla kyynelehtimässä ja taputtamassa onnellisena rakkaan kollegansa saavutuksesta.

Kun Winslet meni naimisiin Ned Rocknrollin kanssa vuonna 2012, oli DiCapriolla tärkeä rooli visusti salatussa hääseremoniassa – hän nimittäin saattoi Winsletin alttarille.

Winslet ja hänen nykyinen miehensä Ned Rocknroll ovat olleet yhdessä jo pitkään.

Winsletillä on kolme lasta. Esikoistyttö Mia syntyi vuonna 2000 liitosta ohjaaja Jim Threapletonin kanssa. Liitto päättyi eroon seuraavana vuonna.

Poikansa Winslet sai vuonna 2004 silloisen aviomiehensä, ohjaaja Sam Mendesin kanssa. Tämäkään liitto ei kestänyt, vaan päättyi eroon 2010. Vuonna 2011 Winslet tapasi nykyisen aviomiehensä, ja pari on edelleen onnellisesti yhdessä, ja perhe täydentyi Bear-pojalla vuonna 2013.

Leonardo DiCaprion ura on yksi Hollywoodin menestyneimpiä.

Myös DiCaprion rakkauselämä on ollut tapetilla ja otsikoissa aina näihin vuosiin saakka. Hollywood-tähden entisiin tyttöystäviin kuuluukin lähinnä catwalkeilta tuttuja kasvoja, kuten huippumalli Gisele Bündchen, malli Bar Refael, Victoria’s Secret -malli Erin Heatherton, malli Nina Adgal ja malli Kelly Rohrbach.

Kate Winslet nähdään joulukuussa ensi-iltaan tulevassa Avatar 2 -elokuvassa.

Lähteet: Vanity Fair, Newsweek, People